Economía

El vicepresidente de la CAF habló del fondo para reconstruir Venezuela: “Se estiman pérdidas materiales por USD 6.700 millones”

El directivo de la entidad, Christian Ansinelli, detalló cómo funcionará la iniciativa que busca asistir al gobierno venezolano en la reconstrucción tras los fuertes terremotos que azotaron al país

Guardar
Google icon
Christian Asinelli Vicepresidente De La CAF En Infobae En Vivo

La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe puso en marcha un fondo internacional de apoyo para la reconstrucción de Venezuela, tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos y entre 40.000 y 50.000 personas desaparecidas, y Christian Asinelli, vicepresidente de la entidad, explicó cómo funcionará en declaraciones a Infobae al Regreso. La institución prevé un proceso de varios años para revertir los efectos de la catástrofe.

“El objetivo de este fondo es de largo plazo. No va a ser una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar muchos años de reconstrucción”, afirmó Asinelli.

PUBLICIDAD

El funcionario detalló que el país enfrenta una etapa crítica, donde “todavía se está tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales”. De acuerdo con los datos oficiales, la cifra de víctimas fatales ya asciende a 1.700 y se calcula un universo de personas desaparecidas que podría superar las 50.000.

La CAF estableció el fondo con cuentas especiales en dólares y euros, abiertas para recibir aportes de países, organismos internacionales y empresas privadas. “Ya muchísimas empresas privadas nos han pedido aportar a este fondo. Se puede donar desde la Argentina y desde cualquier país”, explicó Asinelli en la entrevista con Infobae al Regreso.

PUBLICIDAD

Según CAF, las pérdidas materiales ascienden a USD 6.700 millones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)
Según CAF, las pérdidas materiales ascienden a USD 6.700 millones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

El esquema de ayuda internacional incluye la participación activa de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con todo el sistema de Naciones Unidas. Países vecinos y europeos también sumaron asistencia. “El Salvador mandó seis aviones con rescatistas de manera inmediata, lo cual ayudó muchísimo. Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, México y Ecuador, todos los países de la región y europeos se solidarizaron con esta causa”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

Las pérdidas materiales alcanzan un estimado de USD 6.700 millones, cerca del 10% del PBI actual de Venezuela, según los cálculos de Asinelli. Los daños se concentran sobre todo en la infraestructura de La Guaira y Caracas. Sin embargo, la red energética nacional no sufrió daños, lo que permitió que el suministro eléctrico se mantuviera estable y el sistema energético del país siga en funcionamiento.

El fondo, según la entidad, estará orientado principalmente a la reconstrucción de infraestructura, el apoyo a las familias damnificadas y la recuperación de servicios esenciales en las zonas más afectadas. La CAF subraya que la administración de los recursos contará con mecanismos de transparencia y seguimiento internacional, con el respaldo técnico de los organismos multilaterales que acompañan la iniciativa.

“La creación de este fondo tiene un objetivo de largo plazo”, reiteró Asinelli a Infobae al Regreso. “Estamos en un momento muy complicado, todavía tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales. Las acciones están siendo acompañadas por todo el marco internacional”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

Las víctimas fatales ya superan los 1.700. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)
Las víctimas fatales ya superan los 1.700. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

El fondo que creó la CAF

La puesta en marcha del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela busca reunir y canalizar aportes de origen público, privado e internacional para atender las necesidades prioritarias del país tras los recientes sismos. La propuesta llega junto con la donación de USD 300.000 en ayuda humanitaria anunciada por la entidad para enfrentar la emergencia.

El Fondo recibirá aportes provenientes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas particulares y otros aliados. Estos recursos se administrarán bajo un esquema común, con mecanismos de rendición de cuentas, y se destinarán a las iniciativas que defina y priorice el gobierno de Venezuela. El objetivo es articular una respuesta coordinada, evitar la dispersión de esfuerzos y acelerar la llegada de asistencia a las regiones más afectadas.

Para poner en funcionamiento el mecanismo, CAF aportará inicialmente un millón de dólares como capital semilla, recurso que financiará las primeras acciones urgentes. La institución no aplicará comisión por la administración fiduciaria ni por la ejecución de los fondos, lo que permitirá que el 100% de los donativos se utilice para la emergencia y la posterior reconstrucción.

“Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción: un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La CAF habilitó cuentas especiales en dólares y en euros para las donaciones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)
La CAF habilitó cuentas especiales en dólares y en euros para las donaciones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

El diseño del mecanismo contempla distintas fases. En la primera etapa se prevé la atención inmediata con ayuda humanitaria, provisión de insumos básicos y respaldo a instituciones clave en la respuesta. Más adelante, se abordará la rehabilitación de servicios esenciales como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad.

La última fase estará enfocada en la recuperación y el fortalecimiento de la resiliencia, priorizando la reconstrucción temprana, la restauración de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad ante posibles futuros desastres. Las intervenciones se decidirán de acuerdo con las valoraciones de daños y las prioridades que establezca el Gobierno.

El Fondo funcionará con recursos independientes de los fondos propios de CAF, garantizando la trazabilidad por cada iniciativa, informes financieros periódicos y auditorías externas. Los aportes podrán realizarse tanto en dólares estadounidenses como en euros. La ejecución podrá llevarse a cabo a través de entidades implementadoras seleccionadas o, si resulta más eficiente, mediante la gestión directa de CAF.

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotosCaracasLa GuairaCAFReconstrucciónFondoDonacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Federico Domínguez: “El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas”

El analista financiero analizó las cifras del EMAE y destacó en Infobae al Regreso el impacto de las políticas de ajuste, la reducción de pobreza y los desafíos que persisten para la inversión y el empleo formal en la economía argentina

Federico Domínguez: “El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas”

Jornada financiera: Wall Street anotó un nuevo récord, subieron las acciones argentinas y cayó el riesgo país

El índice Dow Jones superó por primera vez los 52.000 puntos y el el Nasdaq ganó más de 2%. El S&P Merval subió 1,7% y el riesgo país cedió a 431 puntos. El dólar mayorista anotó su precio más alto en ocho meses y el BCRA compró solo USD 25 millones en el mercado

Jornada financiera: Wall Street anotó un nuevo récord, subieron las acciones argentinas y cayó el riesgo país

De la cancha a la economía: el Gobierno destacó una cualidad extrafutbolística del “Dibu” para vender el talento argentino

Un video del arquero en zona mixta del Mundial derivó en un argumento del viceministro de Economía, José Luis Daza, para explicar por qué una firma estadounidense eligió a la Argentina para instalar 18.000 empleos

De la cancha a la economía: el Gobierno destacó una cualidad extrafutbolística del “Dibu” para vender el talento argentino

Milei habló de un ataque especulativo en medio del contexto electoral: “Estamos hiperblindados”

El presidente no descartó eventuales turbulencias en el año electoral, pero aseguró que el Gobierno cuenta con un blindaje financiero para enfrentar posibles corridas cambiarias

Milei habló de un ataque especulativo en medio del contexto electoral: “Estamos hiperblindados”

Volvió a crecer la mora en mayo: 4 de cada 10 menores de 35 años tienen problemas para pagar al menos un préstamo

La cantidad de morosos no crece, pero los bancos no prestan y aumenta el peso de la irregularidad en el total del sistema financiero, según un informe privado

Volvió a crecer la mora en mayo: 4 de cada 10 menores de 35 años tienen problemas para pagar al menos un préstamo

DEPORTES

“Batacazo mundial” y “¡tu papá!”: la reacción de los medios de Paraguay tras la victoria por penales ante Alemania en el Mundial

“Batacazo mundial” y “¡tu papá!”: la reacción de los medios de Paraguay tras la victoria por penales ante Alemania en el Mundial

La maldición que sufre Alemania desde el triunfo ante Argentina en la final del Mundial 2014 y las burlas a los “gauchos”

LeBron James queda libre y dos franquicias de la NBA se pelearían por su incorporación

Cuál es el ritual de Vinicius Jr antes de los partidos que los nutricionistas pusieron bajo la lupa

La lupa sobre el gol de Alemania que anuló el árbitro a instancias del VAR en el suplementario ante Paraguay

TELESHOW

Susana Giménez viajó a Miami junto a Mecha Sarrabayrouse para ver a Lionel Messi en el Mundial: las fotos

Susana Giménez viajó a Miami junto a Mecha Sarrabayrouse para ver a Lionel Messi en el Mundial: las fotos

Diego Ramos compartió la fuerte frase de la mamá de Ernestina Pais en el velatorio: “Necesitan a alguien acorde”

Nicolás Cabré: “La extraño a Rufina y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela a cinco días del terremoto: damnificados sin ayuda, réplicas y el Gobierno bajo presión

Venezuela a cinco días del terremoto: damnificados sin ayuda, réplicas y el Gobierno bajo presión

Denuncian que la falta de maquinaria pesada complica las labores de rescate en Venezuela: “Se burlan de nosotros”

Un análisis de la NASA estima que cerca de 59.000 edificios resultaron dañados tras el doble terremoto en Venezuela

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denuncia graves amenazas contra tres de sus magistrados

Reino Unido destinará más de 5.000 millones de libras para acelerar el desarrollo de drones militares