Panamá

Investigación alerta sobre presencia de moluscos invasores en los puertos panameños

Las especies encontradas, según los investigadores, son especies vectoras de enfermedades que afectan la salud pública

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Un caracol con caparazón marrón y cuerpo claro se desplaza sobre un piso de madera, mostrando su cola y dos pares de tentáculos.
Un caracol molusco terrestre se desliza lentamente sobre un piso de tablas de madera en un puerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Universidad de Panamá identificaron especies de caracoles terrestres de importancia agrícola y médica en áreas portuarias del país, señalando que representan un desafío para la bioseguridad nacional y regional.

Para los investigadores, la presencia de moluscos terrestres invasores en puertos panameños podría constituir una amenaza para las actividades agrícolas, la salud pública y la seguridad alimentaria de la región centroamericana.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Tropical Plant Pathology, revela que durante los muestreos realizados en las provincias de Colón y Panamá, se recolectaron 2,481 ejemplares de moluscos terrestres.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la presencia de la especie Allopeas gracile, que representó el 63.1% de los individuos encontrados y se detectó en diez áreas de carga, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Asimismo, el estudio reporta por primera vez en Panamá la presencia de Praticolella mexicana, especie considerada una plaga agrícola potencial y asociada a la transmisión de nematodos parásitos que pueden afectar tanto a animales como a seres humanos.

Presencia de la especie Allopeas gracile en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (Tomado de Internet)
Presencia de la especie Allopeas gracile en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (Tomado de Internet)

Los investigadores señalan que estas especies invasoras pueden ocasionar pérdidas económicas en los cultivos, afectar la producción agrícola y convertirse en vectores de enfermedades de importancia sanitaria.

Citada por la revista Hacia La Luz, la investigación fue desarrollada por el Museo de Malacología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, en colaboración con el Laboratorio de Malacología del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

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El análisis también determinó una mayor actividad de los moluscos durante la temporada lluviosa, especialmente en las áreas de carga de los puertos.

Los índices de biodiversidad empleados evidenciaron que no existe un predominio absoluto de una sola especie, lo que sugiere una diversidad de organismos capaces de adaptarse a las condiciones portuarias.

Las conclusiones del estudio sostienen que la presencia de estos moluscos representa un reto para la bioseguridad de Panamá y de la región centroamericana, debido al constante movimiento comercial y logístico que se desarrolla en los puertos.

En Panamá reportan por primera vez la presencia de la Praticolella mexicana, especie considerada una plaga agrícola potencial. (Tomada de Internet)
En Panamá reportan por primera vez la presencia de la Praticolella mexicana, especie considerada una plaga agrícola potencial. (Tomada de Internet)

El artículo, titulado “Mollusks of Agricultural and Medical Importance Registered in Ports of Panama”, Central America, fue elaborado por los investigadores panameños Darío Córdoba González, Stephanie Castillo y Jorge Ortega, quienes analizaron la presencia de especies de caracoles terrestres en zonas de carga de puertos ubicados en las costas del Caribe y del Pacífico panameño.

Los autores recomiendan fortalecer los sistemas de vigilancia y monitoreo en las instalaciones portuarias y aeroportuarias, con el objetivo de prevenir la dispersión de especies invasoras y reducir los riesgos para la agricultura, la salud pública y el comercio internacional.

Destacan que las especies encontradas son invasoras, vectores de enfermedades que afectan la salud pública, por lo que es necesario mantener una estricta vigilancia, lo que repercute en la bioseguridad portuaria de los países de la región centroamericana.

A pesar de la existencia de puertos de carga importantes en el país, los autores señalan que hasta 2025 no se habían realizado estudios para identificar las especies de caracoles terrestres encontradas en productos exportados desde otros países, lo que podría representar potencialmente un peligro para los cultivos, los animales y la población general de Panamá.

Los investigadores reseñan que debido a su ubicación estratégica, los puertos de Panamá son los puntos de entrada y salida para la mayoría de las mercancías distribuidas a lo largo de la región. Además, la actividad del Canal de Panamá, el principal medio de transporte de mercancías en la región, pasa por los puertos nacionales.

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