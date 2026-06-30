Denuncian que la falta de maquinaria pesada complica las labores de rescate en Venezuela: “Se burlan de nosotros”

Un rescatista observa escombros en una zona afectada por los terremotos en Catia La Mar (EFE/ Ronald Peña R)

La búsqueda de sobrevivientes entre los edificios colapsados en Venezuela enfrenta un nuevo obstáculo que, según quienes trabajan sobre el terreno, podría estar ralentizando las tareas de rescate: la falta de maquinaria pesada. Mientras decenas de operadores especializados se desplazan desde distintos puntos del país para colaborar tras los terremotos del 24 de junio, muchos aseguran que permanecen sin poder intervenir porque las excavadoras y otros equipos indispensables simplemente no están disponibles.

La situación se repite en distintos sectores del estado La Guaira, donde se concentra gran parte de la devastación causada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5. Allí, edificios enteros quedaron reducidos a montañas de concreto y acero, obligando a los rescatistas a depender de maquinaria pesada para avanzar con seguridad en la remoción de escombros.

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Entre quienes viajaron para ayudar se encuentra Leonardo Malvasida, operador de maquinaria pesada que llegó desde el estado Lara junto a otros 11 trabajadores enviados por la alcaldía Andrés Eloy Blanco. El grupo emprendió el viaje tras conocer que hacían falta operadores capacitados, pero al llegar encontró un panorama completamente distinto.

Una mujer busca entre los escombros de las edificaciones destruidas por los terremotos en Catia La Mar (EFE/ Henry Chirinos)

“Ando en una comisión de 12 operadores (...) en vista de que nos dijeron que la necesidad que había era de operadores de maquinaria pesada, pero al llegar aquí nos dimos cuenta que todo lo contrario, pues no hay maquinaria pesada”, explicó.

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Según relató, el problema no es la falta de personal calificado, sino la escasez de equipos disponibles para trabajar.

Hay “cantidades de operadores, pero no hay maquinaria pesada”, afirmó.

Malvasida sostuvo además que varias excavadoras pertenecen a empresas privadas cuyos propietarios no permiten que sean manejadas por personas ajenas a sus equipos habituales. Otras, añadió, permanecen detenidas por desperfectos mecánicos o por la falta de combustible.

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“Las que hay son privadas, no permiten que las mueva cualquier operador y algunas están accidentadas (...), otras por falta de gasoil”, señaló.

Mientras tanto, el tiempo continúa corriendo para quienes esperan noticias de familiares desaparecidos. En las primeras jornadas posteriores al desastre, vecinos denunciaron que las máquinas comenzaron a llegar con demora a las zonas más afectadas. Según los testimonios recogidos en La Guaira, recién hacia el viernes empezaron a verse algunos equipos y fue durante el sábado cuando aumentó su presencia, aunque todavía consideran insuficiente la capacidad de respuesta.

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Los operadores afirman que solicitaron a las autoridades el envío de maquinaria adicional para poder incorporarse a las labores de rescate. Sin embargo, aseguran que todavía no recibieron una solución concreta.

“Solo nos han dicho que esperemos a que ellos desocupen en los edificios donde están trabajando”, explicó Malvasida al referirse a la respuesta recibida.

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“Estamos trabajando con las uñas”

La escasez de equipos obliga a numerosos vecinos a remover escombros manualmente mientras esperan la llegada de ayuda. En Tanaguarena, una de las localidades más golpeadas, muchos familiares continúan participando directamente en la búsqueda de personas atrapadas bajo los restos de edificios colapsados.

Josely Zorrilla es una de ellas. Contó que durante días trabajó junto a otros vecinos prácticamente sin maquinaria.

“Hemos trabajado con las uñas”, resumió al describir el esfuerzo realizado para localizar a sus familiares.

La mujer relató que encontró sin vida a su madre y a una sobrina entre los escombros. Ahora continúa buscando a su padre y al novio de la joven fallecida. A ese dolor se suma otro problema: aseguró que una funeraria le exige 600 dólares para realizar la cremación de sus familiares.

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Zorrilla también denunció obstáculos para acceder a la maquinaria disponible.

“Hay 1.500 trabas, un general por allá tiene cuatro maquinarias y nos dijo que no tenía autorización, que si queríamos que llamáramos a Delcy Rodríguez, burlándose de nosotros”, afirmó.

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Aunque destacó el apoyo brindado por brigadas internacionales, especialmente provenientes de Francia y México, considera que los recursos siguen siendo insuficientes para atender la magnitud del desastre. “Es desesperante”, expresó.

Los terremotos ocurridos el miércoles son considerados los más mortíferos registrados en Venezuela en más de un siglo. Miles de rescatistas nacionales y extranjeros permanecen desplegados en las zonas afectadas mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Paralelamente, el régimen interino anunció la creación de una comisión para evaluar viviendas dañadas y prolongó por una semana la suspensión de las clases.

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Personas esperan este lunes junto a los escombros de un edificio afectado por los terremotos en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Sin embargo, para quienes siguen esperando encontrar a un familiar bajo los escombros, la urgencia pasa por otro lado: conseguir las máquinas necesarias para remover el concreto antes de que el tiempo termine por extinguir las últimas posibilidades de hallar personas con vida.