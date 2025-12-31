Entraron a robar en la casa de un comisario de La Matanza: detuvieron a tres vecinos

El asalto ocurrió a mediados de noviembre en La Matanza

Un grupo de delincuentes entró a robar a la casa de un comisario de la DDI La Matanza y, tras una investigación, la Policía Bonaerense detuvo a tres vecinos sospechosos en la localidad de Rafael Castillo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó el 19 de noviembre pasado, mientras el comisario, jefe de turno de la DDI La Matanza, cumplía servicio en la sede policial.

En ese lapso, desconocidos forzaron la puerta trasera de su casa, ubicada en la calle Luis Galvani, en Rafael Castillo, y se llevaron un chaleco balístico provisto por la fuerza, un televisor LED de 40 pulgadas y distintos objetos personales.

En el marco de una investigación que estuvo bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza -a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede-, la DDI local comenzó a relevar cámaras de seguridad.

Los tres detenidos durante los allanamientos

Las imágenes captaron a los ladrones saliendo del lugar con los objetos robados, incluido el que se llevó el televisor. Las filmaciones también los muestran reunidos luego del hecho.

Las tareas de los investigadores permitieron identificar a Néstor Brian Molina, de 35 años, y Sergio Damián Texeira, de 31, como autores del robo. Ambos fueron localizados tras el análisis de información. Al menos uno de ellos residía a dos cuadras de la casa del comisario.

En la jornada de este martes, el personal policial de la DDI realizó tres allanamientos: uno fue en esa vivienda ubicada cerca de la propiedad del comisario y los otros dos en domicilios de interés, todos en Rafael Castillo.

En ese operativo, detuvieron a Molina y Texeira por el delito de robo. Además, quedó aprehendido Fernando Ariel Mamani, a quien se le secuestró un revólver calibre .32 sin marca ni numeración visible, por tenencia ilegal de arma de fuego.

El arma secuestrada en medio de los operativos

Los detenidos serán indagados en las próximas horas, acusados de robo bajo la modalidad de escruche, la cual consiste en ingresar ilegalmente a domicilios deshabitados para sustraer objetos.

El crimen de un comisario en La Matanza

El pasado 27 de septiembre, un comisario retirado de la Policía Bonaerense murió durante una entradera en su casa de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. El caso conmocionó a la zona oeste del conurbano y derivó en una investigación que se extendió por varios meses.

La víctima, identificada como Marcelo Arizaga (60), se encontraba en su domicilio cuando un grupo armado irrumpió y lo atacó. Los delincuentes buscaban dinero y objetos de valor.

Luego de las llamadas al 911, el cadáver del comisario fue encontrado en el piso, atado con cinta. El cuerpo no tenía heridas de cuchillos o impactos de bala. La autopsia determinó que murió de un infarto en pleno asalto.

En la investigación, la Bonaerense trabajó en conjunto con la Policía Federal Argentina. Los detectives realizaron distintas tareas para dar con los responsables, entre ellas, el análisis de cámaras y seguimiento de pistas aportadas por testigos.

Luego de varios procedimientos, cayó un sospechoso. Se trata de Franco Javier L., de 23 años, quien fue detenido en las últimas horas en Villa Palito, también en La Matanza.

En el allanamiento se secuestró un Volkswagen Voyage que habría sido empleado en el hecho, así como varias motos, autos como un Audi S3 y armas de fuego de distintos calibres.

La investigación continúa: quedan varios sospechosos por encontrar.