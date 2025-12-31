Crimen y Justicia

Entraron a robar en la casa de un comisario de La Matanza: detuvieron a tres vecinos

Los ladrones ingresaron a la vivienda cuando estaba deshabitada, pero quedaron registrados por cámaras de seguridad. Se llevaron un chaleco antibalas y un televisor, entre otras cosas

Guardar
El asalto ocurrió a mediados de noviembre en La Matanza

Un grupo de delincuentes entró a robar a la casa de un comisario de la DDI La Matanza y, tras una investigación, la Policía Bonaerense detuvo a tres vecinos sospechosos en la localidad de Rafael Castillo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó el 19 de noviembre pasado, mientras el comisario, jefe de turno de la DDI La Matanza, cumplía servicio en la sede policial.

En ese lapso, desconocidos forzaron la puerta trasera de su casa, ubicada en la calle Luis Galvani, en Rafael Castillo, y se llevaron un chaleco balístico provisto por la fuerza, un televisor LED de 40 pulgadas y distintos objetos personales.

En el marco de una investigación que estuvo bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza -a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede-, la DDI local comenzó a relevar cámaras de seguridad.

Los tres detenidos durante los
Los tres detenidos durante los allanamientos

Las imágenes captaron a los ladrones saliendo del lugar con los objetos robados, incluido el que se llevó el televisor. Las filmaciones también los muestran reunidos luego del hecho.

Las tareas de los investigadores permitieron identificar a Néstor Brian Molina, de 35 años, y Sergio Damián Texeira, de 31, como autores del robo. Ambos fueron localizados tras el análisis de información. Al menos uno de ellos residía a dos cuadras de la casa del comisario.

En la jornada de este martes, el personal policial de la DDI realizó tres allanamientos: uno fue en esa vivienda ubicada cerca de la propiedad del comisario y los otros dos en domicilios de interés, todos en Rafael Castillo.

En ese operativo, detuvieron a Molina y Texeira por el delito de robo. Además, quedó aprehendido Fernando Ariel Mamani, a quien se le secuestró un revólver calibre .32 sin marca ni numeración visible, por tenencia ilegal de arma de fuego.

El arma secuestrada en medio
El arma secuestrada en medio de los operativos

Los detenidos serán indagados en las próximas horas, acusados de robo bajo la modalidad de escruche, la cual consiste en ingresar ilegalmente a domicilios deshabitados para sustraer objetos.

El crimen de un comisario en La Matanza

El pasado 27 de septiembre, un comisario retirado de la Policía Bonaerense murió durante una entradera en su casa de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. El caso conmocionó a la zona oeste del conurbano y derivó en una investigación que se extendió por varios meses.

La víctima, identificada como Marcelo Arizaga (60), se encontraba en su domicilio cuando un grupo armado irrumpió y lo atacó. Los delincuentes buscaban dinero y objetos de valor.

Luego de las llamadas al 911, el cadáver del comisario fue encontrado en el piso, atado con cinta. El cuerpo no tenía heridas de cuchillos o impactos de bala. La autopsia determinó que murió de un infarto en pleno asalto.

En la investigación, la Bonaerense trabajó en conjunto con la Policía Federal Argentina. Los detectives realizaron distintas tareas para dar con los responsables, entre ellas, el análisis de cámaras y seguimiento de pistas aportadas por testigos.

Luego de varios procedimientos, cayó un sospechoso. Se trata de Franco Javier L., de 23 años, quien fue detenido en las últimas horas en Villa Palito, también en La Matanza.

En el allanamiento se secuestró un Volkswagen Voyage que habría sido empleado en el hecho, así como varias motos, autos como un Audi S3 y armas de fuego de distintos calibres.

La investigación continúa: quedan varios sospechosos por encontrar.

Temas Relacionados

RobosLa MatanzaRafael CastilloPolicía BonaerenseDDI La MatanzaÚltimas noticiasinseguridad

Últimas Noticias

Detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza a una brasileña con más de cuatro kilos de cocaína: iba con su bebé

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a la mujer, que viajaba hacia Europa. Quedó detenida y su hijo está con ella

Detuvieron en el aeropuerto de

Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

Fue durante un operativo de la Prefectura. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos

Hallaron más de una tonelada

Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

Al momento del arresto, el acusado iba como pasajero en un coche de una aplicación de viajes. Su nerviosismo lo delató ante la Policía de la Ciudad

Un prófugo buscado por un

El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry fue indagado por el fiscal Adrián Arribas. Le había confesado el crimen a su familia. IMÁGENES SENSIBLES

El video del crimen de

¿Por qué tres chicos mataron a Jeremías Monzón? El misterio detrás del crimen de las 23 puñaladas

Los investigadores tienen en claro quiénes participaron del asesinato, incluso hay una adolescente de 16 años imputada y detenida, y un menor de 15 identificado, pero es inimputable. Los detalles

¿Por qué tres chicos mataron
DEPORTES
El comunicado de la AFA

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

TELESHOW
Las postales de Nico Occhiato

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia” luego de un año polémico: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque ucraniano provocó un

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”

De cortejo a rituales poco conocidos: nuevas evidencias fósiles lograron reconstruir la reproducción de los dinosaurios