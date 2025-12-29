Una abuela desesperada y una nieta en peligro: la historia de violencia del actor porno de La Matanza

Lucas Jerez, alias "Focu69"

Lucas Nahuel Jerez, alias “Focu69″, un conocido productor y actor porno que monetizaba su contenido en plataformas internacionales como PornHub y Sheen, fue elevado a juicio en las últimas horas, acusado de prostituir a sus novias y de vender contenido sexual de una adolescente de 17 años. Está preso desde marzo pasado, cuando la Policía Bonaerense lo allanó en Ramos Mejía.

Tras una investigación de la ayudante fiscal Daniela Sánchez, la fiscal Lorena Pecorelli requirió al juez de garantías Gustavo Blanco que Jerez enfrente a un tribunal oral por tres hechos que incluyen los delitos de producción y venta de representaciones de sexo explícito de menores, facilitación y explotación económica de la prostitución agravadas por la vulnerabilidad de la víctima.

Jerez, según la acusación, convivió con al menos una de ellas. En su pedido de elevación a juicio, Pecorelli solicitó que se le niegue al actor porno la chance de un juicio abreviado para zafar con una condena menor: las penas en expectativa de estos delitos no lo ameritan.

La adolescente de 17 años, con la que se produjo al menos un video, habría sido explotada entre “mayo de 2023 y marzo de 2024″. La segunda víctima fue un reemplazo inmediato. Llegó “entre el mes de mayo y agosto del año 2024″. Jérez, según la acusación, se aprovechó de “su situación de vulnerabilidad vinculada a sus escasos recursos económicos”. La joven, “emocionalmente predispuesta”, no habría visto un solo dólar de todo el contenido porno que el productor monetizó.

En el tercer hecho se le imputa que, “en el mes de octubre de 2024 hasta el día 28 de febrero de 2025, facilitó el ejercicio de la prostitución de su pareja conviviente”. Este caso es particularmente grave. De acuerdo a los relatos, hubo una niña en riesgo.

Parte de lo incautado a "Focu69"

La denuncia de una madre: “Mi hija me bloqueó”

El caso comenzó con la denuncia de la madre de esta tercera víctima, de 20 años, madre de una nena de tres años en aquel entonces. Su hija se había separado del padre de la menor meses antes de comenzar su relación con Jerez.

“Recién descubrí videos de alto voltaje de mi hija... Ella está con un pibe, Nahuel Jerez, de 32 años de edad... desde hace un tiempo y la filma (...) Yo lo llamé y me confirma que sí, que hace videos con ella”, continuó.

Su hija y su nieta, aseveró: “Se fueron a pasar Navidad en la casa de este pibe y no volvieron más. Hablamos algunas veces, me decía que estaba bien, pero hoy la llamé para preguntarle qué era todo esto que estoy viendo, dejó de responderme y después me bloqueó”.

Según una amiga de su hija, la mujer agregó: “Me dijo que Nahuel obliga a las chicas a prostituirse, que las droga y las lleva al hotel en Liniers donde las prostituye (...) Me dijo que mi hija también se está prostituyendo (...) Lo llamé a Nahuel, tengo sus respuestas, me dijo que yo haga las denuncias que quiera, que nadie me va a dar bola”.

Luego, continuó: “Yo tengo mucho miedo de que estén en riesgo, si mi hija elige eso ya es mayor de edad, pero yo no sé qué puede pasar con mi nieta”.

"Focu69" en otra foto de sus redes sociales

Así, aportó la dirección en Ramos Mejía, donde su hija, supuestamente, convivía con el actor y productor, un lugar que se empleaba como estudio de filmación para escenas de sexo.

La Policía Bonaerense llegó al lugar. Ya no vivían allí hace semanas. Sin embargo, los vecinos del departamento recordaron el fortísimo volumen de la música durante las noches. También, que un patrullero había llegado en agosto de 2024 por un supuesto episodio de violencia de género, con una causa que terminó en la Fiscalía especializada en Violencia Familiar y de Género N°3 de La Matanza. En paralelo, se registraron varios llamados al 911 por el mismo motivo.

La situación tomó un giro inquietante en enero de 2025. La madre denunciante se presentó en un juzgado porteño para dirimir la tenencia de su nieta. Allí, insólitamente, apareció Jerez. La madre de la víctima había solicitado una perimetral en contra del actor y productor. Poco tiempo después, la Policía Bonaerense encontró el canal de mensajería donde se vendía el contenido de su hija, así como su seudónimo en el mundo porno.

Una pericia a la billetera virtual de "Focu69" detectó egresos por más de 60 mil dólares

La menor de edad

La joven que era menor de edad al momento de ser filmada se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para denunciar a Jerez.

Allí, afirmó “que conoció a Lucas Nahuel Jerez en abril del año 2023, a la edad de 17 años" y por amigos en común”, asegura un documento de la causa. Jerez tenía 29 en ese entonces. Empezaron a convivir en cuestión de una semana. “En ese momento comienza a ejercer la prostitución por iniciativa del denunciado”, continúa el texto.

La joven decidió romper la relación. Jerez, según la denuncia, le escribió por Telegram. Le afirmó que “no iba a borrar los videos” y “la insultaba”, que “tenía que chupar p... para comer, que era una prostituta”.

En el canal de mensajería donde promovía su contenido, el actor habría dicho que la joven “no tenía 18 años sino 25 y que tenía problemas de adiciones, que él le había pagado por todos los vídeos que hizo”. Jerez le habló, también, de un supuesto primo sicario que habría salido de la cárcel tiempo antes.

“Yo era menor, hacía videos con él, tenía 17 años por los cuales yo no cobraba nada... Al mes de subir los vídeos en mayo del año 2024, comencé a prostituirme mucho más seguido, y él se puso más violento, él había publicado mis fotos en una red de prostitución que se llama Skokka, fue antes de iniciar la relación en abril de 2023, yo sabía que me había publicado ahí”, continuó.

Con el tiempo, siempre de acuerdo a su relato, llegaron los golpes.

Fragmento de la pericia a la billetera virtual del actor porno

Con respecto a esta víctima, Jerez enfrentó una causa en por el delito de facilitación de la prostitución en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, donde se le dictó la falta de mérito. La joven aseguró que mintió en su declaración en cámara Gesell. “Nahuel la amenazaba con que se iba a matar y ella aún tenía sentimientos por él y no quería que terminase preso o muerto”, aseveró una transcripción.

La joven afirmó que Jerez transformaba el dinero de su negocio porno en criptomonedas. Sánchez y Pecorelli investigaron las cuentas del acusado. Una pericia de la Policía Federal detectó 4190 transferencias realizadas desde una billetera virtual, por más de $62 mil dólares. Los ingresos y egresos superan los 99 mil en moneda americana.

“Nunca exploté sexualmente a nadie”, aseguró Jerez en su indagatoria.