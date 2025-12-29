La fortuna en dólares que reveló la billetera virtual del actor porno de La Matanza acusado de filmar una escena de sexo con una menor

Lucas Jerez, alias "Focu69"

La situación se pone cada vez peor para “Focu69″, ex productor y actor porno oriundo de La Matanza. Reconocido en la altamente lucrativa escena de los videos XXX locales, monetizados en plataformas como PornHub, XVideos, Sheer y OnlyFans, “Focu69″-cuyo verdadero nombre es Lucas Nahuel Jerez- se encuentra preso desde marzo de este año tras ser arrestado en marzo de este año por la Policía Bonaerense, acusado de filmar una escena de sexo con una menor. La Justicia suma nuevas acusaciones en su contra junto a una pieza de evidencia que lo complica fuertemente: la pericia a su billetera virtual.

En las últimas horas, la fiscal Lorena Pecorelli pidió la elevación a juicio de Jerez, tras una investigación de la ayudante fiscal Daniela Sánchez. Días atrás, “Focu69″ había sido indagado nuevamente, aseguran fuentes del caso a Infobae, ya que se sumó una nueva víctima en el expediente, una joven mayor de edad a la que había conocido por Facebook.

Para captar a esta víctima, según la investigación, “Focu69″ repitió su manual de siempre. “Se le hizo el novio, lo mismo que a las otras”, asegura una fuente clave del expediente. Madre de un bebé, terminó prostituida por el acusado, según la acusación. La relación duró, al menos, cuatro meses.

Así, la joven se convirtió en la tercera víctima del caso.

Gel íntimo, vaselina, juguete sexual y preservativos incautados a "Focu69"

¿A dónde van los dólares del porno argentino?

“Las pruebas en la causa son contundentes”, continúa la misma fuente: “Las víctimas atravesaron pericias psicológicas que revelaron un daño notable”. En los allanamientos al acusado se encontró dinero en efectivo, lubricantes, juguetes sexuales y una tarjeta de débito asociada a una reconocida billetera virtual operada por una empresa fintech argentina.

Esa billetera virtual fue peritada por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Bonaerense. El resultado del análisis, al que accedió Infobae, fue notable.

La extracción forense marcó el top ten de salidas de dinero de la billetera. Se encontraron pagos a deliveries, cosas de todos los días. Sin embargo, una cuenta desconocida recibió, en todo el ciclo de actividad, 4190 transacciones con más de 62 mil dólares.

La sospecha de las investigadoras del caso es que “Focu69″, básicamente, invertía sus dólares de porno argentino en criptomonedas durante el cepo cambiario.

"Focu69" en una foto de sus redes sociales

La investigación contra “Focu69″

La causa comenzó con la llamada de la madre de una víctima, mayor de edad, a la línea 145, que reporta delitos de trata. Las propias amigas de su hija le relataron a la mujer cómo “Focu69″ -conocido en el ambiente gracias a sus escenas con la actriz Barbie Rivas, una figura que se repite hace años en el mundo online- supuestamente explotaba a su hija para postear los videos y convertirlos en dinero. Luego, se descubrió que el joven de Ramos Mejía también controlaba un grupo privado de Telegram, donde las jóvenes que explotaba ofrecían contenido sexual.

El expediente en su contra -una causa que concentró tres denuncias en su contra- incluyó otra calificación sumamente grave: facilitar la prostitución, ser un presunto proxeneta. Lo arrestaron a horas de filmar otra producción: una escena de sexo grupal, un gang bang, que ocurriría en un departamento VIP en Palermo.

La víctima que dio inicio a la causa contra el actor porno de La Matanza todavía sigue involucrada en el entorno de su supuesto victimario, según aseguran investigadores del caso. No solo desistió de acusarlo en Tribunales: también lo visita en la cárcel con frecuencia.