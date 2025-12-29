Crimen y Justicia

Macabro misterio en Lomas del Mirador: ¿por qué degollaron a la mujer que volvía de bailar?

El fiscal Adrián Arribas enfrenta fuertes incógnitas en la investigación para esclarecer el extraño crimen de Janet Karina Arotinco Palomino. Qué reveló la autopsia

Video: la secuencia del crimen de Janet Arotinco

Janet Karina Arotinco Palomino fue asesinada en la madrugada del último domingo por un desconocido en la esquna de Huergo y Sáenz Peña, zona de Lomas del Mirador. El asesino, armado con un cuchillo, mató y se fue.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. No hubo chance en un hospital. La mujer, de 44 años, oriunda de Perú, que regresaba a su casa de bailar en una discoteca en la zona de Liniers, falleció en el acto.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, que encabezó la investigación del triple crimen narco de Florencio Varela junto a sus compañeros Diego Rulli y Claudio Fornaro, ordenó la autopsia al cuerpo.

Los resultados del estudio, a los que accedió Infobae, fueron reveladores. Janet fue asesinada con un corte de 12 centímetros en el cuello, literalmente degollada de lado a lado, lo que le provocó un shock hipovolémico.

La conclusión de la autopsia de Janet Arotinco Palomino

La mecánica de la muerte lleva a pensar al instante en un femicidio. Sin embargo, Arribas mantiene abiertas todas las hipótesis a 24 horas del hecho, con una calificación de homicidio a secas, aseguran fuentes del caso a Infobae.

Por lo pronto, el caso no se considera un femicidio. La toma de testimonios inicial no lleva a ningún sospechoso o a ninguna situación en la vida de Janet que apunte a ese delito. El ex marido de Arotinco se presentó en la escena, un hombre de 56 años. Allí, identificó a la víctima con nombre y apellido. Otros testimonios en la causa no apuntaron a otro hombre en la vida de Janet.

¿Fue un homicidio en ocasión de robo? Los ladrones matanceros que matan para robar no atacan al cuello. Policía Científica revisó el cuerpo en la escena; Janet tenía consigo su celular Motorola, su tarjeta SUBE, dinero en efectivo, así como las llaves de su casa.

Entonces, Arribas toma el camino de la lógica para su actual hipótesis, una que podría durar poco en el expediente: a Janet, el delincuente intentó robarle, no pudo. Luego, la mató.

El fiscal encargó tareas a la Policía Bonaerense, con personal de Seguridad y de la DDI local, que rastrea las cámaras de seguridad de la zona para seguir tanto a la víctima como al victimario.

La crimen de Janet Arotinco es el segundo crimen de una mujer que Arribas investiga en el lapso de una semana.

Una dantesca escena tuvo lugar este martes en las inmediaciones del Mercado Central. Allí, un hombre discutió con su pareja, la golpeó durante largos minutos en la calle y luego la arrolló con su camión, con el que transportaba bananas. El dramático episodio quedó grabado por una cámara de seguridad.

La víctima fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y de nacionalidad boliviana. El sospechoso fue detenido en el acto.

Florencio Varela: asesinaron a un

La fortuna en dólares que

Nochebuena: un policía de la

Mendoza: atropelló a un supuesto

Cayó una banda que ingresaba
Los jefes de equipo de

La sorprendente voz de Sol,

Los comerciantes de Teherán protestan

