Crimen y Justicia

Horror en La Matanza: golpeó a su pareja, la atropelló con un camión, la mató y quedó grabado

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central. En el caso intervino el fiscal Adrián Arribas, que detuvo al sospechoso por homicidio agravado

Una dantesca escena tuvo lugar este martes en el partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre discutió con su pareja, la golpeó durante largos minutos en la vía pública y luego la arrolló con su camión, con el que hacía transporte de bananas. El dramático episodio quedó grabado por una cámara de seguridad, que permitió ver todo el accionar. El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.

El hecho, que fue calificado por el fiscal Adrián Arribas como homicidio agravado por el vínculo, ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central y tuvo como testigos a varios transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

Uno de ellos, de 43 años, fue quien lo reportó a la policía. En la denuncia, indicó que había presenciado una agresión que terminó con la muerte de una joven en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo.

Tras el llamado, personal de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza arribó al lugar y constató que una mujer, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y de nacionalidad boliviana, estaba tendida sin vida sobre el asfalto. A solo metros, había un hombre, también boliviano, que los vecinos habían retenido.

Al recabar testimonios, las autoridades reconstruyeron que la víctima había fallecido tras una fuerte golpiza del sospechoso, que sería su pareja. Luego de pegarle, la habría atropellado con un camión.

Los agentes relevaron la escena y así identificaron el vehículo utilizado en la maniobra fatal: un Volvo 420 con matrícula boliviana, con carga de bananas. En el mismo orden de tareas, analizaron las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar en busca de imágenes que reconstruyeran la secuencia del hecho.

El detenido
El detenido

Al revisar las filmaciones, se encontraron con que un dispositivo ubicado a tan solo metros de donde ocurrió el hecho había grabado la secuencia completa. El video, que encabeza esta nota, muestra la brutalidad de la discusión y el fatal desenlace.

La filmación dura tres minutos y comienza con Rivero discutiendo con el hombre, identificado como G.M.D., quien rápidamente baja del vehículo y comienza a golpearla en la banquina.

El sospechoso la agredió durante varios minutos: se ve cómo le pega con su puño, la patea y hasta le arroja objetos mientras ella intenta resistirse. En más de una oportunidad se ve cómo la víctima cae al suelo y se golpea contra el asfalto.

Luego él sube al camión y la embiste de manera directa. La mujer murió producto del impacto. El conductor, por su parte, intentó huir, pero fue interceptado por testigos y retenido hasta la llegada de la policía.

Fuentes del caso señalaron que al momento de su aprehensión, G.M.D. presentaba un fuerte aliento etílico. La Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, dispuso su detención bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y ordenó el secuestro del camión.

La investigación sigue en manos de la Fiscalía, que analiza los registros fílmicos y toma declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. El acusado permanece alojado en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

