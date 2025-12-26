Crimen y Justicia

“¿Todavía estás vivo, vos?“: así fue el crimen del hombre asesinado a tiros por usar pirotecnia en La Plata

El homicidio de Daniel Néstor Rubén Ramírez ocurrió en la madrugada de Navidad. Según la mujer, el agresor detenido por homicidio “era muy conflictivo”

Habló la esposa del hombre asesinado por su vecino

La esposa de Daniel Néstor Rubén Ramírez, el hombre asesinado por su vecino tras una discusión vinculada al uso de pirotecnia en La Plata, durante la madrugada de Navidad, relató los momentos previos al incidente. “¿Todavía estás vivo, vos?“, le dijo antes de disparar nuevamente.

Según su testimonio de Malvina, la relación con el acusado, identificado como J. C. M., de 68 años, presentaba antecedentes de conflictos reiterados. “Era muy conflictivo con todos los vecinos y siempre les hacía maldades: ponía caca de perro en los autos ajenos, tiraba cosas a las piletas... Y ayer se despertó temprano y empezó a molestar... que la música, que los nenes gritaban. Ya después del mediodía, los nenes tiraban los chaski-boom y salió también". De acuerdo con su relato, desde ese momento ya amenazaba con que “iba a matar” a su marido.

En declaraciones brindadas a Telefé Noticias, la mujer detalló: “Nos metimos adentro para evitar problemas. A la tarde salimos, salió de nuevo él a molestar y nos metimos adentro”, en referencia al agresor. La viuda señaló que su marido no fue el único que sufrió amenazas por parte del hombre de 68 años. “A la noche vino la hija de Ramírez, la más grande para comer. Terminamos de comer, salimos afuera y este hombre salió, la amenazó a la chica, tiró un tiro con la escopeta que tenía”, añadió.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por Malvina, hacia la medianoche, la familia ingresó nuevamente a su vivienda. Luego de trasladar a la hija de Ramírez a su domicilio, al regresar, encontraron al vecino esperándolos en la escalera del edificio. “No le dio tiempo a nada, le tiró seis tiros al hermano de él, al que vive arriba; después le tiró a él (en referencia a la víctima), que lo dejó en la escalera tirado, con dos tiros. Y como lo vio que todavía estaba vivo, vino y le dijo ‘¿Todavía estás vivo, vos?’, y le volvió a tirar otro hasta que lo dejó muerto. Así estuvo hasta las 6 de la mañana", agregó entre lágrimas.

Las palabras de la mujer demostraron la frialdad con la que ocurrió todo y lo que la familia padeció: La Policía vino cuando el todavía agonizaba”. “Este hombre seguía tirando tiros ya con mi marido muerto en la escalera”, lamentó la mujer”. Además agregó que el agresor le disparó al hermano de la víctima, quien quedó herido.

La investigación judicial quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata.

La víctima quedó tirada en la escalera

J. C. M. quedó detenido, acusado de haber asesinado a su vecino de un disparo. El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, de la capital bonaerense.

La alerta llegó al Comando Patrulla por radio, informando sobre la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional. Al llegar al sitio, los efectivos encontraron a varios vecinos congregados y hallaron a Ramírez sin vida en el descanso de una escalera, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.

Los agentes ingresaron al departamento señalado, cuya puerta permanecía entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento, J. C. M. fue reducido y aprehendido.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y diversas municiones. Ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro.

El fiscal Patricio Barraza se presentó en el lugar junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata para coordinar las actuaciones judiciales y periciales. Se solicitó la presencia del personal médico y de la morguera para el traslado del cuerpo.

Luego del hecho, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 propiedad del imputado. El episodio desencadenó un operativo policial para evitar nuevos incidentes en el barrio. En el procedimiento, los uniformados también incautaron dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, una munición calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola.

J.C.M. fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la UFI N° 6 de La Plata, por homicidio.

