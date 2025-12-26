Crimen y Justicia

Robaron cuatro casas en un exclusivo barrio privado de Santa Fe durante la madrugada de Navidad

Los delincuentes vulneraron el sistema de seguridad. Todo salió a la luz cuando los propietarios comenzaron a regresar a sus hogares tras los festejos

Entraron a un exclusivo barrio
Entraron a un exclusivo barrio privado en Funes durante la madrugada y robaron cuatro casas (Foto: InfoFunes)

En el barrio privado Cadaqués, ubicado dentro del exclusivo complejo Funes Hill, de la provincia de Santa Fe, al menos cuatro chalets sufrieron robos mientras sus propietarios se encontraban fuera de sus hogares en el marco de los festejos por la Navidad.

El ingreso de los delincuentes se produjo tras la violación de un cerco perimetral, situación que burló tanto al personal del centro de monitoreo como a los efectivos policiales asignados en el predio.

El primer aviso lo dio uno de los residentes, quien al regresar, encontró su casa en completo desorden. Según detallaron las fuentes policiales a Rosario3, el propietario constató que faltaban unos 50 mil dólares, además de pesos, euros y reales, alhajas y relojes.

La circulación de la noticia en un grupo de WhatsApp aceleró los reportes. En las horas siguientes, tres propietarios adicionales informaron que también habían sido víctimas de robos. Los elementos sustraídos en estas casas fueron similares: sumas de dinero, perfumes y relojes.

Luego de que los vecinos realizaran las denuncias correspondientes, intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó un exhaustivo relevamiento en busca de huellas, rastros y registros fílmicos que permitan reconstruir la secuencia delictiva.

Por el momento, los investigadores centran sus tareas en las pericias técnicas para intentar identificar a los responsables de este robo.

Ingresaron por la parte trasera
Ingresaron por la parte trasera del predio, sobre calle Almafuerte, tras abrir un alambrado perimetral

En cuanto al modus operandi, la investigación permitió descubrir que al menos dos delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del predio, sobre calle Almafuerte, tras abrir un alambrado perimetral detrás de los lotes 89 y 90.

El dato que más sorprendió al personal policial y a los investigadores resultó estar vinculado a la facilidad de ingreso: en las viviendas robadas las aberturas no estaban violentadas, ya que gran parte de los vecinos dejan sus casas abiertas al retirarse.

Acribillaron a dos hombres y a una mujer en Rosario

Tres personas murieron y una permanece en estado grave tras un brutal ataque a tiros ocurrido en la madrugada del martes en el barrio Las Flores, zona sur de Rosario, un área marcada desde hace años por disputas vinculadas a grupos criminales como Los Monos.

Una cuarta víctima se encuentra internada en terapia intensiva con lesiones de bala en el rostro y el torso. El hecho representa un nuevo episodio en la extensa secuencia de violencia armada que azota la ciudad, donde solo en las últimas jornadas se sumaron otros heridos y se dictó una condena de prisión perpetua por un doble asesinato por encargo.

Pasaje Lirio y España, la
Pasaje Lirio y España, la escena del triple crimen

El hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) recibió a Roque A., quien ingresó con heridas de arma de fuego en la cara y el pecho y permanece bajo pronóstico reservado, informó el mismo medio. En tanto, Sergio Fabio Roldán fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario tras sufrir dos disparos en el tórax y dos en los brazos, pero falleció alrededor de las 4 de la madrugada.

En el lugar del ataque, la Prefectura Naval halló los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre cuya identidad no pudo ser confirmada de inmediato por faltar documentación. Posteriormente, unidades de la Policía de Investigaciones de Santa Fe se abocaron a recolectar rastros balísticos y tomaron registros de cámaras de seguridad.

Según confirmaron las fuentes policiales a Infobae, los peritos incautaron vainas servidas y realizaron un relevamiento exhaustivo de rastros y videovigilancia. El despliegue de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias logró trasladar rápidamente a los dos heridos, aunque el desenlace fue letal para uno de ellos.

La sucesión de episodios violentos no se limita a este evento: en solo 24 horas, Rosario sumó al menos otros dos heridos de bala en ataques de características similares. En la tarde del lunes anterior, un joven de 28 años recibió un disparo en el glúteo derecho y dos en la pierna mientras reparaba un vehículo en Felipe Moré al 4100. Según relató la propia víctima en el HECA, donde también se encuentra Roque A., dos hombres pasaron en motocicleta y abrieron fuego imprevistamente. Poco después, en la avenida Circunvalación, a la altura de Avellaneda, un hombre de 47 años sufrió una lesión en la mano derecha también al verse sorprendido por disparos cuando arreglaba un auto en un taller mecánico.

