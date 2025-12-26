Asesinaron a tiros a un hombre frente a su casa en Tucumán y buscan identificar al responsable del crimen

Una concductor le pidió a la víctima que se acerque a la ventanilla de la camioneta y lo mató

Un hombre de 33 años fue asesinado de un disparo en el tórax durante la Nochebuena en el barrio Cardenal Samoré, en San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Cristian Isaac González, quien mantuvo una discusión con un hombre y que ahora tratan de identificar.

El hecho ocurrió en la vereda de su domicilio, ubicado en calle La Plata al 2700 del barrio Santa Ana, minutos antes de los festejos, según detalló el portal El Tucumano.

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Carlos Sale, la intervención de las autoridades se produjo a las 19:46 horas del miércoles. El cuerpo de la víctima fue identificado por su esposa.

González se encontraba en la vereda cuando fue abordado por un individuo que se trasladaba en una camioneta blanca. Aparentemente, lo llamó para que se acercara al vehículo, pero posteriormente se produjo una discusión y, en ese contexto, el agresor efectuó un disparo que impactó en el tórax de la víctima.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla. Allí, se constató su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego. En el lugar del hecho intervino el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó las tareas periciales correspondientes.

Durante el relevamiento en la escena, los peritos detectaron daños en una pared que podría corresponder a una bala calibre 9 mm. El área fue preservada para el trabajo de los especialistas, quienes recolectaron pruebas y material balístico. Las autoridades trabajan para poder esclarecer cuál fue el móvil del crimen.

Un violento episodio tuvo lugar en Neuquén y tuvo como final una víctima fatal

Ataques a la Policía y disturbios en Neuquén

Durante la noche del miércoles en la ciudad de Neuquén, varios incidentes finalizaron con la detención de un hombre, vinculado a agresiones contra personal policial y a un robo a mano armada. El primer episodio se registró cerca de las 21:40, cuando la Comisaría 41 recibió un llamado por un conflicto familiar en una vivienda ubicada en la calle Namuncurá. Al arribar al lugar, los efectivos intentaron dialogar con un hombre, quien se refugió en el interior de la vivienda sin responder a los requerimientos de la Policía, por lo que los agentes se retiraron.

Minutos más tarde, se solicitó la colaboración de la Policía Metropolitana, que patrulló el área y recibió información sobre personas ubicadas en los techos de viviendas cercanas. Cuando el patrullero se preparaba para retirarse, aproximadamente diez personas comenzaron a arrojar piedras y trozos de ladrillo desde los techos, lo que provocó daños en uno de los móviles policiales. Frente a esta situación, el personal policial realizó disparos disuasivos con escopeta, sin que se registraran heridos.

Horas después, alrededor de las 23:15, los oficiales intervinieron nuevamente tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales (COP), puesto que un vecino denunció que dos personas ingresaron a su domicilio, donde funciona una despensa, y que uno de los asaltantes portaba un arma de fuego. Según el denunciante, los intrusos exigieron dinero y objetos de valor, pero al no encontrar efectivo, sustrajeron dos cervezas y huyeron en un automóvil blanco que presentaba daños visibles en el paragolpes.

Posteriormente, personas del barrio informaron sobre la circulación de un vehículo de similares características en la zona de Namuncurá y Gatica. Se reportó que un hombre, aparentemente armado, golpeaba la puerta de una vivienda. Al llegar al lugar, la Policía interceptó a un individuo que coincidía con la descripción brindada y que fue identificado como el mismo que había estado involucrado en los incidentes previos con los efectivos policiales.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la comisaría, donde la víctima del robo lo reconoció como uno de los autores del asalto. Por estos hechos, se abrieron dos causas judiciales: una por los incidentes contra el personal policial y otra por el robo calificado, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso la detención del sospechoso.