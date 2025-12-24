Crimen y Justicia

“Viste, él está pagando por tu culpa”: una joven se filmó agrediendo a su bebé y le mandó el video a su ex

El caso fue denunciado en Villa Berthet, Chaco. La Justicia ordenó apartar a la madre y otorgar la tenencia provisoria del menor al padre. El pequeño tenía lesiones al igual que otro niño que vivía con la acusada

Guardar
El video de la agresión
El video de la agresión se viralizó en las redes sociales

Una joven de la localidad de Villa Berthet, en la provincia de Chaco, se filmó mientras agredía a su hijo de siete meses y le envió el video a su ex pareja, padre del pequeño y con quien ella había terminado la relación hace unos meses. Se cree que lo hizo a modo de venganza: “Viste, él nomás está pagando por tu culpa”, escribió en el chat junto a la filmación.

El estremecedor caso fue denunciado pasado el mediodía de este martes. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se conoció luego de que J.G., de 21 años, denunciara que su ex pareja, D.M.E., le mandó por mensaje un video donde se la ve maltratando físicamente al bebé de ambos.

En su denuncia, J.G. relató que la relación entre ambos había terminado hacía unos dos meses y, desde entonces, la joven le enviaba mensajes con amenazas sobre el destino del menor, en los que ella afirmaba que iba a “tirar o matar” al niño. Así lo aseguró el joven en la comisaría local.

El video, que se viralizó en redes sociales, mostraba la agresión. En el chat se lee la frase textual que acompañó la grabación.

Al recibir este material, J.G. radicó la denuncia. Las autoridades pusieron en conocimiento a la Fiscalía N°4 de Villa Ángela y a la Unidad de Protección Integral (UPI), que dispusieron de inmediato una medida de protección: la desvinculación de la madre y la entrega provisoria de la tenencia del bebé al padre.

El mensaje que acompañó el
El mensaje que acompañó el cruel video

Más tarde, personal de la UPI se presentó en la comisaría y formalizó el resguardo provisorio no solo del bebé, sino también de un niño de dos años. Ambos chicos fueron sometidos a exámenes médicos.

Los informes médicos consignaron que el bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en la zona lumbar, además de palidez de piel y posible anemia.

Por su parte, el otro menor presentaba excoriaciones en la espalda, palidez de piel y mucosa y posible anemia, según las primeras informaciones.

Las fuentes detallaron que la madre fue notificada sobre su situación legal y apartada del contacto con los menores, mientras la fiscalía y la UPI continúan con las actuaciones.

El caso, que generó conmoción en la localidad, se encuentra en proceso de investigación y se espera que las autoridades tomen nuevas medidas en los próximos días.

Otro caso de violencia intrafamiliar

El caso de hoy se conoce 11 días después de un hecho que comenzó en Buenos Aires pero también tuvo impacto en Chaco. El 12 de diciembre, las autoridades detuvieron en la localidad de Machagai a un joven acusado de haber atacado con un cuchillo a su pareja, a su beba y a su suegra.

El detenido, identificado como Agustín Alejandro Ramos, estaba prófugo desde hacía varios días y la Policía lo ubicó en una casa de la calle Roque Sáenz Peña al 400, tras una investigación conjunta entre las fuerzas de Buenos Aires y Chaco.

Según la denuncia pública de la víctima, una joven de 22 años, el ataque ocurrió mientras ella, su hija de un año y cinco meses y su pareja veían una película. De repente, el joven la ahorcó, la golpeó y la agredió con un cuchillo. La beba resultó herida en la cara y debió recibir puntos de sutura. La madre de la joven también fue atacada y sufrió una fisura maxilofacial.

Ambas mujeres y la beba terminaron internadas. El caso fue caratulado como “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”.

La víctima y su familia expresaron su temor y pidieron que el acusado permanezca detenido.

Temas Relacionados

ChacoVilla BerthetViolencia intrafamiliarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una decisión judicial allanó el camino para que el nuevo juicio por la muerte de Maradona empiece en fecha

Por mayoría, la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó todos los recursos presentados por los acusados y se avanza hacia el 17 de marzo como día de inicio del debate

Una decisión judicial allanó el

Asesinó a su hijastra y apuñaló a su pareja, estuvo prófugo dos años y lo encontraron en la Villa Zavaleta

Enrique Hugo Saavedra era buscado desde octubre de 2023 y sobre él pesaba un pedido de recompensa de $5.000.000. Había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido

Asesinó a su hijastra y

La burda maniobra de los policías de Chaco descubiertos cuando intentaban robar cocaína en una quema de droga

Les dictaron 100 días de prisión preventiva. Un secretario de un juez advirtió cómo pretendían esconder un paquete de estupefacientes en un patrullero. El video

La burda maniobra de los

Futbolistas de Vélez acusados de abuso: la Fiscalía se opuso a los pedidos de sobreseimiento de tres jugadores y acompañó el de otro

El juez Augusto José Paz Almonacid resolverá las situaciones de los acusados el próximo martes

Futbolistas de Vélez acusados de

Una adolescente de 16 años fue baleada por la espalda y perdió la movilidad en las piernas en Laferrere

El ataque se produjo en medio de una pelea entre familias y fue registrado por cámaras de seguridad. El acusado está detenido

Una adolescente de 16 años
DEPORTES
“Absurdo”: el fuerte descargo de

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

La fábrica inagotable: quiénes son los juveniles del tenis argentino a seguir en 2026

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

TELESHOW
Lali Espósito anunció su primer

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: “Vamos juntos por el sueño Monumental”

La foto de MasterChef Celebrity que Wanda Nara filtró por error y luego borró

Cami Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y habló de su evolución personal: “Soy otra persona”

Beto Casella contó detalles de su salida de El Nueve y el diálogo que mantiene con sus excompañeros de Bendita

Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo