Crimen y Justicia

Detuvieron en Chaco al acusado de atacar con un cuchillo a su novia, a su bebé y a su suegra

Se trata de Agustín Alejandro Ramos (24), quien era buscado desde el fin de semana pasado. Lo hallaron escondido en un domicilio de la localidad de Machagai

Guardar
Agustín Alejandro Ramos fue denunciado
Agustín Alejandro Ramos fue denunciado por atacar con un cuchillo a su propia hija y a su pareja

El acusado por el brutal ataque a su pareja, su hija y su suegra en San Francisco Solano fue detenido este viernes en la provincia de Chaco. Lo hallaron escondido en la localidad de Machagai, ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de Resistencia.

Según informaron fuentes policiales, Agustín Alejandro Ramos, de 24 años, se encontraba en una casa de la calle Roque Sáenz Peña al 400. Los efectivos de Investigaciones Complejas Interior lo sorprendieron este viernes cerca de las 17.30.

Ramos llegó días atrás desde Buenos Aires y buscaba ocultarse tras el ataque. Detectives de la DDI de Lomas de Zamora obtuvieron ese dato, por lo que pidieron colaboración a la fuerza chaqueña para atraparlo.

El fiscal Marcelo Fabián Soto y el Juez de Garantías Alberto Kubicek intervinieron en el operativo. El detenido fue remitido con las actuaciones a la comisaría de Machagai. Allí esperará su trasladado de regreso a Lomas de Zamora, donde será indagado por el fiscal Sebastián Bisquert bajo los cargos de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”.

Ramos tras ser detenido este
Ramos tras ser detenido este viernes

El caso cobró relevancia desde el sábado pasado, a partir de la denuncia pública de la víctima, K., una joven de 22 años. Ella relató en sus redes cómo sufrió el ataque en la casa que compartía con sus padres. Según contó, estaban los tres -ella, Ramos y su hija de 1 año y 5 meses- acostados mirando una película, cuando de repente él la atacó.

“Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, recordó la joven.

La beba, al acercarse, fue herida en la cara con el cuchillo. Debieron realizarle siete puntos de sutura en el rostro. Su madre sufrió cortes en la boca, el cuello y el pecho. En medio del forcejeo, los gritos alertaron a los padres de la joven, quienes intervinieron.

Una de las heridas que
Una de las heridas que sufrió K.

La madre de la víctima fue golpeada y el agresor le provocó una fisura maxilofacial que requerirá cirugía. Ella habló con la prensa y cómo llegó a rescatar a su hija, quien estaba en su habitación, cuando comenzaron los golpes.

“Abro la puerta y me encuentro con esa escena, él arriba de K. Cuando me abalanzo contra él, se da vuelta y la suelta”, expresó respecto del instante en el que recibió el golpe de puño. De acuerdo con la recreación de la escena que hizo, él estaba ahorcando a la joven con una mano y con la otra la cortaba en distintas partes del cuerpo.

La mujer tuvo un fuerte golpe en el cuerpo provocado por un empujón que le dio Ramos. “Perdí un poco el conocimiento, porque no sé en qué momento entra mi marido”, confió. En cuanto el ataque cesó, Mónica observó que la bebé, quien es hija de Ramos, presentaba un tajo que requirió de siete puntos de un lado de la cara y dos puntos del otro. “Era una escena desesperante”, aseguró.

Sobre el comportamiento previo de Ramos, la madre indicó que no tenía conocimiento de episodios similares anteriores: “Es la primera vez que esta persona ataca a mi hija de esta manera. Yo no tenía conocimiento si tenía situaciones agresivas. Jamás la vi marcada”.

Sin embargo, remarcó el temor por el que atraviesa la familia tras el episodio: “Mientras él está libre, nosotros estamos muy mal. Él es un femicida en potencia”, dijo en un diálogo con Telenoche.

La suegra del detenido
La suegra del detenido

K., desde entonces, reiteró en distintos momentos su pedido de captura: “Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto”.

Este viernes, luego de conocerse la detención del acusado, la joven contó públicamente cómo siguen ella, su madre y su hija, todas internadas. Agradeció los mensajes de apoyo recibidos y se mostró aliviada porque el sospechoso está a disposición de la Justicia.

Estoy bien, gracias a Dios, recuperándome y esperando a que me den el alta para poder ir a estar con mi bebé que no la veo desde ayer temprano”, expresó un rato antes de reencontrarse con la pequeña.

También informó que su madre sigue a la espera de la cirugía tras la lesión sufrida y que ambas están apoyándose mutuamente en la internación.

Temas Relacionados

San Francisco SolanoAgresiónGolpizaChacoMachagaiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron en Chaco a un camionero que llevaba una carga de más de 1000 kilos de marihuana

Los gendarmes sospecharon al notar la conducta nerviosa del chofer. La droga estaba escondida bajo cajones de fruta

Detuvieron en Chaco a un

Atraparon a un prófugo acusado de intento de homicidio durante un robo en un supermercado chino

El ataque ocurrió en Gualeguaychú, Entre Ríos, pero fue detenido en el partido bonaerense de Pergamino

Atraparon a un prófugo acusado

Buscan a una mujer que desapareció hace 10 días en Miramar: su misterioso último mensaje

Alejandra Tolosa tiene 58 años y salió de su casa el pasado jueves 4 de diciembre tras una discusión familiar. Una cámara la registró poco después por la zona del centro y luego no hubo más rastros de ella

Buscan a una mujer que

Eliminaron a más de 2.000 votantes del padrón electoral en un municipio de Salta porque no pudieron comprobar su domicilio

La Justicia dispuso la exclusión provisional de 2.150 ciudadanos tras una investigación que detectó registros inconsistentes en el listado de la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bolivia

Eliminaron a más de 2.000

La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados

La UIF será querellante contra
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
Lissa Vera confirmó su participación

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

Quién es el multimillonario europeo al que vinculan con Zaira Nara

La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

INFOBAE AMÉRICA

Una aldea solo para ellas:

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales