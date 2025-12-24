Mar del Plata: un almacenero se resistió a los tiros a un robo y mató a dos ladrones

El comercio donde ocurrió el robo

Un intento de robo en el barrio San José de Mar del Plata terminó con dos ladrones muertos luego de que el almacenero asaltado, a quien los delincuentes le propinaron culatazos en la cabeza, se defendiera a los tiros con su arma de fuego.

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en un comercio conocido como “El Mercadito”, ubicado en la esquina de 20 de Septiembre y Quintana.

De acuerdo con fuentes consultadas, la secuencia se inició a las 22:45, cuando dos sospechosos llegaron en una moto al local, ingresaron armados y amenazaron al propietario, un hombre de 48 años.

Uno de los asaltantes que empuñaba un arma de fuego golpeó al comerciante en la cabeza e intentó reducirlo, mientras el otro ladrón buscaba objetos de valor dentro del almacén.

El dueño del comercio, que tenía una pistola Bersa calibre .380 plus con la tenencia vencida -según indicaron las fuentes consultadas-, logró tomar el arma y disparó al menos cuatro veces contra los agresores.

Uno de los delincuentes escapó herido y cayó sin vida a pocos metros del comercio, sobre la calle Quintana, entre 20 de Septiembre y España. Junto a su cuerpo, agentes de la Comisaría 2ª de General Pueyrredón de la Policía Bonaerense hallaron una pistola Bersa TPR 9mm con cargador y una vaina trabada. Según el portal 0223, el arma era robada.

El segundo ladrón quedó tendido en el interior del local, donde fue asistido por personal del SAME provincia convocado al lugar del hecho, pero no sobrevivió: tenía heridas de bala en el pecho. Todo quedó filmado y el material ya está en manos de la Justicia.

La causa la investiga la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N°6 del departamento judicial de Mar del Plata, quien dispuso la obtención y análisis de registros fílmicos, el relevamiento de cámaras de la zona y la recolección de testimonios. También se esperaba la identificación de los fallecidos y el resultado de las autopsias correspondientes, que se iban a realizar este miércoles por la tarde.

Asimismo, se le notificó al almacenero sobre la apertura de una investigación por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, aunque no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad. El comerciante quedó bajo custodia policial en su domicilio, a raíz de una consigna preventiva ante posibles represalias. Producto de los culatazos sufrió un corte en el cuero cabelludo.

Los asaltantes habían llegado al lugar en una motocicleta Olmo 110 cc3 roja, patente 359GTR, que quedó incautada para peritajes. Según el reporte oficial, el vehículo en el que se desplazaban los asaltantes no presentaba impedimento legal para circular.

Personal de la Policía Científica, junto con agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), realizó tareas de relevamiento de pruebas, levantamiento de huellas y análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

En tanto, las pericias balísticas sobre las armas y los cartuchos utilizados se fijaron para el 8 de enero próximo.