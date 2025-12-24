Crimen y Justicia

Imputaron al hombre detenido por la explosión de pirotecnia en Mendoza en la que murió una mujer

Lo acusaron de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra

El siniestro se produjo la tarde de este lunes en una propiedad donde acopiaban pirotecnia, sostiene la primera información policial y de vecinos.

Natalio Federico Quiroga fue imputado por el incendio ocurrido en una vivienda de Godoy Cruz, a raíz de una explosión de pirotecnia, que terminó con la muerte de una mujer y dejó varias personas heridas. El hombre continuará detenido y espera que la Justicia resuelva su situación procesal en las próximas horas.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza comunicó que la imputación recae sobre Quiroga bajo los cargos de incendio culposo seguido de muerte a personas en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra, en la causa que investiga la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.

El expediente lo señala como autor del hecho en “prima facie”, mientras la investigación avanza para determinar su grado de responsabilidad en el siniestro del 22 de diciembre.

El hecho investigado tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Jorge Newbery, en la localidad mendocina, donde funcionaba un depósito y punto de venta de pirotecnia.

El incendio se desató a las 16.15 de este lunes tras una explosión que generó alarma entre los vecinos, quienes advirtieron la presencia de llamas y una densa columna de humo proveniente del inmueble.

La única víctima fatal del incendio fue Ángela Daniela Prado, quien permaneció internada en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore debido a quemaduras que afectaron al 80% de su cuerpo.

Personal de Bomberos y efectivos policiales rescataron a Prado del techo de la vivienda, donde había quedado atrapada. Su deceso se registró a las 19 horas del martes, según confirmó el medio local El Sol.

El incendio afectó a cuatro personas, entre ellas dos menores que fueron derivados al Hospital Notti con lesiones, mientras que un adulto recibió asistencia médica por intoxicación por inhalación de humo. Un bombero también resultó lesionado con una descarga eléctrica durante las tareas de rescate, siendo atendido por el Servicio de Emergencias Coordinado.

El fuego arrasó la casa principal, compuesta por nueve ambientes, y también afectó parcialmente la propiedad contigua. El avance de las llamas, facilitado por la presencia de material inflamable, provocó que algunos residentes de la zona decidieran abandonar sus hogares por precaución.

La propiedad donde ocurrió el siniestro pertenecía a un hombre con discapacidad y, según testimonios recogidos, no exhibía carteles que identificaran el lugar como local de venta o almacenamiento de pirotecnia. Vecinos y allegados indicaron que en la casa habitaban en forma permanente únicamente el propietario y una mujer.

Videos difundidos en redes sociales mostraron las sucesivas detonaciones y las llamaradas, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el sitio. Las autoridades acordonaron la zona y solicitaron apoyo de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y de Luján de Cuyo para controlar el incendio y asistir a las personas afectadas. Ante la magnitud del fuego y el riesgo de nuevas explosiones, varios vecinos decidieron autoevacuarse como medida preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, la investigación busca determinar las causas del incendio, así como las condiciones de habilitación y almacenamiento de la pirotecnia en la vivienda.

El encargado del local afirmó ante las autoridades, según consignó El Sol, que el origen del siniestro fue “una chispa” que habría detonado el material inflamable acumulado en el lugar.

Durante las primeras horas posteriores al hecho, trascendió que no se habían registrado heridos de gravedad, aunque luego se confirmó la gravedad del estado de Ángela Daniela Prado, quien finalmente falleció como consecuencia de las quemaduras.

Durante la tarde del miércoles, el Ministerio Público Fiscal informó que la causa se encuentra en etapa de instrucción. El comunicado oficial subrayó que el imputado permanecerá detenido hasta que se resuelva su situación procesal en una audiencia prevista para el día siguiente.

