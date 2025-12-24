Dispararon contra un deportista de 17 años en Entre Ríos con una pistola de aire comprimido

Atacaron a Felipe Rosales, Deportista del Año 2024 en Rosario del Tala

F. R., un joven ciclista de 17 años, fue víctima de un violento ataque en pleno centro de Rosario del Tala, cuando circulaba como acompañante en una motocicleta. El joven, que fue elegido por la comunidad como el Deportista del Año 2024, recibió un disparo de aire comprimido en el cuello.

El hecho ocurrió en la céntrica calle Ramírez, entre España y Colón, según describió la crónica publicada por Uno Entre Ríos. El padre del deportista, Iván, relató que su hijo había viajado a Maciá para apoyarlo en tareas laborales, antes de regresar a su ciudad natal.

“Vino a ayudarme. Cuando volvió, salió en moto con un amigo, que es un año mayor que él”, explicó. De acuerdo con su testimonio, el trayecto nocturno transcurrió sin incidentes hasta su paso por el sector céntrico donde se produjo el ataque: “Sintió el golpe de una piedra”, dijo Iván. No obstante, las pericias posteriormente confirmaron que el impacto provenía de un balín de aire comprimido.

El adolescente llegó hasta su vivienda con dificultades respiratorias. “Me falta el aire”, alcanzó a manifestar. Frente a esto, Iván lo trasladó de inmediato al hospital, donde personal médico actuó con rapidez. “Las enfermeras y las doctoras le ponen oxígeno y placa. Y de inmediato deciden realizar una atención de alta complejidad”, relató. Posteriormente, F. R. fue derivado a una clínica en Crespo, donde permaneció internado durante tres días.

El impacto físico y emocional obligó a la familia a evaluar las consecuencias de cara al futuro deportivo del joven. “Deberá regresar al centro médico para una revisión y para evaluar si podrá continuar practicando deportes”, detalló el padre del adolescente.

Además de destacarse como ciclista, el joven logró alzarse con el campeonato de básquet junto al club Maitenzo de Córdoba.

Apenas se produjo el ataque, la familia presentó la denuncia ante la Justicia y entregó elementos probatorios a la fiscal Emilce Reynoso. El padre aportó su percepción sobre el presunto responsable, agregando: “Tenemos sospecha de quién es la persona que le tiró. Entregué fotos impresas a la Fiscalía”.

En diálogo con Uno Entre Ríos, sostuvo: “Esto fue un intento de homicidio. La persona que tiró sabe tirar, por eso las pericias apuntan a alguien con conocimiento”.

El presunto agresor permanece en libertad y el entorno familiar reconoció que “es muy fuerte poder cruzarlo y no hacer nada”, y enfatizaron: “No le deseo a nadie lo que nos tocó vivir”. Por el momento, la causa judicial avanza sin detenciones.

Un motochorro le disparó en la cabeza y la bala solo le rozó el cráneo

Un hombre de 63 años fue atacado este martes por dos motochorros en Lanús, provincia de Buenos Aires, cuando paseaba con su esposa y su perro cerca de las 22 horas del domingo. Uno de los delincuentes le disparó en la cabeza y la bala solo le rozó el cráneo, causando un corte que requirió tres puntos de sutura.

Tras el ataque, los asaltantes huyeron y un vecino trasladó rápidamente a la víctima al Hospital Vecinal, donde los médicos constataron que presentaba únicamente una herida superficial provocada por el roce del proyectil. El hombre recibió curaciones y fue dado de alta poco después.

Según el testimonio de la hija de la víctima en declaraciones televisivas, el hombre y su esposa se dirigían al supermercado con su mascota y fueron interceptados en la esquina de Montevideo y Juan B. Justo. “Mi viejo estaba mirando el portadocumentos porque tenía poca plata para ir a comprar, y se lo quieren sacar. Como ya le robaron el auto y era hacer todos los papeles de vuelta, entonces le dijo que no”, comentó la joven.

Y añadió: “El chorro le apuntó así y le tiró. Directamente. Fue una herida superficial, por suerte. Fueron tres puntos que le hicieron”. Detalló también que “le empezó a sangrar un montón y hasta que no llegamos al hospital no supimos si la bala había ingresado”.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Lanús está a cargo de la investigación y, de momento, no se han producido detenciones.