Video: un motochorro le disparó en la cabeza y la bala solo le rozó el cráneo

El momento en que el motochorro baleó en la cabeza a una hombre mientras paseaba al perro junto a su esposa en Lanús

Un motochorro baleó en la cabeza a un hombre de 63 años, vecino de la localidad bonaerense de Lanús, mientras paseaba a al perro, en compañía de su esposa. El tiro le rozó el cráneo a la víctima y le produjo un corte profundo, por el que recibió tres puntos de sutura. Pese a la violencia del ataque, el hombre está fuera de peligro.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el dramático episodio, que fue registrado por una cámara de seguridad, ocurrió en la intersección de las calles Montevideo y Juan B. Justo, cerca de las 22 horas del domingo pasado.

De acuerdo con lo que se observa en video que ilustra esta nota, la pareja caminaba junto a su mascota y fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta oscura.

“Los asaltantes realizaron disparos de arma de fuego con el objetivo de cometer un robo, impactando uno de los proyectiles en la cabeza” de la víctima, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

De acuerdo con el relato de la esposa a los efectivos policiales, los agresores huyeron tras los disparos, mientras que un vecino trasladó rápidamente a su marido al Hospital Vecinal.

En el centro médico, los profesionales constataron que la víctima presentaba un roce en el cuero cabelludo provocado por el proyectil, le realizaron las curaciones correspondientes, suturas y le dieron el alta. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Lanús.

“Estaban yendo a comprar al supermercado chino, cuando de camino iban con la perra, aparecen las dos personas en la moto y uno se baja. Mi viejo estaba mirando el portadocumentos porque tenía poca plata, para ir a comprar al supermercado, y se lo quieren sacar. Como ya le robaron el auto, y era hacer todos los papeles de vuelta, entonces le dijo que no”, relató la hija de la víctima en diálogo varios canales de televisión.

“El chorro le apuntó así y le tiró. Directamente. Fue una herida superficial, por suerte. Fueron tres puntos (de sutura) que le hicieron”, continuó la joven con su relato.

“En el momento obviamente le empezó a sangrar un montón. Entonces, hasta que no llegamos al hospital vecinal, no supimos si había ingresado la bala o no. Fue un susto enorme”, concluyó la joven del hombre baleado.

Por último, las fuentes indicaron que buscan a los autores del robo, pero que, por el momento, no hay detenidos.