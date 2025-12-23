Secuestraron pirotecnia ilegal valuada en 25 millones de pesos en un local de Constitución en la antesala de las Fiestas

La Policía de la Ciudad secuestró petardos, cañas voladoras y cañitas de luz, morteros con bombas, tortas de fuegos artificiales (Policía de la Ciudad)

La Policía de la Ciudad secuestró pirotecnia ilegal valuada en 25 millones de pesos durante un operativo realizado en un local comercial de Constitución. La medida se tomó teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el control de materiales explosivos, protección de la salud y seguridad pública, y prohibición de artefactos sonoros que rige en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información que precisaron fuentes cercanas al caso a Infobae, el procedimiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la calle O’Brien al 1100, donde personal de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad verificó que el comercio exhibía al público distintos tipos de pirotecnia sin la debida autorización. Durante la inspección, los agentes hallaron más de 14.000 unidades.

En cuanto a la cantidad de artefactos, decomisaron 10.000 petardos,2.500 cañas voladoras y cañitas de luz, 250 morteros con bombas—incluidos morteros simples y cañones—, 76 tortas de fuegos artificiales (baterías de múltiples disparos) y 1.500 unidades de fuegos artificiales varios, entre los que se encontraban misiles, candelas, humos de colores y fuegos de efecto.

El dueño del local no contaba con la habilitación para la venta (Policía de la Ciudad)

Los efectivos constataron que el responsable del local, un hombre de 55 años, carecía de la habilitación específica requerida para la comercialización y almacenamiento de material explosivo.

Tal como lo establece la Ley Nacional N° 20.429, la pirotecnia se considera material explosivo y material controlado, cuya fabricación, almacenamiento, transporte y comercialización exigen una autorización especial otorgada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Las autoridades detallaron que el comercio vulneraba no solo la Ley Nacional N° 20.429, sino también el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 38.400 -que establece normas sobre fábricas, almacenamiento, permisos, comercialización y seguridad para espectáculos pirotécnicos, buscando prevenir incendios-, y las disposiciones locales que prohíben la comercialización de pirotecnia sonora.

La Unidad de Flagrancia Este intervino en la causa y dispuso el secuestro de la totalidad de la pirotecnia hallada. El responsable del local fue notificado por el delito de comercialización ilegal. El despliegue policial formó parte de los controles preventivos que la Policía de la Ciudad intensifica cada año durante la temporada de fiestas, cuando aumenta la demanda y circulación de pirotecnia.

Días atrás la Ciudad emitió una medida que prohíbe la venta de materiales sonoros (Policía de la Ciudad)

La Ciudad prohibió la pirotecnia sonora

El viernes de la semana pasada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri anunció la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en CABA. La medida fue comunicada a través de sus redes sociales en donde expuso los argumentos por los cuales avanzaban con esta decisión. “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”, indicó el funcionario en X (ex Twitter)

Macri agregó: “Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”. La medida fue oficializada menos de una semana antes de la Navidad, y coloca a la Ciudad de Buenos Aires entre los municipios y provincias que ya habían implementado normativas restrictivas respecto del uso de pirotecnia sonora.

El anuncio de Jorge Macri

El jefe de Gobierno instruyó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) para que adecue la normativa vigente y adopte medidas sobre el uso en todo el ámbito porteño. El primer artículo de la resolución de APRA declaró a la Ciudad “zona calma libre de pirotecnia” prohibiendo el empleo de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”, al igual que en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.

La prohibición excluye los artificios pirotécnicos utilizados para emitir señales de auxilio, para el uso de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil y aquellas actividades que por razones de seguridad requieren necesariamente su empleo.