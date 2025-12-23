Macabra venganza en Neuquén: le robaron la billetera, mató a golpes al ladrón y encontraron el cuerpo en una heladera

Macabra venganza en Neuquén: le robaron la billetera, fue a buscar al ladrón y lo encontraron muerto en una heladera (LM Neuquén)

En Neuquén, el Ministerio Público Fiscal investiga un macabro caso. Durante la madrugada del domingo, hallaron un cuerpo en una heladera dentro de una vivienda en Valentina Norte. La víctima es un hombre de 50 años y por el homicidio hay un sospechoso: un vecino fue detenido.

La víctima fue identificada como Segundo Ortega y los investigadores esperaban los resultados de la autopsia, mientras los primeros indicios señalaban traumatismos como probable causa de muerte.

Desde un principio, la escena resultó inquietante para los efectivos de la Comisaría 18. Según los testimonios recogidos, todo salió a la luz cuando un vecino, que frecuentaba la vivienda de Ortega y lo ayudaba con comida porque este último tenía problemas de alcohol, encontró el cuerpo “fallecido adentro de una heladera en desuso en el patio de la vivienda” el domingo por la mañana, tal como relató puntualizó el jefe policial Juan Barroso a LM Neuquén.

Sobre el motivo detrás del crimen, las primeras declaraciones tomadas por las autoridades daban indicios de que se trató de una venganza: “El joven de 22 años, al tomar conocimiento por parte de otro vecino que le manifiesta que este le había sustraído la billetera, va a reclamarle, en medio de una pelea, lo agrede, mediante golpes de puño le provoca la muerte”, describió el agente Barroso. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la víctima sufrió “contusiones y traumatismos en la cabeza”.

Segundo Ortega fue encontrado por un vecino en el patio de la vivienda donde residía la víctima

El jefe policial también detalló el procedimiento tras los hechos. Identificaron el domicilio del presunto agresor y realizaron un allanamiento, pero según Barroso, “se acercó, comentó la situación que había vivido y se puso a disposición”. Posteriormente, los agentes lo detuvieron para esclarecer su responsabilidad en el crimen.

Uno de los aspectos que la investigación mantenía abierto era el modo en que la víctima terminó dentro de la heladera. Sobre este punto, Barroso precisó que “estaba en la carcaza de la heladera, tirada en el patio, pero todavía es materia de investigación si quedó ahí o el asesino lo puso ahí”. Sin embargo, el comisario descartó que se tratara de un ocultamiento deliberado: “la heladera no estaba cerrada, es decir, que el cadáver no estaba oculto, sino que estaba acomodado dentro”. Hasta ese momento, el detenido no brindó detalles sobre cómo se produjo esa disposición del cuerpo.

Baleó a su ex pareja y se suicidó antes que llegue la Policía:

Un intento de femicidio conmocionó este domingo a la ciudad de Centenario, en Neuquén, luego de que un hombre disparó a su ex pareja y se quitó la vida antes de que llegara la policía. La víctima, que recibió un disparo en la cabeza, permanece en estado crítico en el hospital Castro Rendón, según informó LM Neuquén.

De acuerdo con el parte médico, los profesionales trasladaron a la mujer al área de Shock “B” para ser intervenida de urgencia tras la agresión. Fernando Gabriel Gómez, el agresor, fue hallado muerto dentro de la vivienda ubicada en Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas.

Según el reporte policial, el Botón de Alerta Personal (B.A.P.) fue activado dos veces ese mismo día por la víctima. La primera alerta fue emitida a las 13:07, cuando la mujer notificó que Gómez se encontraba fuera de su domicilio, pero tras la llegada de la policía, el hombre ya se había retirado en un Renault y la afectada optó por no realizar la denuncia formal.

A las 15:40, una segunda activación del sistema S.O.S. movilizó a la Comisaría Quinta, que arribó al domicilio en minutos. Los agentes reportaron detonaciones de arma de fuego a las 15:50 y solicitaron asistencia médica urgente. La víctima había recibido el Botón de Alerta Personal el 12 de diciembre y figuraba como usuaria activa en el sistema, mientras que Gómez ya estaba identificado por las autoridades.

La causa permanece bajo investigación judicial y personal de Criminalística continúa trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.