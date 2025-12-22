Baleó a su ex pareja y se suicidó antes que llegue la Policía: la mujer activó dos veces el botón antipánico

Baleó a su expareja y se suicidó antes que llegue la Policía: la mujer había activado dos veces su Botón de Alerta Personal

Un intento de femicidio sacudió este domingo a la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, cuando un hombre le disparó a su ex pareja y luego se quitó la vida.

El hecho, que ocurrió en una vivienda del sector Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas, activó un amplio operativo policial y sanitario tras la alerta emitida por el Botón de Alerta Personal (B.A.P.). La víctima fue trasladada en estado crítico al hospital Castro Rendón de Neuquén.

Según informó LM Neuquén, la secuencia comenzó a las 15:40, cuando el sistema B.A.P. registró una activación S.O.S. Tres minutos después, a las 15:43, un móvil de la Comisaría Quinta recibió la notificación y se dirigió al domicilio. A las 15:50, el personal policial reportó detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda y solicitó una ambulancia con urgencia. Al ingresar, los efectivos constataron que la mujer presentaba una herida de bala, mientras que el hombre yacía sin signos vitales.

El parte médico detalló que la víctima ingresó al hospital con un disparo en la cabeza y fue derivada de inmediato al área de Shock “B” para ser intervenida quirúrgicamente. Ahora, se encuentra en estado crítico.

Mientras tanto, el hombre fallecido fue identificado como Fernando Gabriel Gómez. Además, las autoridades confirmaron que la mujer había realizado una activación S.O.S. previa ese mismo día, a las 13:07, informando que su agresor se encontraba fuera de su domicilio.

En esa oportunidad, personal de Comisaría Quinta se entrevistó con la víctima, quien refirió que Gómez se había retirado del lugar a bordo de un auto Renault y que no presentaba heridas, motivo por el cual manifestó que no realizaría el escrito correspondiente.

El Botón de Alerta Personal había sido entregado a la usuaria el 12 de diciembre, y en el sistema figuraba como usuaria activa, mientras que el agresor ya estaba identificado.

Personal de Criminalística y autoridades judiciales intervinieron en el lugar, mientras continuaron las actuaciones para esclarecer los hechos.

Condenaron a prisión perpetua a José Luis Rodríguez por el femicidio de su ex

José Luis “Puma” Rodríguez fue condenado el lunes pasado a prisión perpetua por el femicidio de Patricia Aybar, en un fallo que fija un mínimo de 40 años de encierro efectivo antes de poder solicitar la libertad condicional.

Según informó el portal local 0221, en una de las audiencias del juicio que se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, el propio Rodríguez sorprendió a quienes seguían el debate al asumir su responsabilidad sin atenuantes, ante la mirada atónita de familiares y público: “Me tengo que pudrir en la cárcel”, afirmó ante los presentes, en un acto que concluyó con una sala conmovida y en silencio absoluto.

El tribunal dispuso que Rodríguez solo podrá solicitar un régimen de libertad condicional al cumplirse 40 años de encierro, reforzando el mensaje de estricta rigurosidad para los crímenes que se enmarcan en violencia de género.

Los magistrados respaldaron la solicitud de la Fiscalía, encabezada por Leila Aguilar, quien a lo largo del juicio detalló el contexto de extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Aybar y remarcó la reiteración de situaciones de maltrato sufridas por la víctima.

El femicidio de Patricia Aybar ocurrió el 2 de mayo de 2022, en el domicilio de la víctima, ubicado en 80 entre 118 y 118 bis del Barrio Jardín de Villa Elvira, en la ciudad de La Plata.

Ese día, José Luis Rodríguez, de 62 años, se acercó hasta la vivienda y atacó a su ex pareja, causándole la muerte.

Desde su detención esa jornada, Rodríguez permaneció privado de su libertad bajo prisión preventiva durante el proceso judicial.

A lo largo de las audiencias, la fiscal Aguilar expuso un cuadro probatorio sólido e hizo foco en la condición de indefensión de la víctima al momento del ataque. “Se ha probado la existencia de un vínculo previo, la planificación del ataque y el ataque ejecutado con total desprecio por la vida de Patricia Aybar”, expresó, según constancias incorporadas en el expediente.