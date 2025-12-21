Tenía sexo en el auto con una mujer y le disparó a un hombre que se asomó por la ventanilla

Hospital Interzonal General de Agudos Mar del Plata

Un incidente violento ocurrió esta madrugada de domingo en la ciudad Mar del Plata, cuando un hombre resultó herido tras recibir un disparo desde el interior de un auto, en circunstancias en las que había una pareja que mantenía relaciones sexuales dentro del vehículo.

Este confuso episodio ocurrió en la intersección de Avenida Champagnat y calle Rodríguez Peña.

La secuencia comenzó cuando el conductor de un auto se detuvo en ese cruce de la zona oeste de la ciudad balnearia y acordó un encuentro sexual con una mujer en el interior del rodado, según reconstruyó el portal 0223 con base en fuentes oficiales.

Mientras ambos permanecían dentro del vehículo, un hombre se acercó de manera inesperada y se asomó por una de las ventanillas, alterando el desarrollo del encuentro y generando un clima de tensión.

Según los datos obtenidos por el medio marplatense, la persona que irrumpió sería pareja de la mujer y, según las fuentes policiales, la “custodiaba”. Este repentino acercamiento produjo una situación de conflicto y un forcejeo entre las partes.

Posteriormente, la mujer decidió bajar del auto. En ese momento, el conductor extrajo un arma de fuego y no dudó en efectuar un disparo que impactó en la cadera del hombre que había llegado al lugar para controlar a su pareja.

El herido, de alrededor de 30 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió la atención médica necesaria.

De acuerdo con los antecedentes que relevaron las autoridades, el hombre tiene procesos penales por hechos como encubrimiento, robo y tentativa de robo, con registros desde el año 2020.

Por su lado, la mujer también fue identificada en el hospital y registra antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

Tras disparar, el conductor se retiró rápidamente de la escena y hasta el momento permanece prófugo. La Comisaría 4ª de Mar del Plata tomó intervención en el caso y realizó las primeras actuaciones.

La causa fue remitida a la fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli, quien dispuso una carátula de abuso de armas y lesiones, iniciando las diligencias correspondientes, detallaron las fuentes.

Además, los investigadores analizan imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de Champagnat y Rodríguez Peña para identificar al conductor involucrado que, al cierre de esta edición, no había sido ubicado.