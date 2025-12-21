Crimen y Justicia

Tenía sexo en el auto con una mujer y le disparó a un hombre que se asomó por la ventanilla

Ocurrió en Mar del Plata. El herido debió ser trasladado al hospital zonal

Guardar
Hospital Interzonal General de Agudos
Hospital Interzonal General de Agudos Mar del Plata

Un incidente violento ocurrió esta madrugada de domingo en la ciudad Mar del Plata, cuando un hombre resultó herido tras recibir un disparo desde el interior de un auto, en circunstancias en las que había una pareja que mantenía relaciones sexuales dentro del vehículo.

Este confuso episodio ocurrió en la intersección de Avenida Champagnat y calle Rodríguez Peña.

La secuencia comenzó cuando el conductor de un auto se detuvo en ese cruce de la zona oeste de la ciudad balnearia y acordó un encuentro sexual con una mujer en el interior del rodado, según reconstruyó el portal 0223 con base en fuentes oficiales.

Mientras ambos permanecían dentro del vehículo, un hombre se acercó de manera inesperada y se asomó por una de las ventanillas, alterando el desarrollo del encuentro y generando un clima de tensión.

Según los datos obtenidos por el medio marplatense, la persona que irrumpió sería pareja de la mujer y, según las fuentes policiales, la “custodiaba”. Este repentino acercamiento produjo una situación de conflicto y un forcejeo entre las partes.

Posteriormente, la mujer decidió bajar del auto. En ese momento, el conductor extrajo un arma de fuego y no dudó en efectuar un disparo que impactó en la cadera del hombre que había llegado al lugar para controlar a su pareja.

El herido, de alrededor de 30 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió la atención médica necesaria.

De acuerdo con los antecedentes que relevaron las autoridades, el hombre tiene procesos penales por hechos como encubrimiento, robo y tentativa de robo, con registros desde el año 2020.

Por su lado, la mujer también fue identificada en el hospital y registra antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

Tras disparar, el conductor se retiró rápidamente de la escena y hasta el momento permanece prófugo. La Comisaría 4ª de Mar del Plata tomó intervención en el caso y realizó las primeras actuaciones.

La causa fue remitida a la fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli, quien dispuso una carátula de abuso de armas y lesiones, iniciando las diligencias correspondientes, detallaron las fuentes.

Además, los investigadores analizan imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de Champagnat y Rodríguez Peña para identificar al conductor involucrado que, al cierre de esta edición, no había sido ubicado.

Temas Relacionados

Mar del Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

Horror en San Luis: mataron a una mujer y a su hija y detuvieron a los dos sospechosos en La Pampa

Los cuerpos de Vanesa Zanni y Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, fueron hallados en la vivienda ubicada en un barrio de Villa Mercedes. Ambas fueron apuñaladas

Horror en San Luis: mataron

El video del salvaje intento de robo a una policía de la Ciudad en San Cristóbal: el ladrón le disparó, pero la bala dio en el suelo

El delincuente habría intentado arrebatarle la pistola reglamentaria. Aunque la agente no resultó herida, debieron asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad

El video del salvaje intento

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Alejandra Monteoliva definió los jefes de la fuerza de seguridad federal. Cuáles son los cambios

La flamante ministra de Seguridad

Manejó cinco cuadras a contramano por una avenida del barrio porteño de Flores, chocó y volcó: hay seis heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Lafuente. Entre los lesionados hay un menor de 11 años

Manejó cinco cuadras a contramano

Un conductor chocó y mató a una agente policial en un control de tránsito en Córdoba

La víctima era una oficial de 24 años, oriunda de Córdoba capital. Aunque la joven fue trasladada al centro de salud más cercano, las heridas fueron de tal gravedad que no pudieron salvarle la vida

Un conductor chocó y mató
DEPORTES
Fue una de las figuras

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

Arreglo de 22 partidos y corrupción: el caso por el que un tenista recibió 12 años de suspensión

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

TELESHOW
La foto más íntima de

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

La emoción de Marina Calabró recordar el legado de su padre Juan Carlos: “Él me ayuda a caer mejor”

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Suiza evalúa prohibir las redes

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras