Crimen y Justicia

La Justicia le negó a “La Toretto” de La Plata el permiso para trabajar como niñera

Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. La defensa de Felicitas Alvite, que cumple con prisión domiciliaria por atropellar y matar a un motociclista, había solicitado permiso para que pudiera salir a cuidar al hijo de una pareja amiga

La joven acusada de la
La joven acusada de la muerte del músico cumple arresto domiciliario desde mayo y pidió trabajar durante dos meses como niñera

Felicitas Alvite, la influencer conocida como “La Toretto” de La Plata, sufrió un nuevo revés de la Justicia: en las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata le negó su pedido para trabajar como niñera mientras cumple prisión domiciliaria. Está detenida en su casa desde mayo por matar a un motociclista al que chocó cuando cruzó un semáforo en rojo el año pasado.

La presentación la habían hecho semanas atrás sus defensores, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes solicitaron una autorización para que la acusada pueda salir dos veces por semana de su vivienda a cuidar al hijo de una pareja conocida.

Según habían detallado en el escrito, el permiso iba a ser para enero y febrero. “Se hace teniendo en cuenta también que ella siempre trabajó y contribuyó con sus gastos en su casa, y producto de que aún no ha podido empezar a estudiar, se solicitó la posibilidad de trabajar para poder costearse los estudios para el año que viene, que va a tener que hacerlo de manera virtual”, había dicho el abogado Flavio Gliemmo a Infobae.

La solicitud fue rechazada desde el principio por la familia de Walter Armand, la víctima. El fiscal de juicio Martín Chiorazzi, acompañó a los familiares y avaló el rechazo al pedido presentado ante el tribunal.

Felicitas Alvite, la Toretto de
Felicitas Alvite, la Toretto de La Plata

En la misma línea finalmente resolvieron las autoridades del TOC N°2 de La Plata, quienes determinaron que las condiciones de su prisión domiciliaria se mantengan igual que hasta ahora y sin permisos especiales.

El juicio a Alvite todavía no tiene fecha de inicio y la tercera audiencia preliminar para avanzar con la causa se realizará el 18 de febrero de 2026.

El objetivo de este proceso es tratar cuestiones previas o directamente, depurar la prueba que se van a utilizar en el debate.

Alvite ya participó de varias audiencias, bajo el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, en la que cada parte expuso su teoría del caso y avanzó en la organización de la prueba que se incluirá en el debate oral.

La jueza Silvia Hoerr, al frente del tribunal, resolvió pasar a un cuarto intermedio en la jornada de este lunes para que las partes optimicen la lista de testigos, dado que hay al menos cien declaraciones preparadas.

Su defensa solicitó que se unifiquen las querellas ante la presencia de tres acusaciones distintas —la fiscal y las particulares—, por el hecho de que esto podría llevar a diferentes calificaciones legales y solicitudes de pena.

Durante las dos audiencias preparatorias realizadas en octubre, la defensa denunció un presunto “ocultamiento de pruebas” durante la instrucción y manifestó cuestionamientos hacia el accionar del fiscal Fernando Padovan, además de solicitar —sin éxito— que sea citado al debate.

La imputación contra Alvite es por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad que mostraron a Alvite conduciendo a más de 90 km/h, cruzando semáforos en rojo y participando en una presunta picada ilegal.

Su amiga Valentina Velázquez también llega acusada por participar de de la carrera ilegal.

La familia de Walter, el motociclista que falleció en la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando fue embestido en la intersección de avenida 13 y calle 32, sigue reclamando la aceleración del proceso judicial. De acuerdo con el diario 0221, manifestaron su malestar ante la posibilidad de que Alvite acceda a salidas laborales.

Desde mayo, la acusada se encuentra bajo arresto domiciliario tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II, que le concedió el beneficio. En el medio, la joven no estuvo lejos de la polémica. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo.

