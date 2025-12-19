Ofrecieron una recompensa de $15 millones por información sobre un prófugo por intento de homicidio en Rosario

La casa baleada por el prófugo en Rosario (Google Maps)

El Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan localizar a Duamn Nihuel Cassino, buscado por la Justicia debido a su presunta participación en un ataque armado ocurrido en Rosario.

La medida, implementada por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, responde al pedido formalizado por la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se inscribe en el marco del Fondo Provincial de Recompensas previsto por la Ley Nº 13.494.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, Cassino fue señalado como presunto autor del ataque con arma de fuego ocurrido el 1º de septiembre, en una vivienda ubicada en la intersección de Tupac Amaru y Nicaragua, donde resultaron heridas Verónica Fernández y Nahuel Chijani.

Desde esa fecha, el sospechoso permanece prófugo y sobre él recae un pedido de captura que se mantiene vigente.

Por esto mismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que cualquier persona en condiciones de aportar información sobre el paradero de Duamn Nihuel Cassino podrá comunicarse de forma confidencial, mediante el número telefónico 911 o a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

Los datos también pueden suministrarse en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del MPA distribuidas en el territorio provincial:

Rosario : Sarmiento 2850 (Fiscalía Regional 2)

Santa Fe : avenida General Estanislao López 3302 (Fiscalía Regional 1)

Venado Tuerto : Alvear 675 (Fiscalía Regional 3)

Reconquista : Iriondo 553 (Fiscalía Regional 4)

Rafaela: Necochea 44 (Fiscalía Regional 5)

A su vez, garantizaron la confidencialidad de los testigos y de quienes eventualmente accedan a la recompensa.

El prófugo está vinculado a un homicidio doloso calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (Télam)

Ofrecieron una recompensa por datos sobre un joven desaparecido hace diez años

Días atrás, pero en la provincia de Mendoza, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofreció una recompensa de $7.875.000 para quienes puedan brindar información certera sobre paradero de Esteban Alberto Martellano —un hombre de 33 años que desapareció después de haber ido al cumpleaños de su padre en Villanueva, Guaymallén, diez años atrás—.

La medida busca reactivar la investigación sobre el caso, que lleva 12 años sin resolverse. Según reconstruyeron las autoridades, el día de la desaparición Martellano se había ido de la casa de su padre, luego de haber participado del festejo de su cumpleaños.

Aparentemente, un amigo de muchos años lo había pasado a buscar por el domicilio. Para ese entonces, ambos se encargaban de distribuir comestibles en diversos comercios de la región en una camioneta Hilux. En esa oportunidad, se habían dirigido para repartir milanesas y huevos en Uspallata, pero desde entonces no tuvieron noticias de él.

Martellano también trabajaba en reparaciones domiciliarias, como electricidad y pintura. Asimismo, el Ministerio de Seguridad provincial constató que residía con su madre en una vivienda ubicada en Villanueva.

A modo de sumar información sobre el hombre desaparecido, las autoridades detallaron que el hombre mide 1,67 metros, tenía contextura robusta, tez blanca y cabello castaño corto.

Entre sus señas particulares indicaron que, al momento de su desaparición, llevaba un piercing en la ceja izquierda, un tatuaje en el brazo derecho con forma de guarda, otro en el cuello con letras pequeñas con el nombre de su abuelo, y uno en la espalda representando un bufón.

En línea con esto, remarcaron que quienes cuenten con datos certeros sobre el paradero de Martellano pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de los números gratuitos 0800-222-7627 y 0261-3857138, o con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional llamando a los teléfonos 348-7844, 348-7845, 348-7846. También podrán enviar un correo electrónico a meufihomic1c1@jus.mendoza.gov.ar.