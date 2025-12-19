Crimen y Justicia

Delincuentes robaron en un corralón de Mar del Plata y balearon a un empleado que intentó resistirse

El hecho ocurrió en la avenida Fortunato de la Plaza y Mac Gaul del barrio Bosque Grande. La víctima está internada

El corralón donde un empleado
El corralón donde un empleado recibió un tiro en la cara al intentar evitar el robo del local (Google Maps)

El barrio Bosque Grande, de Mar del Plata, fue escenario de un violento asalto en la tarde del jueves, cuando al menos dos delincuentes armados ingresaron a un corralón de materiales para la construcción y balearon a uno de los empleados en el rostro por resistirse al robo.

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas en las inmediaciones de avenida Fortunato de la Plaza y Mac Gaul.

Los asaltantes irrumpieron en el lugar, portando armas de fuego y se dirigieron a los empleados, exigiendo dinero y objetos de valor presentes en el comercio. Uno de los trabajadores, un joven de 26 años, intentó resistirse al asalto y recibió un disparo en la mejilla derecha.

De acuerdo con los testimonios a los que pudo acceder el medio local 0223, los atacantes huyeron rápidamente del lugar llevando una suma de dinero aún no determinada y un teléfono celular. El personal del corralón atendió de inmediato a la víctima y, tras una rápida intervención de los servicios de emergencia, el joven fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado.

El parte médico informó que el disparo no presentó orificio de salida y que el trabajador sufrió una fractura de mandíbula y una lesión en la boca. Los profesionales del HIGA resolvieron ingresar al paciente a quirófano para realizar una intervención de urgencia, dadas las características del daño recibido.

Las actuaciones policiales quedaron a cargo de la comisaría decimosexta, que desplegó personal en la zona para recolectar testimonios, revisar cámaras de seguridad y buscar huellas o rastros que permitan identificar a los autores.

El fiscal Fernando Berlingeri, a cargo del caso, dispuso una serie de medidas urgentes con el objetivo de reunir los elementos necesarios para avanzar en la causa.

El empleado herido está internado
El empleado herido está internado en el Hospital Interzonal de Agudos (Google Maps)

Un delincuente intentó robar una panadería, pero un cliente lo frenó a golpes

A fines del mes de septiembre, un intento de asalto en la panadería Martino, ubicada en la esquina de Bacacay y Pirán, en el centro de Ituzaingó, en el oeste del Conurbano bonaerense, terminó frustrado cuando un cliente enfrentó al delincuente y permitió su detención.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30, cuando el local funcionaba con normalidad y varios vecinos realizaban compras en el salón.

El delincuente —que llevaba una gorra y ropa oscura— ingresó al establecimiento, se acercó a un cliente que estaba sentado en una de las mesas, con su computadora y lo amenazó diciendo que portaba un arma.

Luego, lo tomó del cuello y le exigió que lo acompañara hasta la caja de forma muy abrupta, donde le pidió a la empleada que le diera todo el dinero. La mujer accedió sin resistencia. También le robó al cliente un reloj y lo obligó a arrojarse al piso, mientras tomaba con sus manos los billetes sobre el mostrador.

Durante la secuencia, el ladrón tomó la notebook y la mochila de la víctima. En ese momento, el hombre reaccionó: se reincorporó y lo enfrentó. Reclamó la computadora y el ladrón se la devolvió en la mano, pero no quiso darle el bolso.

Cuando intentó huir con la mochila encima, fue interceptado por el propio cliente. Tras un fuerte forcejeo, lo lanzó al piso y logró reducirlo. Durante esa secuencia, el asaltante extrajo un puñal e intentó atacar al hombre, pero la situación se resolvió de inmediato por la intervención del dueño de la panadería y un empleado.

Este último inmovilizó al delincuente tras golpearlo con una pila de prepizzas, mientras la empleada del local pedía asistencia policial.

Fuentes del comercio señalaron que el mismo hombre ya había asaltado a empleadas de otro local de la cadena en la intersección de Ratti y Camerucci, apenas dos días antes del hecho.

La investigación determinó que el detenido presentaba antecedentes: una condena de tres años por robo agravado con arma de utilería cometido en 2020 y otra causa por robo con arma de fuego cuya aptitud para disparar no pudo comprobarse. Por ese hecho, cumplió prisión efectiva hasta mayo de este año.

