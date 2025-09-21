Video: intentó robar una panadería de Ituzaingó pero un cliente lo frenó a golpes

Intentó robar una panadería de Ituzaingó, pero un cliente lo redujo a golpes

Un intento de asalto en la panadería Martino, ubicada en la esquina de Bacacay y Pirán, en el centro de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense, terminó frustrado cuando un cliente enfrentó al delincuente y permitió su detención.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 del viernes pasado, cuando el local funcionaba con normalidad y varios vecinos realizaban compras en el salón.

De acuerdo con la información difundida por La Ciudad Web, el delincuente que llevaba una gorra y ropa oscura- ingresó al establecimiento, se acercó a un cliente que estaba sentado en una de las mesas con su computadora y lo amenazó diciendo que portaba un arma.

Luego, lo tomó del cuello y le exigió que lo acompañara hasta la caja de forma muy abrupta, donde le pidió a la empleada que le diera todo el dinero. La mujer accedió sin resistencia. También le robó al cliente un reloj y lo obligó a arrojarse al piso, mientras tomaba con sus manos los billetes sobre el mostrador.

Durante la secuencia, el ladrón tomó la notebook y la mochila de la víctima. En ese momento, el hombre reaccionó: se reincorporó y lo enfrentó. Tal como se puede ver en el video que acompaña esta nota, le reclamó la computadora y el ladrón se la devolvió en la mano, pero no quiso darle el bolso.

Cuando intentó huir con la mochila encima, fue interceptado por el propio cliente. Tras un fuerte forcejeo, lo lanzó al piso y logró reducirlo. Durante esa secuencia, el asaltante extrajo un puñal e intentó atacar al hombre, pero la situación se resolvió de inmediato por la intervención del dueño de la panadería y un empleado.

Este último, según indicó La Ciudad Web, inmovilizó al delincuente tras golpearlo con una pila de prepizzas, mientras la empleada del local pedía asistencia policial.

Fuentes del comercio señalaron que el mismo hombre ya había asaltado a empleadas de otro local de la cadena en la intersección de Ratti y Camerucci, apenas dos días antes del hecho.

La investigación determinó que el detenido presentaba antecedentes: una condena de tres años por robo agravado con arma de utilería cometido en 2020 y otra causa por robo con arma de fuego cuya aptitud para disparar no pudo comprobarse. Por ese hecho, cumplió prisión efectiva hasta mayo de este año.

La causa judicial quedó a cargo de la UFI N°1 de Ituzaingó, bajo la órbita del fiscal Marcelo Tavolaro, quien imputó al hombre por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y solicitó su detención formal al Juzgado de Garantías N°1 de Morón.