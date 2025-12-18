Crimen y Justicia

Quedó firme la condena a 20 años de prisión para María Ovando por “permitir” el abuso de dos niñas

El fallo de la Corte Suprema cerró el proceso judicial tras rechazar la apelación de la defensa por incumplimientos formales en la documentación

María Ovando fue condenada en Misiones por facilitar los abusos (@MVanguardistas)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 20 años de prisión para María Ovando, acusada de haber facilitado los abusos sexuales sufridos por una hija y una nieta en la provincia de Misiones.

La decisión, adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en el rechazo de un recurso presentado por la defensa debido a incumplimientos formales en la documentación requerida.

El máximo tribunal desestimó la apelación porque la parte recurrente no cumplió con la acordada que exige la presentación de los datos mínimos de identidad de la persona defendida. La Secretaría Penal había intimado a la defensa a subsanar esta omisión, pero la información solicitada no fue aportada, lo que llevó a la Corte a rechazar el recurso sin analizar el fondo de la cuestión.

El caso que derivó en la condena de Ovando se originó en 2015, cuando una jueza de Familia de Eldorado le retiró la tenencia de sus hijos al considerar que se encontraban en situación de abandono.

Los menores quedaron bajo el cuidado de una abuela paterna, quien poco después denunció ante la Justicia que una de las hijas de Ovando le había confesado haber sido víctima de abusos reiterados en la vivienda familiar de Eldorado.

Según la denuncia, la nieta de Ovando también habría sufrido hechos similares. El relato de la víctima incluyó que, al buscar ayuda en su madre, esta le habría respondido que dejara de mentir.

Los responsables de los abusos, que también recibieron condenas, eran un menor de 17 años que en ese momento mantenía una relación de pareja con Ovando y un amigo del adolescente. Ambos fueron identificados como los autores materiales de los delitos cometidos contra las menores.

Durante el proceso judicial, la defensa de Ovando sostuvo que las niñas habían sido inducidas a realizar las denuncias y denunció hostigamiento judicial, además de cuestionar la ausencia de perspectiva de género en el tratamiento del caso. Estos argumentos no prosperaron en las distintas instancias judiciales.

El Tribunal Oral Penal N°1 del departamento de Eldorado dictó la sentencia de 20 años de prisión para Ovando como partícipe necesaria del delito de abuso sexual, y las instancias superiores de la justicia local confirmaron la decisión, cerrando así el proceso judicial en su contra.

Ovando ya había estado en el centro de la atención pública años antes, cuando fue detenida, juzgada y finalmente absuelta por la muerte de una hija de 3 años desnutrida, a la que enterró en la selva en 2011. Ese antecedente marcó su historia judicial previa a la actual condena.

El fiscal Federico Rodríguez, por entonces, acusó a la mujer por el delito de “abandono de persona agravado por el vínculo”. Por su parte, organizaciones sociales y derechos humanos consideraron que se trató de un caso de criminalización de la pobreza.

Por este caso, Ovando fue detenida en marzo de 2011, luego que sus familiares denunciaran la desaparición de Carolina, su hija de 3 años. Con el tiempo se pudo establecer que su hija había fallecido cuando la trasladaba al hospital y que, por temor, la mujer ocultó su cuerpo en un monte de la zona. Cuando apareció el cadáver, la mujer fue detenida y procesada.

