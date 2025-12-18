Iban a robarle, tiró su celular a la casa de un vecino y se enfrentó con el ladrón: “A mí no me vas a asaltar”

La víctima arrojó el móvil al patio de una vivienda en Villa Luzuriaga, pero el delincuente trepó la reja, se enfrentó al joven y se llevó el celular.

En la esquina de La Paz y Avenida Cristiania, en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, un joven, con la adrenalina del momento, se enfrentó a un delincuente que quería robarle su celular. A pesar de los múltiples intentos por evitarlo, el ladrón logró cometer el hecho delictivo y huir sin problema.

No hubo súplica ni resignación. En cambio, el joven eligió resistirse y, luego de gritar, “a mí no me vas a asaltar”, tuvo una reacción tan instintiva como desesperada.

La secuencia, capturada por la cámara de seguridad de la vivienda, mostró cómo el joven, al advertir la inminencia del robo, optó por lanzar el celular dentro de la vivienda de un vecino.

Un joven de Villa Luzuriaga enfrentó a un ladrón en la esquina de La Paz y Avenida Cristiania durante un intento de robo

El ladrón, lejos de amedrentarse, trepó la reja con agilidad y se apoderó del teléfono, mientras la víctima intentaba impedirlo a fuerza de empujones y manotazos.

En medio del forcejeo, el joven golpeó sus manos con fuerza, buscando que alguien saliera a la puerta y lo auxiliara, pero nadie respondió a su llamado.

El delincuente, tras guardar el botín, volvió a trepar la reja y, en un último enfrentamiento, golpeó al joven en la cabeza antes de huir con el celular.

El delincuente trepó la reja de la casa y logró llevarse el teléfono móvil pese a la resistencia de la víctima

La postal de la inseguridad en La Matanza no es nueva. El Conurbano bonaerense es escenario de hechos similares, donde la vida cotidiana se ve interrumpida por la amenaza latente de un robo.

Este mismo miércoles, dos jóvenes fueron asaltados por motochorros armados en menos de 20 segundos en la esquina de Necochea y San Pedro, en La Tablada. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad particular.

Tras descender de la moto, uno de los delincuentes apuntó con un arma y exigió los celulares a las víctimas. El joven entregó su teléfono sin oponer resistencia, mientras que la mujer intentó evitar el robo, lo que derivó en un forcejeo antes de que el ladrón lograra arrebatarle el dispositivo.

Cometido el asalto, el agresor volvió a la moto y ambos huyeron del lugar.

Balearon a quemarropa en Quilmes a un chico que charlaba en la vereda con su novia

Un joven de 20 años permanece internado en estado crítico en el Hospital Iriarte de Quilmes tras recibir un disparo en el rostro durante un ataque, ocurrido el domingo por la noche en la calle 330 Bis al 1600 de Quilmes. El hecho se produjo cuando la víctima, identificada como Alexis, conversaba con su novia en la vereda, poco después de haber llegado en su moto.

Estaba junto a otra joven cuando llegaron los presuntos asaltantes y lo balearon en la cara sin robarle nada

De acuerdo con fuentes del caso citadas por Infobae, los tres agresores arribaron al lugar en una motocicleta, todos con casco, aunque solo dos descendieron y portaban armas de fuego. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que uno de los atacantes se acercó y disparó a quemarropa, sin que se registraran amenazas ni gritos previos en el audio del video.

El ataque, que inicialmente fue investigado como un robo agravado por el uso de arma de fuego en tentativa por la UFI N°7 de Quilmes, quedó a cargo de la UFI N°2, dirigida por Javier Barrera, debido a la licencia de la fiscal Ximena Santoro. Según ampliaron las fuentes consultadas, los presuntos ladrones huyeron sin llevarse pertenencias de la pareja.

Tras el disparo, Alexis fue trasladado en un vehículo particular al hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece en estado reservado. La Policía de la Comisaría 3ª y los investigadores continúan trabajando para identificar y detener a los responsables, considerando las imágenes de las cámaras de seguridad como elemento clave en la causa.