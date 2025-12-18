Así balearon a quemarropa en Quilmes a un chico que charlaba en la vereda con su novia

Estaba junto a su novia cuando llegaron los presuntos asaltantes y lo balearon en la cara sin robarle nada

Llegaron los tres en una moto. Todos llevaban casos, pero sólo dos se bajaron. Estaban armados. Uno avanzó y disparó. Los testigos dicen que quisieron robar. Lo cierto es que un chico de 20 años que esa noche estaba con su novia ahora pelea por su vida en el hospital de Quilmes.

Fuentes del caso contaron a Infobae que la causa comenzó a investigarse como robo agravado por el uso de arma de fuego en tentativa por la UFI N°7 de Quilmes, a cargo de Ximena Santoro, pero como la fiscal está de licencia, la causa recayó en la UFI N°2 de Javier Barrera.

Todo sucedió el pasado domingo por la noche, en 330 Bis al 1600 de Quilmes. Allí estaba Alexis (20) junto a su novia. Recién había llegado en su moto. Se bajó del vehículo y se pusieron a charlar, según lo que les contaron los testigos a los policías de la Comisaría 3ª tras un llamado al 911.

La pareja estaba en la vereda cuando llegó la moto con los tres ocupantes. En el video que encabeza esta nota se ve la secuencia del ataque y, si bien tiene audio, no se escucha nada antes del disparo, ningún grito, tampoco una amenaza. Pareciera como que le dispararon porque sí, o porque se les escapó el balazo.

Lo cierto es que Alexis recibió un balazo en el rostro y los presuntos ladrones huyeron sin robar nada, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

De inmediato, el chico fue trasladado al Hospital Iriarte de Quilmes en vehículo particular, donde fue operado y, según las últimas informaciones, peleaba por su vida.

Mientras tanto, los investigadores intentan dar con los tres sospechosos que lo balearon en la cara. Las cámaras de seguridad serán clave para la causa.

