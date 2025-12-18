Crimen y Justicia

Caso Samuel Tobares: la defensa de los policías acusados de matarlo a golpes planteó que murió por “shock de estrés”

Durante su exposición, el defensor de los acusados planteó que las lesiones en el cuerpo del joven podrían haber sido provocadas por las maniobras de RCP. A su vez, sostuvo que le habrían encontrado cocaína en sangre

La familia de Samuel denunció
La familia de Samuel denunció no haber podido acceder al legajo, pese a que los detenidos recibieron un breve resumen del mismo

Los dos policías acusados de haber asesinado a golpes a Samuel Tobares durante un operativo policial en Villa Parque Síquiman, provincia de Córdoba, continúan detenidos e imputados por homicidio preterintencional. No obstante, su defensa cuestionó la medida al asegurar que el joven murió por un “shock de estrés”.

En el marco de la causa, la defensa de los efectivos presentó este martes su versión tras la indagatoria, apoyándose en los resultados de la autopsia. Así, el abogado Federico Pizzicari, afirmó que el informe forense concluyó que la muerte se debió a “un shock generado por el estrés de la reducción policial”.

A la hora de exponer sus argumentos, el letrado detalló que, según el examen, el joven presentaba “una condición previa en una coronaria, una afección cardíaca”, y que la combinación de ese cuadro con “la presencia de cocaína y otros fármacos habría derivado en un infarto”.

De acuerdo con la información publicada El Doce.tv, Pizzicari también explicó que las lesiones observadas en el cuerpo de Tobares “podrían ser compatibles con maniobras de reanimación”. En sus palabras, planteó que “cuando le practicaron maniobras de RCP le lastimaron parte de la caja torácica”, en referencia a las marcas detectadas durante la autopsia.

El defensor aseguró que la
El defensor aseguró que la muerte podría estar relacionada con las afecciones cardíacas y el consumo de cocaína de la víctima

Por su parte, la familia de la víctima manifestó su malestar por la falta de información oficial. “Nosotros estamos esperando que desde fiscalía se dignen a darle el expediente a nuestros abogados y estamos respetando el secreto de sumario”, apuntó Daniela Tobares.

“Todo y cualquier cosa que se diga no es real hasta que se abra el secreto de sumario”, remarcó la hermana del joven. En línea con esto, la mujer cuestionó que la defensa haya accedido a detalles del informe forense antes que la familia.

Según relató, desde la Fiscalía les informaron que, tras declarar, los imputados recibieron un escrito con un resumen de la causa. “Legalmente, les correspondía darles de palabra parte de la información. Pero a nosotros, como familiares de la víctima y a nuestro abogado, no nos hicieron partícipes”, afirmó. Y concluyó: “Es el mundo del revés”.

Los detalles del caso

El episodio ocurrió cerca de las 21 del domingo 23 de noviembre, cuando Tobares, el mayor de seis hermanos, regresaba a su domicilio tras trabajar en un hotel de Carlos Paz. Al descender del colectivo y cruzar la ruta 38, una vecina denunció al 911 que un hombre la había amenazado con una piedra.

Minutos después, un móvil policial llegó al lugar y los dos oficiales iniciaron un procedimiento en la parada de colectivos donde se encontraba Tobares, señalado por la mujer como el agresor. Durante el operativo, uno de los policías extrajo un spray de gas pimienta, pero Tobares logró arrebatárselo y el gas se dispersó en la garita.

La parada de colectivos en
La parada de colectivos en donde habría sido atacado el joven

Un testigo presencial, Guillermo, relató a Telenoche: “A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”.

El mismo testigo aseguró que los oficiales permanecieron sentados sobre Tobares durante quince o veinte minutos y añadió: “Dos personas de ochenta kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

Guillermo también describió que, tras la llegada de otros móviles policiales, los agentes se apartaron de Tobares y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Los brazos se le caían. Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle. Cuando se dieron cuenta de que se la mandaron, se agarraban la cabeza”, denunció.

Los policías señalados son un agente y un sargento, ambos con más de diez años de servicio. El abogado de la familia, Carlos Nayi, declaró: “La policía es una fuerza civil armada, no un grupo de choque militarizado”, y anticipó que solicitará que la imputación se eleve a homicidio calificado agravado, tanto por el hecho precedente como por la condición funcional de los uniformados.

Nayi también advirtió que podrían estar involucrados otros agentes, ya sea por omisión o por un posible encubrimiento: “Si vieron lo que estaba ocurriendo y no denunciaron ni intervinieron, deberán responder también. Los superiores no tienen la opción: tienen la obligación de actuar”.

De hecho, la autopsia reveló que el cuerpo de Tobares presentaba múltiples golpes, aunque los forenses no identificaron lesiones como traumatismo de cráneo o daños internos que expliquen de forma inmediata la causa de muerte. También se determinó que el joven murió antes de ingresar al Hospital Domingo Funes.

