Crimen y Justicia

Detuvieron al acusado de asesinar a balazos al novio de su ex en Mar del Plata

Marcos Cousiño fue atacado a tiros sin mediar palabras. El crimen ocurrió en julio pasado y las autoridades capturaron al sospechoso esta madrugada

Detuvieron a un hombre acusado de asesinar al novio de su ex

Después de casi cinco meses de investigación, la Policía Bonaerense detuvo este miércoles al principal sospechoso por el crimen en Mar del Plata de Marcos Arcadio Cousiño, el hombre atacado a tiros en su casa en julio pasado por el ex de su pareja, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Cousiño, de 48 años, vivía en un domicilio de la calle Sicilia, en el barrio General Pueyrredón, cuando fue atacado el 22 de julio. Cerca de las 19, el homicida llegó en una motocicleta 110cc, llamó tocando palmas y, cuando Cousiño salió a la vereda, le disparó tres veces. Las balas impactaron en el cuello, el abdomen y la pierna derecha de la víctima.

El autor del crimen se dio rápidamente a la fuga. Mientras tanto, como pudo y tomándose el abdomen, Cousiño ingresó a la casa a pedir ayuda a su novia y a una amiga de ella que se encontraba en el lugar. Quedó allí sentado unos instantes hasta que un vecino lo cargó en su auto particular y lo llevó de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende.

Sin embargo, los esfuerzos por salvarlo fueron en vano: su estado era muy grave y murió minutos después.

La víctima, Marcos Cousiño
La víctima, Marcos Cousiño

Desde un primer momento, y por los relatos de la pareja de la víctima y de otros testigos, los investigadores descartaron la hipótesis de robo y ubicaron el ataque como un posible ajuste de cuentas. De hecho, la propia mujer señaló a su ex ante las autoridades, ya que -según dijo- enfrentaba problemas de larga data con el sospechoso.

La causa quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 local. En los meses siguientes, agentes de la DDI Mar del Plata levantaron nuevos testimonios y relevaron imágenes de cámaras de seguridad, que se sumaron a otras evidencias recolectadas en la escena. Precisamente, en el lugar hallaron un proyectil calibre .32 y documentación que sería relevante para el expediente.

A partir de los datos y del análisis de las imágenes, se identificó al acusado, A.S.G., de 34 años, ex pareja de la novia de Cousiño. Así, fueron a buscarlo esta madrugada.

El acusado del crimen
El acusado del crimen

Los efectivos allanaron dos domicilios de la ciudad balnearia, uno situado en la calle Bolivia y el otro sobre 3 de Febrero. En este último fue donde encontraron a A.S.G. Como parte de las tareas, también secuestraron dos teléfonos celulares.

A.S.G. permanece ahora alojado en una celda de la Unidad Penal 44 de Batán. Allí espera ser llamado a indagatoria. Está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Lo va a pagar todo el hdp ese... Vas a descansar en paz tío. Al fin algo bueno, después de tanta mierda. Te extraño todos los días, no puedo creer que ya no estás acá. Pero vas a descansar en paz. Te amo eternamente”, escribió una sobrina de Cousiño tras enterarse de la noticia.

Uno de los domicilios allanados
Uno de los domicilios allanados

La hija de la víctima también expresó su alivio por la detención del acusado, algo que reclamó durante meses en las redes sociales. De hecho, en una de las publicaciones pocos días después del crimen apuntó contra A.S.G.

“Esta rata que me arranco a mi papá como un cobarde, me lo mató como a un perro, sin medir palabras, y anda suelto como si nada. No puede ser que esté entre nosotros, es un peligro”, había manifestado con indignación.

Previo al operativo de este miércoles, la familia había anunciado una movilización a la sede judicial para este jueves por la mañana.

