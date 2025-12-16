Una mujer mató a 28 mascotas en Mar del Plata y luego murió tras consumir el mismo veneno

La casa del barrio Parque Hermoso de Mar del Plata donde una mujer envenenó 16 perros y 12 gatos y se suicidó (0223)

En el barrio Parque Hermoso de Mar del Plata, una mujer de 64 años envenenó a 16 perros y 12 gatos, para luego quitarse la vida usando la misma sustancia.

La situación desató una rápida intervención de fuerzas policiales y personal de salud, luego de que vecinos denunciaran movimientos extraños en la vivienda ubicada sobre la calle 200, entre 11 y 9.

De acuerdo con información confirmada por el portal 0223, la secuencia se inició cuando habitantes del barrio notaron la ausencia repentina de varios animales callejeros y domésticos, junto con un inusual silencio en los alrededores.

El cuadro se agravó cuando algunos testigos observaron a la dueña encerrándose dentro de la propiedad manipulando sustancias tóxicas. De esta manera, se comunicaron con las autoridades, lo que propició arribo de patrullas y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Al ingresar a la vivienda, personal policial debió forzar la entrada, ya que la mujer se había encerrado bajo llave tras ingerir el veneno. El reporte del SAME, que asistió a la víctima en el lugar, confirmó que la mujer fue encontrada inconsciente en el suelo y falleció a pesar de los intentos de reanimación.

En paralelo, efectivos de Policía Científica y personal de la División Zoonosis iniciaron tareas de relevamiento y rescate en el domicilio. Se encontraron restos de al menos 16 perros y 12 gatos, mientras que ocho perros lograron sobrevivir y quedaron al resguardo de la familia de una vecina. Según el mismo portal, tres de los perros recuperados permanecen bajo observación veterinaria.

La situación de los animales sobrevivientes, que incluyen también a un chimango retenido en una jaula, se mantuvo como prioridad para los agentes de Zoonosis encargados del operativo. Al menos en las próximas horas, los animales no serán dados en adopción y quedarán bajo la protección de la misma familia vecina.

El episodio permanece bajo la órbita de la Fiscalía de turno, encabezada por Alejandro Pelegrinelli, quien sigue las primeras hipótesis sobre el origen del veneno y las motivaciones que pudieron desencadenar la serie de hechos.

La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con énfasis en esclarecer si existió algún motivo específico para el suicidio, así como el método que utilizó la mujer para aplicar el tóxico.

Los peritos científicos continúan recolectando muestras dentro de la casa, tanto de los animales afectados como de objetos y sustancias encontrados, con el fin de precisar la composición del veneno. Además, se procuró reunir testimonios de vecinos y familiares, en busca de elementos que permitan reconstruir los momentos previos a la trágica decisión de la mujer.

Hubo tres peros que sobrevivieron pero 3 están en observación (Pixabay)

Envenenaron a un grupo de animales en Las Cañitas

Hace unos meses, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una serie de medidas para dar con el responsable de la muerte de una serie de animales en la zona de Las Cañitas. De acuerdo con los primeros reportes, hay animales que murieron y otros que están intoxicados.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) comenzó con una investigación para encontrar a la o las personas que colocaron veneno en la calle de la zona del barrio porteño de Palermo y que terminó provocando la muerte de al menos tres mascotas.

El hallazgo de animales fallecidos y casos de intoxicaciones en distintos puntos de Las Cañitas generó inquietud entre los vecinos y quienes circulan habitualmente por el barrio porteño. Los primeros indicios señalan que el veneno fue diseminado en espacios públicos, lo que produjo daños tanto en mascotas como en otras especies urbanas. Frente a la alarma provocada por los hechos, las autoridades judiciales y el Gobierno de la Ciudad aumentaron la vigilancia y dispusieron operativos para evitar nuevos episodios similares.

La causa fue asignada a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°7, a cargo de Matías de Sanctis. Al día siguiente, la investigación pasó también a la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), con intervención de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. El expediente permanece en trámite, con diversas diligencias en curso para identificar a los responsables del envenenamiento en el perímetro afectado.

Desde la UFEMA, dirigida por Blas Matías Michienzi, se dispuso la realización de procedimientos orientados a identificar a quién o quiénes diseminaron veneno en la zona. Las acciones incluyen la convocatoria a comerciantes y residentes para recabar testimonios sobre hechos sospechosos o cualquier dato relevante. Se solicitó en particular el informe de personas encargadas de animales intoxicados o fallecidos.

En aquellos casos donde los animales perdieron la vida, la UFEMA instruyó al personal policial para intervenir y trasladar los cuerpos a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para someterlos a estudios de necropsia, buscando determinar la sustancia tóxica empleada y su origen.