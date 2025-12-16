Una estafa de $1,6 billones: cómo engañaron a bancos aprovechando la capacidad crediticia de tres empresas

Los cuatro detenidos por asociación ilícita y estafas

Todo empezó por un cheque de 49 millones de pesos que se generó faltando 20 minutos para las 2 de un día cualquiera de octubre. Eso despertó un llamado de atención de la persona que tenía que cobrarlo y, por las dudas, llamó a la empresa que lo había emitido, una importante semillera de Pergamino que, justamente, no lo había emitido. La denuncia se hizo en el instante y la investigación concluyó que una banda usó la capacidad crediticia de al menos tres firmas para sacar 1.6 billones de pesos de los bancos a su nombre y hacerlos desaparecer entre transacciones múltiples y adquisición de criptos.

La investigación del fiscal de ciberdelitos de Pergamino Néstor Mastorchio derivó en una serie de operativos de la Policía Federal (PFA) en las últimas horas, con el arresto de cuatro de los sospechosos y otros dos que quedaron imputados, pero en libertad. A todos se los acusa de asociación ilícita, uso de documento falso y estafas.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que los seis acusados fueron indagados, que declararon, dijeron ser inocentes, aunque las maniobras no fueron muy bien cubiertas y dejaron rastros. Por más que aleguen un ‘señorita yo no fui’, están complicados.

Uno de los implicados, de 31 años y que quedó preso, incluso, se excusó diciendo que comparte el estudio de Puerto Madero y él es que le paga por el servicio de internet, pero que no sabe que hace su socio: la justicia a ese socio ya lo tiene en la mira, porque tiene además otra causa por estafas en San Isidro.

Parte de lo secuestrado en los allanamientos

El líder de la banda, de 38 años, es otro de los que está detenido. Maneja una financiera en Rosario. También quedó preso uno de los prestanombres para abrir empresas falsas y usarlas como puente para hacer desaparecer el dinero; como el sospechoso de 56 años que se hizo pasar como el accionista de la semillera de Pergamino y que logró abrir cuentas a nombre de esa firma y acceder a casi mil millones de pesos de la entidad bancaria que entró en la estafa.

Todo comenzó con ese cheque de 49 millones de pesos de una entidad bancaria en la que la semillera de Pergamino no tenía cuenta, tampoco en esa sucursal de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba radicada.

“Uno de los detenidos fue a una sucursal bancaria de Buenos Aires con el estatuto original de la firma, pero con certificaciones falsas. Se hizo pasar como titular de la empresa, que por los volúmenes de dinero que maneja tiene un amplio poder crediticio, y abrió la cuenta”, explicaron la maniobra fuentes del caso a este medio.

El caso se originó a partir de la denuncia de un empresario de Pergamino

El siguiente movimiento fue transferir 968 millones de pesos. Pero para eso hubo uno de los sospechosos que se encargó de abrir el homebanking y es ahí donde entra en juego el detenido que pagaba el servicio de internet de un despacho en Puerto Madero: la IP llevó a los investigadores a él.

Con el homebanking creado y el dinero en la cuenta, llegó el momento de hacerla desaparecer. “El detenido que tiene la financiera en Rosario fue quien recibió la mitad de esos casi mil millones de pesos y los transformó en cripto", completaron.

El flujo de dinero era: las sumas salían de las cuentas y rápidamente se dirigían a otras empresas de criptoactivos, allí experimentaban la conversión a activos virtuales y eran finalmente remitidas a billeteras digitales cuya titularidad no pudo ser identificada por los investigadores.

Esa misma maniobra, la banda también la ejecutó con una empresa de Azul y con otra de la Ciudad de Buenos Aires, pero a estas dos firmas les sacaron unos $600 millones. Todas ellas guardaban vinculación con el sector agropecuario.

Para la Justicia, los seis implicados se asociaron para cometer una estafa. Por eso, los fueron a buscar y, en ese contexto, se hicieron los ocho allanamientos en CABA y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe por parte del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA, la DUOF Pergamino, la Policía de Investigaciones de Rosario y la Comisaría 4ª de Firmat.