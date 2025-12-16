Crimen y Justicia

Simulaban ser empresarios, obtuvieron créditos millonarios y estafaron $1,8 billones: fueron detenidos

La banda cayó el lunes en allanamientos simultáneos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Cómo era el modus operandi

Se investiga una estafa por 1,8 billones de pesos.

Una banda dedicada a estafas financieras fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El fraude investigado asciende a 1,8 billones de pesos.

La organización, integrada por al menos cuatro sospechosos, operaba mediante la suplantación de identidad de empresarios y una red de transferencias con criptomonedas para concretar las maniobras delictivas.

La organización operaba mediante la suplantación de identidad de empresarios.

Conocida como “Operación Crypto-Agro”, la investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, encabezado por José María Cifuentes, y de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio.

Hay cuatro detenidos.

El caso se originó a partir de la denuncia de un empresario de la localidad bonaerense, quien advirtió que delincuentes habían utilizado su identidad y datos personales para obtener un crédito millonario en un banco.

“Desde el inicio de la pesquisa, el Departamento de Cibercrimen desplegó una línea de trabajo sostenida basada en análisis forense digital, trazabilidad tecnológica, cruces de información financiera y reconstrucción de identidades digitales”, detallaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso se originó a partir de la denuncia de un empresario de Pergamino.

Así, se determinó que la organización contaba con una estructura interna definida, roles específicos entre sus integrantes y un mismo modus operandi en distintas regiones del país.

En los operativos intervinieron fuerzas federales y provinciales.

La causa avanzó este lunes con allanamientos simultáneos en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires y del interior, entre ellos Puerto Madero, Rosario, Firmat, Colón, Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga. Los procedimientos concluyeron con la detención de los cuatro sospechosos.

Utilizaban el mismo modus operandi en distintos puntos del país.

En los operativos intervinieron fuerzas federales y provinciales, entre ellas el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe, el Departamento de Policía de Firmat y la División Unidad Operativa Federal Pergamino.

“La Operación Crypto-Agro pone de relieve el avance de nuevas modalidades de criminalidad económica y digital, en las que la tecnología es utilizada como herramienta para cometer fraudes de gran escala, afectando no solo a víctimas individuales sino también al sistema financiero en su conjunto”, concluyeron las fuentes.

La investigación fue llamada “Operación Crypto-Agro”.

A finales de septiembre, el Departamento Judicial de Azul, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, marcó un hito al concretar el primer rescate de criptomonedas en la región tras un delito informático. La acción permitió devolver activos digitales a una empresa de Tandil que había sido víctima de una transferencia fraudulenta por parte de ciberdelincuentes, logrando así recuperar fondos equivalentes a aproximadamente 1.006 dólares.

El caso revela la creciente importancia de la trazabilidad de criptoactivos y la colaboración entre la justicia y plataformas como Binance, el principal ecosistema de blockchains del mundo.

Todo comenzó cuando un grupo criminal logró acceder de manera ilegal a la cuenta de Home Banking de una empresa farmacéutica asentada en Tandil, centro-sudeste bonaerense. Los delincuentes realizaron una transferencia por 500.000 pesos argentinos desde la cuenta original en el Banco Provincia hacia una cuenta en el Banco Nación.

El Juzgado de Garantías dispuso después la restitución de los activos a la billetera de la víctima. Foto: GQ España

Desde esta última, distribuyeron los fondos en dos operaciones, utilizando 450.000 pesos argentinos para la compra de Bitcoin.

Las criptomonedas obtenidas fueron transferidas rápidamente a varias crypto wallets controladas por la organización afectada, en un intento por dificultar el rastreo. Sin embargo, el equipo especializado de la Fiscalía General —mediante técnicas de trazabilidad de criptoactivos— consiguió identificar las billeteras involucradas y determinó que una de ellas estaba a nombre de un usuario de la exchange Binance.

Ante esta prueba, la Fiscalía solicitó a Binance el bloqueo y congelamiento de los fondos. El Juzgado de Garantías dispuso después la restitución de los activos a la billetera de la víctima, logrando recuperar BTC 0,00331227 y USDT 314,70268, equivalentes a 1.006 dólares en el momento de la devolución.

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión