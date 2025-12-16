Crimen y Justicia

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué dice la carta encontrada junto a su cuerpo

El joven de 21 años, oriundo de Misiones, se habría quitado la vida dentro del perímetro de la residencia presidencial. La División Homicidios de la PFA investiga el hecho por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado

Una de las entradas de
Una de las entradas de la Quinta de Olivos, donde ocurrió el hecho

R.A.G., un soldado del Ejército Argentino de 21 años de edad, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. De inmediato, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó a la Policía Federal una investigación del hecho. La propia jueza se hizo presente en el lugar, junto a personal de Casa Militar, a cargo de la custodia interna de la residencia del presidente.

La División Homicidios de la PFA actúa en el lugar al cierre de esta nota. Sin embargo, la hipótesis preponderante es la de un suicidio: junto al cuerpo, confirman altas fuentes del caso, se halló una carta, presuntamente escrita por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia, donde indicaba que debía una fuerte suma de dinero.

R.A.G, oriundo de una localidad de la provincia de Misiones, estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil comercial y crediticio, consultado por Infobae, muestra deudas en blanco de diversa antiguedad por casi dos millones de pesos a diferentes bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. La Casa Militar, que controla la custodia de la Quinta, depende de la Secretaría General de Presidencia.

La información disponible ya fue remitida a la jueza Arroyo Salgado. El disparo que le quitó la vida habría sido realizado con un FAL.

El cadáver de R.A.G, según informes oficiales, fue hallado “dentro de uno de los puestos internos”; el arma estaba junto al cuerpo. “De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes”, continuó el informe. Así, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención, junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza. La autopsia al cuerpo será practicada en la Morgue Judicial de CABA.

En tanto, el presidente Javier Milei se aprestaba a mantener una audiencia formal este mediodía con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. Por lo pronto, el encuentro entre Kast y Milei se mantendría en agenda.

En junio de este año, la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado. En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.

