Política

Conmoción en la Quinta de Olivos: encontraron muerto a un soldado que cumplía funciones de seguridad en el predio

En la investigación interviene el Juzgado Federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Se habría disparado con un arma larga en el perímetro de la Residencia

Guardar
El frente de la Quinta
El frente de la Quinta de Olivos

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. La información fue confirmada a Infobae desde Presidencia.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, comienza el acta oficial.

Al encontrar el cuerpo, de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, informaron en Casa Rosada.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años y cumplía sus funciones como soldado del Ejército Argentino, fuerza tiene tareas de custodia sobre las áreas presidenciales, en particular la Residencia de Olivos. En particular, cumplía tareas de vigilancia en el predio.

La División de Análisis de la Información informó que Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos y habría fallecido luego de efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza.

Más allá del comunicado que hicieron trascender desde las vocerías oficiales, no hubo declaraciones públicas de ningún funcionario hasta el momento. En Presidencia y otras áreas oficiales habían mantenido un fuerte silencio esta mañana antes de que se diera a conocer el trágico suceso.

En tanto, el presidente Javier Milei se aprestaba a mantener una audiencia formal este mediodía con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. Hasta la última consulta que hizo Infobae, el encuentro no había sido desestimado.

La custodia de la Quinta de Olivos está a cargo de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia. El titular de ese destacamento es el coronel Sebastián Ibáñez.

Temas Relacionados

Quinta de OlivosSoldadoPersonal militar

Últimas Noticias

Video: fortísimo cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz en vivo por la reforma laboral

El gremialista y el exdiputado discutieron por la cuota solidaria sindical que el proyecto de Ley del Gobierno busca eliminar. El conductor del programa tuvo que intervenir

Video: fortísimo cruce entre Julio

Tierra del Fuego modificó la ley que prohibía las salmoneras y flexibilizó su explotación

Con una votación ajustada, el gobernador Gustavo Melella logró la aprobación en la Legislatura fueguina la reforma de Ley N°1355, que regula el desarrollo acuífero. La reforma mantiene las restricciones en el canal Beagle, pero la habilita en otros cuerpos de agua

Tierra del Fuego modificó la

Jorge Macri encabezó el saludo de fin de año con embajadores y empresarios en el Teatro Colón

El encuentro sirvió para fortalecer lazos institucionales y resaltar el papel de la diversidad cultural y la convivencia en la identidad porteña

Jorge Macri encabezó el saludo

El Congreso inicia el debate del paquete de reformas enviado por el Ejecutivo

La jornada legislativa contempla reuniones en comisiones clave y la búsqueda de dictámenes para proyectos centrales, mientras el oficialismo intenta avanzar con su agenda antes del cierre del período de sesiones extraordinarias

El Congreso inicia el debate

Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Para controlar excesos, en la Autovía Ruta 14 se incrementó el número de radares. Los valores de las multas se regulan por el precio de la nafta

Más radares y multas de
DEPORTES
FIFA entregó los primeros premios

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028

TELESHOW
El sueño de Alan Lez

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026