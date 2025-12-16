Conmoción en la Quinta de Olivos: encontraron muerto a un soldado que cumplía funciones de seguridad en el predio

El frente de la Quinta de Olivos

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. La información fue confirmada a Infobae desde Presidencia.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, comienza el acta oficial.

Al encontrar el cuerpo, de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, informaron en Casa Rosada.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años y cumplía sus funciones como soldado del Ejército Argentino, fuerza tiene tareas de custodia sobre las áreas presidenciales, en particular la Residencia de Olivos. En particular, cumplía tareas de vigilancia en el predio.

La División de Análisis de la Información informó que Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos y habría fallecido luego de efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza.

Más allá del comunicado que hicieron trascender desde las vocerías oficiales, no hubo declaraciones públicas de ningún funcionario hasta el momento. En Presidencia y otras áreas oficiales habían mantenido un fuerte silencio esta mañana antes de que se diera a conocer el trágico suceso.

En tanto, el presidente Javier Milei se aprestaba a mantener una audiencia formal este mediodía con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. Hasta la última consulta que hizo Infobae, el encuentro no había sido desestimado.

La custodia de la Quinta de Olivos está a cargo de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia. El titular de ese destacamento es el coronel Sebastián Ibáñez.