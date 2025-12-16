Encontraron en Salta a la adolescente que se había ido con su novio 15 años mayor que ella: estaba sola

Apareció en Salta la adolescente que se fue con un hombre de 32 años

La adolescente de 17 años que había desaparecido en septiembre pasado en General Rodríguez, bajo la sospecha de que fue secuestrada por su novio de 32 años y por quienes se ofrecía una recompensa de $5 millones por información; fue hallada en buen estado de salud este lunes en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta. Estaba sola.

El hallazgo se produjo luego de tres meses de investigación coordinada entre la DDI local de la Policía Bonaerense, el Juzgado de Garantías N°3, la fiscal Alejandra Rodríguez de la UFI N°9 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, el Municipio local y organismos judiciales y policiales de las provincias de las provincias de Salta y Jujuy.

La desaparición de la adolescente movilizó recursos federales, incluso el Ministerio de Seguridad Nacional había ofrecido una recompensa de $5.000.000 a quienes aportaran información que permitiera localizar a la joven, una medida publicada en el Boletín Oficial a instancias de la fiscal Rodríguez, que estaba al frente de la causa por “averiguación de paradero”.

Todo se descubrió tras la denuncia de la familia, que reportó que la adolescente fue vista por última vez en su domicilio el pasado 18 de septiembre. Los padres de la chica entregaron una carta que la joven había dejado antes de irse, en la que aseguraba que se marchaba “con el amor de su vida”.

En la nota, la adolescente afirmaba que se encontraba bien y que se iba con su novio, Cristian Velazco, de 32 años. La relación entre ambos, que había contado con el consentimiento de los padres, se había interrumpido tras una pelea, pero dos semanas después ambos decidieron fugarse juntos.

A medida que avanzó la causa, la fiscalía advirtió que el vínculo presentaba “claras características de manipulación y control, por parte de Velazco hacia la menor”. El hombre, que ya había convivido con la víctima, tenía antecedentes por violencia de género, incluyendo una denuncia radicada por la madre de la adolescente pocos días antes de la desaparición.

La resolución judicial subrayó que “la notable diferencia de edad, los antecedentes de Velazco y la falta total de comunicación permiten inferir que la menor se encuentra en una situación de riesgo para su integridad física y psicológica”.

La hipótesis de una ausencia voluntaria fue descartada por los investigadores a medida que se sumaron elementos que sugerían la posible comisión de delitos graves.

El Ministerio de Seguridad consideró que la menor podría estar siendo víctima de una “privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de una menor de 18 años y por el vínculo de pareja, sumado al contexto de violencia de género”.

Además, surgieron indicios de que la joven podría encontrarse en la provincia de Salta o haber sido trasladada de manera ilegal a un país limítrofe.

Entre las pruebas reunidas, resultó clave el testimonio de una ex pareja de Velazco, quien declaró haber sufrido episodios de violencia de género y relató que, cuando era menor de edad, el hombre la cruzó ilegalmente por un paso fronterizo no autorizado hacia Bolivia.

Este antecedente reforzó la sospecha de que la adolescente podría haber sido trasladada fuera de la provincia o incluso del país. Tenían razón. Este lunes, la chica fue encontrada sola en Salvador Mazza, en buen estado de salud.

Mientras, sobre Velazco pesa una alerta azul, una notificación internacional utilizada para localizar, identificar o recabar información sobre una persona de interés en una investigación penal.