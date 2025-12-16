Crimen y Justicia

Cayó el tercer sospechoso por el crimen del joven asesinado en La Plata tras una pelea por una gorra

Hugo Agustín González fue baleado a principios de noviembre en plena vía pública. Las autoridades ya arrestaron a todos los presuntos responsables

Hugo Agustín González, asesinado en
Hugo Agustín González, asesinado en La Plata

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas al tercer sospechoso por el crimen de Hugo Agustín González, el joven de 22 años asesinado en La Plata de dos disparos tras una discusión por una gorra. Con esta detención, ya quedaron arrestados todos los presuntos involucrados en el hecho, ocurrido el pasado 10 de noviembre en la intersección de la calle 118 y 521.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales consultadas por Infobae, el último detenido fue identificado como G.A.A., de 20 años. Su aprehensión se dio tras el seguimiento de un Peugeot 408 azul en el que se movilizaba el sospechoso, quien fue identificado e interceptado por efectivos de la Comisaría 5ta de La Plata en la avenida 32 y 118.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura en el marco de la causa por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, amenazas agravadas y portación ilegal de arma de fuego, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°11 de La Plata.

El tercer detenido por el
El tercer detenido por el crimen de Hugo Agustín González en La Plata

El crimen ocurrió cuando Hugo Agustín González se encontraba con un amigo conocido como “Mulla”. Según se reconstruyó la investigación, en ese contexto, tres motociclistas arribaron al lugar buscando a su compañero por un conflicto previo.

En medio del cruce, González le quitó una visera a uno de los agresores, pero luego se la devolvió y este le advirtió: “No sabés con quién te metiste”. Minutos después, regresó acompañado por otros dos hombres y efectuó varios disparos, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima: uno en la columna vertebral y otro en la cabeza. González falleció en el lugar.

Tras el asesinato, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 5ta. de La Plata inició una serie de allanamientos y tareas de vigilancia bajo la supervisación del Comisario General Alejandro N. Rey, de la Superintendencia Región Capital 1 de la ciudad.

Así se logró la detención de los primeros dos sospechosos: Damian Michel Valenzuela, señalado como autor material de los disparos y de 22 años, y Santino Ezequiel Piedrabuena, de 19 años. La detención de ambos había sido producto de una combinación de registros domiciliarios, testimonios y análisis de material fílmico.

La familia de la víctima
La familia de la víctima pidió Justicia

La detención del último motociclista buscado representa el cierre del círculo investigativo alrededor del crimen de González. El procedimiento fue comunicado a la fiscalía interviniente, que solicitó formalmente las actuaciones y el traslado del detenido. El expediente judicial califica el caso como homicidio agravado y la causa sigue bajo la órbita del Juzgado de Garantías N°5 y la defensa oficial designada del Departamento Judicial La Plata.

El pedido de Justicia de la familia

Al trascender la noticia de la muerte del chico de 22 años, amigos y conocidos expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron justicia. “Tenías un corazón enorme y nunca jodiste a nadie, vos no te lo merecés”, escribió una prima de González.

Mensajes similares se repitieron por parte de allegados y amigos que describieron al joven como una persona solidaria, ajena a los conflictos violentos.

Gordo, prometo hacer justicia por vos, que paguen los que tengan que pagar”, publicó uno de sus amigos, quien además sostuvo que la familia quedó “destrozada” tras el crimen.

El episodio convocó a una movilización por parte de los vecinos que, días después, reclamaron avances y mayor presencia policial en la zona.

