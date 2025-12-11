Dos delincuentes asaltaron y abusaron sexualmente de un hombre en La Plata

La zona donde fue interceptado el joven robado y abusado en La Plata (Google Maps)

Un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque, partido de La Plata. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia a la que pudo acceder el medio local 0221, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Como elementos sustraídos, la víctima contó que en la riñonera robada por los asaltantes había un teléfono celular y documentación personal.

Fue la propia víctima quien realizó la denuncia y aportó datos para intentar identificar a los agresores (Noticias XFN)

La víctima especificó que uno de los atacantes, el que perpetró el abuso, tendría cerca de 35 años. Además, en su declaración ante la Policía, señaló que fue amenazado de muerte por los delincuentes durante el episodio.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

Un policía secuestró y abusó de una joven: quedó detenido con preventiva

La Justicia dictó la prisión preventiva para el policía acusado de secuestrar y violar a una joven de 25 años en City Bell, un hecho que generó conmoción en La Plata.

Según informó el medio local 0221, en la resolución, el Tribunal consideró que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” que vinculan al acusado con los hechos, conforme a la valoración de la Fiscalía.

El caso se encuentra bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11, quien subrayó la condición del imputado como agente del Estado y la necesidad de preservar la integridad de la investigación. El policía se encuentra imputado por los delitos de rapto agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego y robo agravado, delitos que el Código Penal contempla en concurso ideal y real.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió el miércoles 12 de noviembre, minutos antes de las 17, en la calle 14, entre 474 y 476, en la localidad de City Bell. Una joven de 25 años caminaba hacia su Volkswagen Gol Trend, cuando un hombre, que la seguía con una caja en la mano, descartó los cartones y, tras abrir la puerta del conductor, la amenazó con un arma.

El agresor, armado, la obligó a subir a su propio vehículo y la condujo por el Camino General Belgrano durante aproximadamente 30 minutos. El recorrido culminó en el Parque Pereyra Iraola, donde la víctima permaneció retenida durante 3 horas bajo amenaza, fue sometida a interrogatorios personales y, tras un intento fallido de escape, sufrió una agresión sexual dentro del vehículo, según su testimonio.

Las primeras horas de la investigación incluyeron la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo robado, lo que permitió determinar que el sospechoso huyó hacia el partido de Florencio Varela.

Tras una investigación, los investigadores de la DDI de La Plata localizaron al sargento Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, en la localidad de Ingeniero Allan.