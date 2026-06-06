Era fiscal en Mendoza, renunció para trabajar para un estudio de California y hoy triunfa como abogado y artista digital

El año último, con poco tiempo de diferencia, el ex fiscal mendocino Hernán Simó fue reconocido en Estados Unidos como Abogado del Año y como artista digital

Al final de la escuela secundaria, la vida obliga a tomar una decisión importante: decidir qué hacer con la propia vocación. El deseo de una estabilidad económica muchas veces entra en cortocircuito con aquello que acelera el corazón. Muchos artistas se reencuentran más tarde con lo que realmente les importa y nunca es tarde para esa cita. Este es el caso de Hernán Simó, un abogado mendocino que fue distinguido como Abogado del Año 2025 en California y que poco después obtuvo un premio internacional como artista digital.

Si hoy tuviese que registrarse en un hotel podría anotar: abogado, pianista, compositor y artista digital. Hijo de un abogado y una médica cuyana, Hernán Simó nació el 14 de julio de 1989 en Godoy Cruz, a cinco kilómetros de la capital mendocina. Desde muy pequeño sintió “un impulso artístico muy fuerte, de arte en todo sentido”. A los 10 años empezó a tomar sus primeras clases de guitarra con un profesor del barrio. Pero el recuerdo de su abuela materna Elena, quedó grabado a fuego y marcó su decisión de ser músico. No porque ella tocara el piano, sino por un deseo que ella abrigó hasta el final de su vida y nunca pudo cumplir.

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“Mi abuela materna siempre fue fanática del piano pero nunca llegó a tocar. Cuando iba a su casa también en Godoy Cruz tocábamos el piano a cuatro manos con mi tía y madrina, quien se recibió de profesora de piano, y mi abuela escuchaba muy feliz. Hasta el día que falleció se preguntaba si podía aprender a tocar. Eso me marcó y por eso cuando entré al Profesorado de Piano siempre pensaba en ella y quise siempre terminarlo por ella y en su memoria”, recordó el abogado y músico con profunda emoción. Le quedaron grabadas unas palabras mientras lo tomaba de la mano: “Hernancito ¿yo podré aprender?“. Le quedaban pocos días de vida. Él tenía 18 años.

En 2006, un test vocacional confirmó algo que ya intuía. “El resultado arrojó 95 % música”, recordó. Sin embargo, al volver a su casa se hizo una pregunta inevitable: cómo vivir de ella.

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Una obra digital de Hernán Simó

“No me animé porque me di cuenta que iba a necesitar una salida laboral para poder mantenerme. Mi familia era una familia normal de clase media y como no le sobraba el dinero tendría que empezar a trabajar cuanto antes para generar mis propios ingresos. Por eso elegí la carrera de abogacía. Pero la hice a la par con el profesorado de piano”.

Mientras cursaba Derecho, Simó escribía, tocaba instrumentos y cantaba en el coro del Hospital Español en Mendoza. Al mismo tiempo estudiaba en el centenario Instituto Musical Gutiérrez del Barrio. “Todo lo hacía con la misma intensidad”, aseguró.

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Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Cuyo con medalla de oro y el Premio al Mejor Egresado. El profesorado de piano le demandó doce años.

“Cuando me recibí empecé a dar clases de piano, siempre me gustó la docencia. También fui Profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad del Aconcagua. Las clases de piano siempre me encantaron, y seguía tocando por mi cuenta pero ya desde un lugar de disfrute y placer como cuando conocí el instrumento por primera vez, ya sin obligación”.

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Su trabajo como artista digital comenzó experimentando con la inteligencia artificial en la generación de imágenes

Luego rindió examen e ingresó al Poder Judicial mendocino, donde comenzó a trabajar en las cámaras de apelaciones civiles.

Inquieto por naturaleza, en 2017 hizo un Máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, donde también se graduó con un premio a la excelencia académica. A los 29 años juró como Fiscal Civil Sustituto de su provincia, y al año siguiente, fue designado fiscal con acuerdo del Senado provincial. Si el objetivo era encontrar estabilidad laboral, ya lo había conseguido. Pero todavía tenía muchos sueños por concretar.

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Mientras ejercía como fiscal, a principios de 2020, surgió una oportunidad inesperada: un master en University of Dayton School of Law. Le ofrecieron una beca para cursar online. “Me recibí con honores y el mejor promedio: 4.11, cuando el máximo era 4. Nunca entendí eso”, contó riéndose.

Más tarde, rindió el California Bar Exam, considerado uno de los más exigentes de Estados Unidos. Tras aprobarlo, quedó habilitado para ejercer en ese estado.

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El 6 de diciembre de 2023 presentó su renuncia como fiscal.

Debía elegir entre permanecer en el Poder Judicial hasta su jubilación o probar suerte en el sector privado de California. Eso implicaba abandonar un cargo estable y empezar de nuevo.

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Eligió lo segundo.

“Siempre fui muy curioso intelectualmente y me encantan los desafíos”, explicó.

El entonces Procurador General intentó convencerlo de que se quedara, pero terminó aceptando su decisión.

“La gente me decía ‘¡qué valiente!’ Pero nunca lo sentí así, me sentí coherente con lo que sentía internamente y siempre he tratado lo más posible de ser fiel a mí mismo y a lo que siento. Definitivamente soy siempre de ir hacia adelante y nunca miro atrás. Siempre pienso que la vida avanza en una sola dirección y que no hay forma de volver atrás, entonces siempre pienso en mirar hacia adelante y hacia atrás solo para no cometer los mismos errores”, sostuvo.

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El ex fiscal mendocino con sus premios recientes

El trabajo en el estudio es en remoto, por lo que continúa con los suyos en Mendoza. Actualmente, es abogado senior y gerente. Reconoce que al principio no entendía nada, pero está seguro de que todo se aprende. “No me siento especial por eso, creo que todos podemos aprender a hacer lo que nos propongamos”, subrayó. “El trabajo es muy exigente con muchas audiencias semanales, algunas cortas y de rutina y otras (las depositions o interrogatorios, que a diferencia del sistema argentino no se realizan ante el juez sino en forma privada en los estudios particulares de los abogados) duran 7 horas”.

En noviembre de 2025, por ese rol y antecedentes académicos y profesionales fue reconocido por la organización LexTalk World como Abogado del Año 2025. “Ganar un premio como abogado me genera mucha gratitud después de muchos años de vida dedicados a esta profesión y una motivación indescriptible para seguir adelante”, comentó. Durante el encuentro ofreció una conferencia sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo jurídico y los desafíos que plantea para el ejercicio profesional.

Un mes después obtuvo el premio Best Digital Art Award por su obra "Rivers of Wisdom" ("Ríos de Sabiduría“) en el Festival Internacional de Arte de Qatar (QIAF 2025), que se realizó en Doha, con artistas de más de 70 países.

Contó que su faceta como artista digital surgió de manera natural. Comenzó experimentando con herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes y, de forma autodidacta, fue incorporando otras aplicaciones que ya conocía. Utilizaba Photoshop desde fines de los años noventa, aunque nunca para hacer arte. Más tarde, sumó Canva, Leonardo y Topaz. ”Fui perfeccionando mi arte y creando mi propio método hasta lograr un sello propio”, detalló.

Trabajos que pueden verse en su cuenta de Instagram: hernansimo.digitalart

Sus obras, que pueden verse en su cuenta de IG hernansimo.digitalart, responden a búsquedas asociadas a Dios, Jesús, María “siempre desde un lugar de profundo amor, devoción y respeto”. Creyente, confía plenamente en Dios. “Como todos tengo momentos de muchísimas dudas y dificultades pero siempre pienso que confío en Dios y en que todo está ocurriendo para mi mayor bien”. Además de lo religioso, al artista le gusta abarcar todo tipo de obras como la que hizo para Qatar, inspirada en elementos y la cultura qatarí.

“Que alguien en otro lugar tan lejos de mi tierra reconozca mi obra fue a la vez una experiencia alucinante y muy gratificante. Sobre todo, porque fue así en la misma ciudad donde hace cuatro años salimos campeones del Mundo. Reconozco que, cuando me entregaron la copa, me acordé de Messi (a quien admiro desde siempre) porque veníamos de visitar el estadio de Lusail, y me sentí el Messi del arte digital”, afirmó Hernán, riéndose.

Su mayor deseo es explotar su faceta de artista como nunca antes

¿Cómo se toma las distinciones en actividades tan diferentes? “Lo agradezco con todo el corazón porque solo Dios ha visto todo el sacrificio, la responsabilidad y la disciplina con la que siempre he afrontado cada cosa en la vida”.

Hoy su sueño es uno solo: “Ser y hacer lo que siempre fui y por necesidad económica relegué tantas veces: artista. Y que el arte que hago con tanto amor inspire un pensamiento o sentimiento positivo a cualquier persona que lo contemple”.

Mientras gerencia y atiende causas del estudio jurídico norteamericano, el abogado prepara un disco para piano (tiene seis composiciones registradas en SADAIC, de música contemporánea y fusión de clásica), compone en inglés y organiza sus próximas muestras de arte digital. Sus obras ya fueron exhibidas en distintos lugares del mundo, entre ellos España y Grecia.