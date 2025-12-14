Crimen y Justicia

Atropelló a un gendarme al intentar huir de un control en Santiago del Estero y lo atraparon en Chaco: escondía 90 kilos de cocaína

El hecho comenzó en Monte Quemado y terminó en Presidencia Roque Sáenz Peña. El detenido es un misionero de 30 años

Guardar
Atropelló a un gendarme al intentar huir de un control en Misiones y lo atraparon en Chaco Sinopsis: el sospechoso fue detenido porque escondía 90 kilos de cocaína

El episodio fue sospechoso desde el inicio mismo, cuando un retén de Gendarmería quiso controlar una camioneta en una ruta de Santiago del Estero pero el conductor hizo todo lo posible por evitarlo y, en el intento, huyó y atropelló a un agente de la fuerza nacional. Al responsable, un misionero de 30 años, finalmente lo atraparon. En Chaco. Y descubrieron los motivos del escape: transportaba 90 kilos de cocaína.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes pero recién se conoció este domingo. Se desencadenó en la Ruta Nacional 16, a la altura de Monte Quemado, en Santiago del Estero, cuando personal de la sección local de Gendarmería Nacional trabajaba con controles vehiculares e intentó revisar una pick up que en lugar de detenerse aceleró y se fugó tras golpear a un agente.

Ante la situación, se activó un operativo de seguimiento dinámico en el marco de lo que se conoce como “Plan Paraná”, que integra las fuerzas federales y las policías locales de toda la región, y además se dispuso la coordinación del Juzgado Federal 2 de Santiago del Estero.

El momento en que un
El momento en que un gendarme descubre cocaína dentro de una estructura de cemento

Por la tarde de ese día, el vehículo fue identificado e interceptado en el casco urbano de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco. Concretamente, fue hallado en la calle 12, entre 13 y 15, en el barrio “Ensanche Sur”.

“En coordinación con efectivos de la Policía de Chaco se detuvo al conductor por presunto delito de atentado y resistencia a la autoridad”, comunicaron a Infobae fuentes de Gendarmería.

Por disposición de la Justicia, la camioneta y el involucrado, identificado como Hugo Alejandro K., con domicilio en Posadas, Misiones, fueron trasladados hacia las instalaciones del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña”.

Se encontraron 90 kilos de
Se encontraron 90 kilos de cocaína

En la requisa el can Elena dio indicios de una posible carga ilícita al señalizar activamente la parte trasera del vehículo. Inmediatamente, los gendarmes registraron la caja, y observaron que transportaba mesas y bancos hechos con bloques de cemento.

Uno de estos, aparentemente producto del movimiento de la camioneta, estaba quebrado en uno de sus laterales, lo que permitió a los gendarmes identificar un envoltorio de nylon transparente en el interior del cemento.

Al romper todos los bloques se hallaron 86 paquetes rectangulares conteniendo “una sustancia blanquecina”, según indicó el parte oficial, que sometidos a pruebas de narcotest por personal de Criminalísticas y Estudios Forenses de Gendarmería, dio positivo de cocaína. Cuando pesaron los envoltorios descubrieron que había 90,128 kilos de esta sustancia ilegalizada.

200 kilos de cocaína en Salta

La cocaína hallada en Salta:
La cocaína hallada en Salta: 200 kilos

Un operativo realizado por agentes de la Policía Federal bajo el marco del Servicio Plan Güemes, derivó en la detención de dos personas oriundas de Orán luego de que descubrieran 200 kilos de cocaína en el acceso norte a Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Salta. Este hallazgo motivó la apertura de una investigación que apunta a desarticular una organización criminal de alcance transnacional.

Según informó el medio El Tribuno, la fiscal María del Carmen Núñez quedó a cargo de la causa y dispuso no solo el secuestro del vehículo y el envío del cargamento para peritajes que determinarán la pureza de la droga, sino también la implementación de nuevas medidas investigativas.

El objetivo central es identificar la cadena de suministro, establecer el origen exacto del estupefaciente —probablemente Bolivia— y confirmar el destino final, que, dada la cantidad incautada, se presume no era el mercado local.

Las autoridades consideran que Salta funcionaba como provincia de tránsito hacia grandes centros urbanos de Argentina o incluso hacia el exterior, lo que refuerza la hipótesis de una estructura narco criminal bien organizada detrás del envío.

El operativo se desencadenó a las 7.50 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil gris oscuro frenó abruptamente metros antes de un control vehicular de rutina en la Ruta Nacional N° 50. Esta maniobra, interpretada como un intento de evasión, activó la alerta de los efectivos.

El hombre fue descubierto al
El hombre fue descubierto al intentar evitar un control de Policía Federal en Salta

Al acercarse al vehículo, los agentes identificaron al conductor, quien intentó justificar su presencia alegando que solo transportaba hoja de coca en el baúl. La actitud nerviosa del hombre y la insistencia de los policías motivaron la consulta inmediata a la Fiscalía, que autorizó la inspección del automóvil en presencia de dos testigos.

Durante la revisión, los efectivos hallaron varios bultos envueltos en lona negra. Al abrirlos, descubrieron paquetes rectangulares cuidadosamente envueltos en cinta adhesiva amarilla, descartando la versión inicial del conductor. El conteo preliminar indicó que cada bulto contenía aproximadamente 25 paquetes. Aunque el primer reporte mencionó 180 kilos y la existencia de un doble fondo, el traslado del vehículo a la Terminal de Ómnibus de Orán permitió un pesaje más preciso, confirmando el total de 200 kilos de cocaína pura.

El estupefaciente estaba oculto en un doble fondo en la parte trasera del automóvil, una técnica habitual para intentar sortear los controles fronterizos.

El valor de mercado de la droga incautada se estima en millones de dólares, dependiendo de su destino final.

Las dos personas detenidas fueron trasladadas para su identificación e indagatoria preliminar, mientras la investigación continúa para determinar la estructura completa de la organización involucrada y su posible conexión con redes internacionales de narcotráfico.

