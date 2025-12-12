Crimen y Justicia

El crudo relato del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual: “A los 10 años empezó con manoseos”

Se trata de Marina Tondini, sentenciada por los abusos cometidos a la víctima durante siete años. Todavía no irá a prisión. El estremecedor testimonio del joven

Guardar
Los abusos de Jiménez contra
Los abusos de Jiménez contra su nieto comenzaron cuando él tenía 10 años.

Luego de que la Justicia de Salta condenara a 10 años de prisión a Marina Tondini de Jiménez por abusar sexualmente de su nieto durante siete años, la víctima se expresó sobre la sentencia, dijo estar conforme y dio detalles sobre el calvario vivido en su infancia.

“Para mí es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo. Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo“, comenzó relatando el hombre de 31 años. Según explicó, los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron a sus 17.

Y agregó: “La primera vez fue a los 10 años y fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que yo en su momento naturalicé. Ella me decía que no tenía que contar porque íbamos a tener un problema".

Marina Jiménez tiene 73 años
Marina Jiménez tiene 73 años y fue condenada a 10 años de prisión.

La abusadora, directora del Ballet Salta, es la madre del padre de la víctima. En ese sentido, Jiménez aseguró que su padre se encuentra “destruido” por la situación: “Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido. Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez“.

Recién en 2022, cuando se acercaba a sus 30 años, la víctima denunció a su abuela, acompañado por sus padres y su hermano. Un año antes, había podido contar lo ocurrido por primera vez a un amigo.

“Yo hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Me dijo una psicóloga en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre”, lamentó.

Respecto a la decisión de la Justicia, que aún no está firme y permite que la abusadora permanezca en libertad hasta entonces, aseguró: “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias”.

Y concluyó: “Quiero dejar en claro esto, que hablen y que las familias traten de acompañar. Yo me he sentido muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.

La abusadora era la directora del Ballet Salta

El caso

La causa penal comenzó luego de una denuncia realizada por el joven en junio de 2022 en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración, Emanuel relató que los hechos ocurrieron desde que tenía 10 y durante siete años, en los que visitaba a su abuela y se quedaba a dormir en su casa en la ciudad de Salta.

Según fuentes del caso, los ataques sucedieron en distintas ocasiones, a veces cuando se encontraban solos en el domicilio y otras durante las noches mientras el resto de la familia dormía.

El joven también relató que los abusos se repitieron durante vacaciones compartidas en Mar del Plata. Y aseguró que su abuela lo amenazaba constantemente para evitar que contase todo lo que sucedía.

La investigación siguió con pericias interdisciplinarias y la toma de testimonios de diversos integrantes de la familia y del entorno del ballet. El expediente avanzó hasta llegar al juicio de la mano de la fiscal Nayla Delgado y la posterior condena a Tondini de Jiménez.

El comunicado del instituto de
El comunicado del instituto de danzas que dirige desde 1970.

El comunicado

El caso impactó de lleno en la comunidad artística provincial y nacional, ya que la mujer tiene una trayectoria marcada por más de cinco décadas al frente del Ballet Salta y como ex directora del Instituto de Música y Danzas de la provincia salteña.

Justamente, el instituto de danzas que dirige desde 1970 emitió un comunicado después de la difusión del fallo, afirmando que “la sentencia no se encuentra firme”, ya que la legislación prevé recursos judiciales que deben resolverse antes de que la condena sea de cumplimiento efectivo.

Firmado por la dirección artística de la institución, en el texto se subrayó en la misma línea que Jiménez continúa eximida de prisión y que seguirá cumpliendo con las obligaciones procesales mientras dure la apelación.

El Ballet insistió en que mantendrán el compromiso institucional y con la comunidad: “Mantenemos un profundo respeto por el funcionamiento de la Justicia, por el trabajo de los organismos intervinientes y por todas las partes involucradas. Por este motivo, la institución se abstiene de emitir valoraciones sobre el contenido del veredicto o sobre aspectos vinculados al proceso”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSaltaAbuso sexualAbuso sexual infantilBallet Salta

Últimas Noticias

Condenaron a cuatro años y seis meses de prisión a la jubilada que atropelló y mató a un chico en Mendoza

La sentencia la dictó la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la provincia. La mujer de 82 años cumplirá con prisión domiciliaria. También había herido a otro adolescente que sobrevivió, aunque sufrió lesiones graves

Condenaron a cuatro años y

La mamá del nene asesinado por su padre en Coronel Suárez había pedido dos órdenes de alejamiento y la Justicia las rechazó

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Un juez de Paz y uno de Garantías negaron las presentaciones de la madre para que el hombre no se acercara al menor. Las denuncias cruzadas

La mamá del nene asesinado

Golpearon y atacaron con un cuchillo a un dirigente de futsal de San Juan para robarle más de un millón de pesos

El episodio ocurrió cuando la víctima iba caminando sobre un tramo de la Ruta Provincial 319, en el departamento de Sarmiento

Golpearon y atacaron con un

Golpeó a su empleado con un látigo y quedó detenido bajo prisión preventiva en Tucumán

Cuando la víctima huyó, el agresor lo siguió para continuar con el ataque. Además, mientras el joven se recupera de las heridas, su jefe llamó a su familia para amenazarla

Golpeó a su empleado con

Compró un perfume por internet y le enviaron droga desde Asia: pasó más de un año preso

Un abogado de Pilar terminó absuelto por el Tribunal en lo Penal Económico N°1, tras una fuerte acusación en su contra. Cuál era el poderoso alucinógeno de diseño hallado en la encomienda despachada desde Hong Kong

Compró un perfume por internet
DEPORTES
FIFA abrió una nueva fase

FIFA abrió una nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo adquirir los tickets

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

TELESHOW
El orgullo de Roberto García

El orgullo de Roberto García Moritán por la muestra de ballet de su hija Anita: “Muerto de amor”

Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

INFOBAE AMÉRICA

El legado oculto detrás de

El legado oculto detrás de las fichas de casino que siguen fascinando a jugadores y coleccionistas

Rafael Grossi, el diplomático que desafía las crisis nucleares y busca liderar la ONU: “Aporta una perspectiva renovada”

El gobierno de Javier Milei se reconcilia con la Feria del Libro

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año