El crudo relato del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual: “A los 10 años empezó con manoseos”

Los abusos de Jiménez contra su nieto comenzaron cuando él tenía 10 años.

Luego de que la Justicia de Salta condenara a 10 años de prisión a Marina Tondini de Jiménez por abusar sexualmente de su nieto durante siete años, la víctima se expresó sobre la sentencia, dijo estar conforme y dio detalles sobre el calvario vivido en su infancia.

“Para mí es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo. Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo“, comenzó relatando el hombre de 31 años. Según explicó, los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron a sus 17.

Y agregó: “La primera vez fue a los 10 años y fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que yo en su momento naturalicé. Ella me decía que no tenía que contar porque íbamos a tener un problema".

Marina Jiménez tiene 73 años y fue condenada a 10 años de prisión.

La abusadora, directora del Ballet Salta, es la madre del padre de la víctima. En ese sentido, Jiménez aseguró que su padre se encuentra “destruido” por la situación: “Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido. Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez“.

Recién en 2022, cuando se acercaba a sus 30 años, la víctima denunció a su abuela, acompañado por sus padres y su hermano. Un año antes, había podido contar lo ocurrido por primera vez a un amigo.

“Yo hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Me dijo una psicóloga en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre”, lamentó.

Respecto a la decisión de la Justicia, que aún no está firme y permite que la abusadora permanezca en libertad hasta entonces, aseguró: “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias”.

Y concluyó: “Quiero dejar en claro esto, que hablen y que las familias traten de acompañar. Yo me he sentido muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.

La abusadora era la directora del Ballet Salta

El caso

La causa penal comenzó luego de una denuncia realizada por el joven en junio de 2022 en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración, Emanuel relató que los hechos ocurrieron desde que tenía 10 y durante siete años, en los que visitaba a su abuela y se quedaba a dormir en su casa en la ciudad de Salta.

Según fuentes del caso, los ataques sucedieron en distintas ocasiones, a veces cuando se encontraban solos en el domicilio y otras durante las noches mientras el resto de la familia dormía.

El joven también relató que los abusos se repitieron durante vacaciones compartidas en Mar del Plata. Y aseguró que su abuela lo amenazaba constantemente para evitar que contase todo lo que sucedía.

La investigación siguió con pericias interdisciplinarias y la toma de testimonios de diversos integrantes de la familia y del entorno del ballet. El expediente avanzó hasta llegar al juicio de la mano de la fiscal Nayla Delgado y la posterior condena a Tondini de Jiménez.

El comunicado del instituto de danzas que dirige desde 1970.

El comunicado

El caso impactó de lleno en la comunidad artística provincial y nacional, ya que la mujer tiene una trayectoria marcada por más de cinco décadas al frente del Ballet Salta y como ex directora del Instituto de Música y Danzas de la provincia salteña.

Justamente, el instituto de danzas que dirige desde 1970 emitió un comunicado después de la difusión del fallo, afirmando que “la sentencia no se encuentra firme”, ya que la legislación prevé recursos judiciales que deben resolverse antes de que la condena sea de cumplimiento efectivo.

Firmado por la dirección artística de la institución, en el texto se subrayó en la misma línea que Jiménez continúa eximida de prisión y que seguirá cumpliendo con las obligaciones procesales mientras dure la apelación.

El Ballet insistió en que mantendrán el compromiso institucional y con la comunidad: “Mantenemos un profundo respeto por el funcionamiento de la Justicia, por el trabajo de los organismos intervinientes y por todas las partes involucradas. Por este motivo, la institución se abstiene de emitir valoraciones sobre el contenido del veredicto o sobre aspectos vinculados al proceso”.