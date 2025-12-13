Crimen y Justicia

La niña que se encadenó para impedir que interrumpan su embarazo, seguirá bajo controles estrictos debido al riesgo

Las autoridades provinciales detectaron el caso a través de un control sanitario en la comunidad wichí a la que pertenece. Lleva una gestación de casi tres meses

Guardar
La niña está siendo monitoreada
La niña está siendo monitoreada en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal

La nena de 12 años perteneciente a la comunidad wichí que cursa un embarazo producto de un abuso sexual en Salta, permanece estable y bajo atención integral, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer el caso. La Justicia provincial a su vez, ordenó la detención del presunto abusador de 19 años.

Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación”, señaló la directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud provincial, Patricia Leal. En este sentido confirmó que la menor “se encuentra en buen estado de salud”, con controles médicos constantes.

La funcionaria supervisa el operativo interdisciplinario implementado desde la primera consulta, ocurrida luego de la detección durante un operativo en el Centro de Salud del kilómetro 6, cercano a Tartagal, cuando la gestación tenía unas ocho semanas.

Según explicó Leal a El Tribuno la nena nunca asistió sola a las consultas en donde los profesionles de la salud volvieron a asesorarla sobre su derecho a interrumpir el embarazo. Sin embargo, “ella pidió seguir adelante. Está acompañada por su familia y el equipo local continúa con el control integral”, indicó la directora. En la primera atención, la menor relató que la relación había sido consentida, un dato que se incorporó a la causa y permanece bajo investigación penal, con la intervención a la Secretaría de Niñez y Familia.

“En los dos extremos de la vida, niñas y mujeres mayores de 40 años, hay más propensión a patologías, especialmente la hipertensión en el embarazo. Pero si brindamos cobertura integral y controles frecuentes no debería haber complicaciones, y si aparecen, las vamos a poder resolver”, añadió la funcionaria quien además informó que la nena se encuentra entre las 16 y 20 semanas y ha sido definida como embarazo de alto riesgo. La niña ya recibe suplementación con hierro por un cuadro de anemia y cuenta con análisis clínicos y estudios por imágenes actualizados. Asimismo, el esquema de vacunación está al día y asiste regularmente a los controles agendados en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Cuando la citaron a declarar
Cuando la citaron a declarar pensó que buscaban interrumpir su embarazo

En paralelo, la causa penal avanza con la intervención de la Fiscalía Penal de Violencia de Género de Tartagal, que investiga el abuso sexual con acceso carnal. Días atrás la menor fue citada a declarar en la sede judicial mediante un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), sistema previsto para garantizar privacidad y protección, pero malinterpretó la convocatoria y creyó que intentaban obligarla a interrumpir la gestación. Por ese motivo, decidió encadenarse en la Ciudad Judicial de Tartagal, acompañada por su madre y la referente comunitaria Marcela Calermo, en una acción de protesta. Esto demandó la intervención de psicólogos y asistentes judiciales para explicarle el motivo del llamado.

“El encuentro era para que pudiera contar lo sucedido en la investigación”, detallaron fuentes del Ministerio Público. Tras este episodio, la niña prestó declaración, paso indispensable para avanzar en la causa, en la que el Juzgado de Garantías N°2 ordenó la detención del joven de 19 años sindicado como presunto autor del abuso.

Previamente, desde la cartera de Salud, explicaron a la madre de la niña sobre las alternativas contempladas en la ley, aclarando que “existen muchas posibilidades ante un embarazo, tanto continuar con la gestación como también la opción de la interrupción, pero en ningún caso se la obligó a abortar”. La funcionaria aclaró que, ante la decisión de la niña, lo fundamental es acompañar y adaptar el seguimiento sanitario.

A su vez, la directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, Paula Tackzek, señaló que el área garantiza el acceso de la niña y su familia a información legal y sanitaria. “Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley tampoco obliga a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad”, afirmó Tackzek.

Temas Relacionados

Embarazo infantilSaltaMinisterio de Salud PúblicaTartagalComunidad wichíAbuso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron a un empleado municipal de Córdoba que mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el predio de la munipalidad. Las autoridades caratularon la causa como homicidio culposo agravado

Imputaron a un empleado municipal

Condenaron a 50 años de prisión al cabecilla de Los Monos por diez homicidios, balaceras y extorsiones

Andy Fabián Benítez aceptó un juicio abreviado que fue homologado este viernes en el Centro de Justicia Penal. Se trata de uno de los organizadores de la célula que operó en tres barrios del distrito noroeste en representación de la banda de la zona sur de Rosario

Condenaron a 50 años de

Un pastor religioso de La Matanza quedó detenido por abuso sexual de una menor cometido a través de grooming

La denuncia fue relizada por la madre de la joven, quien manifestó que el hombre de 46 años contactaba a su hija a través de redes

Un pastor religioso de La

El drama de una chica que se operó para mejorar un calambre y ahora no puede caminar: denuncia mala praxis

La víctima tiene 22 años y a sus 20 perdió la sensibilidad de la cintura hasta los pies luego de una cirugía que, le prometieron, “no era riesgosa”. Su historia

El drama de una chica

Detuvieron en Chaco al acusado de atacar con un cuchillo a su novia, a su bebé y a su suegra

Se trata de Agustín Alejandro Ramos (24), quien era buscado desde el fin de semana pasado. Lo hallaron escondido en un domicilio de la localidad de Machagai

Detuvieron en Chaco al acusado
DEPORTES
Los recuerdos del Flaco Poletti,

Los recuerdos del Flaco Poletti, ídolo de Estudiantes y protagonista de una histórica final contra Racing

La singular historia del AC Città Di Castello, el club más argentino de Italia, con el Papa Francisco como bandera

Tiene 13 años, los mismos managers que Colapinto, brilló en el Mundial de Karting y busca ser el primer panameño en la F1

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

TELESHOW
Gastón Edul en Mis Virales:

Gastón Edul en Mis Virales: “Soy un tipo promedio, pero donde no llega el talento llega la actitud”

Nequi Galotti: “Decidí sacarme mis prótesis y priorizar la verdad de mi cuerpo, sin adornos”

De Flores al estrellato: Lorena Vega, la mujer que rompió el molde y encarnó personajes inolvidables

El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El problema de salud que obligó a Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina, a vender el auto que ganó como premio

INFOBAE AMÉRICA

Australia prohibió las redes sociales

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua

Nasry Asfura instó al CNE a transmitir el escrutinio de las actas con inconsistencias para que “no haya duda” del resultado electoral

El momento en el que se interrumpió un partido de fútbol americano para anunciar la muerte de John Lennon

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli