“Estamos vivas de milagro”: buscan a un sospechoso por atacar con un cuchillo a su novia, a su bebé y a su suegra

El denunciado es Agustín Alejandro Ramos, quien según el relato de la víctima la agredió en la casa que comparte con sus padres. La menor recibió siete puntos de sutura por un corte en el rostro

La Policía Bonaerense está detrás de un hombre que habría perpetrado un sangriento ataque contra su propia hija, su mujer y su suegra en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Fue identificado como Agustín Alejandro Ramos (24) y se encuentra prófugo desde el sábado.

De acuerdo al relato que difundió la pareja del supuesto agresor, una mujer de 22 años, Ramos la apuñaló repentinamente en la casa de sus suegros, ubicada en la calle Dardo Rocha al 6300.

“Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, describió la víctima.

En ese momento la bebé, de un año y cinco meses, se acercó a sus papás. Fue entonces cuando el prófugo le habría cortado un pómulo. Por esa herida, la menor recibió siete puntos de sutura.

La novia del agresor, por su parte, sufrió un corte que le perforó el labio, otro en el cuello y uno más en la zona del pecho.

La reconstrucción de la mujer continuó: “Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacármelo de encima. Cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso, esto a ella le causó una fisura maxilofacial por la cual ahora tienen que operarla”.

“Luego de eso intentó pegarle a mi papá, pero lo esquivó y mi papá le pegó primero y así Agustín Ramos pide irse de mi casa y lo dejamos que se vaya por cómo estábamos nosotras y de inmediato llamé a la Policía”, completó en su relato en Instagram.

En el caso tomó intervención la comisaría 10ª de San Francisco Solano y el fiscal Sebastián Bisquert. De momento, la carátula de la causa es por el delito de “lesiones”, pero no se descarta que, con el avance de la investigación, pueda modificarse a una calificación más grave.

“Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto”, expresó la víctima.

A partir de la difusión del caso en redes sociales, comenzaron a aparecer testimonios de otras mujeres que dijeron haber sido víctimas del prófugo. Mencionaron episodios de violencia y también de ataques sexuales que habrían ocurrido en los últimos años. Todo es materia de investigación

Le fracturó el brazo a su bebé y agredió a su pareja

La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas a un hombre que fue denunciado por haberle fracturado el brazo a su bebé de seis meses. Según información oficial, el hecho ocurrió durante un episodio de violencia de género que también tuvo como víctima a la pareja del acusado y madre del pequeño.

Todo ocurrió durante la madrugada de este sábado en una vivienda situada en calle Domingo Liras al 550, en el barrio Villa Urquiza. En esa zona vivía el acusado junto a su pareja y el hijo de ambos.

Finalmente, el hombre, de 30 años, fue detenido en las últimas horas en la intersección de bulevar Del Carmen y Deán Funes, del barrio Alto Alberdi.

Aunque no se conoció cómo habría comenzado la agresión intrafamiliar, sí se confirmó que, inicialmente, la mujer había sido agredida por su pareja. Durante el brutal ataque, el acusado habría dado una patada que terminó por golpear al bebé en su brazo.

Fuentes de la investigación informaron que la gravedad de la lesión motivó el traslado de urgencia del bebé por el personal policial y los servicios de emergencia. Luego de que el pequeño fuera atendido en la guardia pediátrica del Hospital Eva Perón, se determinó que permanezca hospitalizado hasta que se registren mejoras en su estado de salud.

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza