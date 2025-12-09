Crimen y Justicia

Habló una de las víctimas del joven que atacó a su novia y su hija con un cuchillo: “Es un femicida en potencia”

La mamá de la víctima, quien también sufrió un fuerte golpe en la cara por el cual deberá ser operada, relató cómo fue la brutal agresión

La mujer sufrió una grave lesión en la cara por un golpe que le dio el agresor

Agustín Alejandro Ramos, de 24 años, permanece prófugo desde el sábado, luego de atacar con un arma blanca a su pareja, su hija de un año y cinco meses y su suegra, en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown.

El episodio se produjo en la vivienda familiar de la calle Dardo Rocha al 6300 y dejó gravemente heridas a las tres víctimas. La menor sufrió dos cortes de importante magnitud, mientras que la joven quedó desfigurada por los golpes y puntadas en la cara. En cuanto a la madre, deberá realizarse una operación facial debido a tres fracturas que le provocaron una fisura maxilofacial.

“Estoy toda quebrada, tengo que operarme, me tengo que poner prótesis”, indicó Mónica. La mujer contó, además, cómo llegó a rescatar a su hija, quien estaba en su habitación, cuando comenzaron los golpes. “Abro la puerta y me encuentro con esa escena, él arriba de K. Cuando me abalanzo contra él, se da vuelta y la suelta”, expresó respecto al instante en el que recibe el golpe de puño. De acuerdo con la recreación de la escena que hizo, él estaba ahorcando a la joven con una mano, y con la otra la cortaba en distintas partes del cuerpo.

La mujer también fue atacada
La mujer también fue atacada por el joven

La mujer tuvo un fuerte golpe en el cuerpo provocado por un empujón que le dio el joven de 22 años. “Perdí un poco de conocimiento porque no sé en qué momento entra mi marido”, confesó. En cuanto el ataque cesó, Mónica observó que la bebé, quien es hija de Ramos, presentaba un tajo que requirió de siete puntos de un lado y dos puntos del otro, en la cara. “Era una escena desesperante”, aseguró.

Sobre el comportamiento previo de Ramos, la madre indicó que no tenía conocimiento de episodios similares anteriores: “Es la primera vez que esta persona ataca a mi hija de esta manera. Yo no tenía conocimiento si tenía situaciones agresivas. Jamás la vi marcada”. Sin embargo, remarcó el temor por el que atraviesa la familia tras el episodio. “Mientras él está libre, nosotros estamos muy mal. Él es un femicida en potencia”, dijo en un diálogo con Telenoche.

La joven y su hija
La joven y su hija recibieron cortes en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cara

La agresión fue relatada por la propia pareja del sospechoso, una joven de 22 años, quien sostuvo que el ataque ocurrió de forma abrupta mientras compartían un momento en la habitación. Según su testimonio, el hombre se abalanzó sobre ella sin que mediara discusión previa.

Estando internada, Mónica le preguntó a su hija qué era lo que había sucedido y ella le contestó: “Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó puñetazos en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”

“Un monstruo total”

Durante el forcejeo, la bebé de ambos se acercó y también resultó herida. Su madre, en tanto, tuvo una perforación en el labio, también el cuello y un corte adicional en el pecho. “Estamos vivas de milagro”, expresó la joven.

El hecho ocurrió mientras estaban
El hecho ocurrió mientras estaban en la casa que comparten con los padres de la víctima

El ataque fue interrumpido por los padres de la víctima. “Yo no podía gritar porque me tenía ahorcada”. El padre también fue agredido, pero logró llevar a Ramos fuera de la vivienda. En ese momento, y dada la gravedad de la situación, el agresor pidió retirarse y se le permitió salir, mientras el resto de los presentes atendía las lesiones y comunicaba lo ocurrido a la Policía.

La denuncia inicial dio lugar a la intervención de la comisaría 10ª de San Francisco Solano y del fiscal Sebastián Bisquert. Por el momento, la causa está caratulada como “lesiones”, aunque fuentes judiciales no descartan un cambio a una figura más grave a medida que avance la investigación.

En ese contexto, se sumaron testimonios de otras mujeres que señalaron haber sido víctimas de situaciones de violencia por parte de Ramos en años anteriores, incluyendo episodios de agresión física y presuntos ataques sexuales.

“Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto”, compartió la víctima en mensajes difundidos en su perfil.

