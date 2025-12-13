Condenaron a 50 años de prisión al cabecilla de Los Monos por diez homicidios, balaceras y extorsiones

Uno de los cabecillas de la célula de Los Monos que operó desde 2021 en adelante en parte de la zona noroeste de Rosario –que mantuvo una violenta disputa con la célula liderada por el recluso Francisco Riquelme, quien responde a Esteban Alvarado– fue condenado este viernes a una pena unificada de 50 años de prisión. Se trata de Andy Fabián Benítez (28), quien aceptó un juicio abreviado, en el que fue declarado reincidente, por diez homicidios, dos tentativas de homicidios, balaceras, asociación ilícita y extorsiones.

En una audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Penal, el tribunal integrado por María Trinidad Chiabrera, Paula Álvarez y Silvana Lamas González homologó el procedimiento abreviado que había sido acordado entre los fiscales Marisol Fabbro y Alejandro Ferlazzo con la defensa del acusado, quien está en la cárcel desde 2020 por una causa por portación de arma. Desde entonces, su carrera delictiva no paró de crecer a partir de alianzas tejidas en el penal de Piñero, desde donde impartió órdenes a través de su celular a distintos integrantes de la estructura relacionada con Los Monos.

Uno de los diez homicidios por los que fue condenado Benítez es de los más graves que se cometieron en Rosario en los últimos años. Se trata del homicidio del colectivero César Roldán, perpetrado el 2 de diciembre de 2023, cuando un adolescente hizo señas en Eva Perón y Cullen a un colectivo de la línea 116, pero en lugar de subir como pasajero, acribilló al chofer y dejó una nota con un mensaje para Valentino Barjacoba, un gatillero de la organización de Alan Funes que también está alojado en Piñero. El insólito móvil fue dado a conocer por el fiscal Alejandro Ferlazzo: Benítez se habría enojado con Barjacoba por un amorío mantenido con una joven.

De acuerdo a la información brindada desde el Ministerio Público de la Acusación, además del asesinato de Roldán, el recluso fue condenado por instigar desde el pabellón 8 de la unidad penitenciaria santafesina los homicidios de Maximiliano González, Fabricio Maregui, Aarón Aguirre, Vicenta Muñoz, William Rillos, Gonzalo Contreras, Sergio Leguizamón e Iván Romero.

El operativo en las cárceles santafesinas cuando el gobierno de Santa Fe trasladó a narcos y sicarios a pabellones de máxima seguridad

González, Maregui y Aguirre fueron víctimas de un triple homicidio que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2021 en México al 1700, hecho que fue enmarcado en un ataque para ampliar el dominio en esa zona de Rosario.

En tanto, Vicenta “Tita” Muñoz fue asesinada de varios disparos el 29 de diciembre de 2021 en Garzón y Tupac Amaru, un punto de venta de droga de la competencia de Benítez. En idéntico contexto, Williams Rillo fue ejecutado a tiros a media cuadra de la comisaría 12ª el 26 de enero de 2022, un año fatídico para las estadísticas criminales de la ciudad.

Distinta fue la situación de Gonzalo Contreras, que había formado parte de la célula –de hecho llegó a ser detenido por responder a otro cabecilla de Los Monos, el recluso Mauro Gerez–. Se presume que Benítez mandó a matarlo el 23 de julio de 2023 en un presunto aguantadero de Rafaela al 6000 tras haber mantenido una pelea intramuros en Piñero con su socio Gerez.

En el caso de Sergio Leguizamón, fue asesinado de un disparo en el rostro el 27 de julio de 2023 en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Se cree que fue otro hecho relacionado con una interna en la célula de Los Monos.

Iván Romero, en tanto, fue víctima de una balacera que no era para él. Ocurrió el 13 de diciembre de 2023 en Ghandi y Garzón, cuando un grupo de sicarios disparó contra cuatro personas, entre las que se encontraba Romero. Sin embargo, según la investigación, los tiros eran para una persona que estaba al lado suyo.

Los crímenes, como las balaceras y las extorsiones, tuvieron por objetivo conseguir que esa célula de Los Monos domine los barrios Industrial Ludueña y Empalme Graneros, donde hubo numerosos enfrentamientos a tiros con la célula de Riquelme, vinculada a Alvarado, para tratar de quedarse con el territorio para comercializar droga al menudeo.