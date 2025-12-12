Crimen y Justicia

Detuvieron a dos sospechosos de un violento homicidio en Rosario vinculados a la banda de “Fran” Riquelme

Las fuerzas de seguridad realizaron ocho allanamientos en los barrios Ludueña y Empalme Graneros

La detención de dos sospechosos con pedidos de captura por homicidio y asociación ilícita, tras una serie de allanamientos en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, representa un avance en la investigación sobre las actividades delictivas atribuidas al denominado Clan Riquelme. El operativo, realizado este jueves en Rosario por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos, se centró en la búsqueda de Juan Cruz G., de 20 años, y Rodrigo Raúl V., de 36, quienes serán llevados a audiencia imputativa la próxima semana.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por Rosario3, Juan Cruz G. está señalado como uno de los autores materiales del homicidio de Agustín Gabriel Rosales, un joven de 26 años asesinado a balazos el 20 de marzo en la intersección de French y San Gerónimo.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Rosales llegó en su moto Honda Wave 110 blanca a una vivienda y preguntó por G. a un hombre en la puerta. Este ingresó a la casa para avisar, y en ese momento, según los fiscales, el joven “dio la orden de causar la muerte de la víctima”.

Dos personas persiguieron a Rosales desde un auto y lo acribillaron a balazos cuando intentaba escapar en su moto. Los vecinos alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones y la Policía halló a la víctima inconsciente sobre las vías del ferrocarril, con múltiples heridas de arma de fuego.

Por este crimen, el 4 de abril fue imputado Nicolás Gramonte, de 28 años, allegado al narco Francisco Riquelme. Durante el allanamiento a su domicilio, se incautaron más de 150 dosis de cocaína, balas y dinero en efectivo. En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Patricio Saldutti y Georgina Pairola lo imputaron como instigador de un homicidio agravado por el uso de arma, y la jueza Lorena Aronne le dictó prisión preventiva por dos años, según informó La Capital.

En octubre, la investigación sumó la detención de otro sospechoso, Yair Demarchi, de 20 años. Este fue arrestado al salir de una fiesta privada, e imputado como coautor del ataque en un contexto de narcomenudeo.

La pesquisa se intensificó en octubre, cuando el Ministerio Público de la Acusación solicitó a la Brigada de Capturas de la PDI el inicio de tareas específicas para localizar a los prófugos, quienes ejercían una fuerte influencia territorial en Ludueña.

Se analizaron informes, registros de líneas telefónicas y movimientos en bases de datos policiales, además de reconstruir el entramado familiar y social que podría haber servido de cobertura. Con estos datos, se diseñó un seguimiento que permitió establecer que ambos requeridos permanecían en una zona acotada del barrio, lo que derivó en un procedimiento unificado para asegurar el factor sorpresa.

El jueves se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en domicilios de Cabal al 700 bis, Lucio V. López al 5.100 (ex 2.100), La República al 5.500 (ex 2.400, dos viviendas), Minetti al 5.600 y Solís al 200 bis y al 400 bis. En el operativo participaron las brigadas Nº 4, Automotores, Paraderos, Microtráfico e Inteligencia de la PDI, junto a grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe.

Durante los procedimientos, se incautaron 786.000 pesos en efectivo, diez teléfonos celulares, 13 plantines de marihuana y un pendrive, elementos que fueron incorporados tanto a la causa por homicidio como al legajo por asociación ilícita, según informaron fuentes del caso a Rosario3 y La Capital.

Este crimen, que involucra a varios integrantes y allegados al Clan Riquelme, continúa sumando pruebas y detenciones, mientras los elementos secuestrados en los recientes allanamientos se incorporan a los legajos judiciales por homicidio y asociación ilícita.

