Crimen y Justicia

Condenaron a cuatro años y seis meses de prisión a la jubilada que atropelló y mató a un chico en Mendoza

La sentencia la dictó la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la provincia. La mujer de 82 años cumplirá con prisión domiciliaria. También había herido a otro adolescente que sobrevivió, aunque sufrió lesiones graves

Guardar
El accidente en avenida Boulogne
El accidente en avenida Boulogne Sur Mer dejó un adolescente fallecido y otro gravemente herido, ambos atropellados por un Volkswagen Up

María Amelia Albina Molina, la jubilada de 82 años que el sábado 1° de octubre atropelló a dos adolescentes en Mendoza y mató a uno de ellos, fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por homicidio culposo agravado. Cumplirá con arresto domiciliario.

Así lo decidió la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la provincia, quien la sentenció por su responsabilidad en un siniestro vial que provocó la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y lesiones graves a J.G. en las inmediaicones del Parque General San Martín.

El veredicto fue leído en el marco de un juicio abreviado acordado por las partes luego de que la conductora asumiera su responsabilidad penal. En este contexto, se determinó su culpabilidad por homicidio culposo agravado en concurso real con lesiones culposas graves, ambos delitos agravados por la infracción de señales de tránsito, dado que todo se desencadenó cuando la mujer pasó un semáforo en rojo.

Molina llegó al proceso judicial con arresto domiciliario y tobillera electrónica tras una decisión de las autoridades ordenada en noviembre. Tras la condena, se determinó que la mujer seguirá contando con seguimiento geosatelital. Además, solo podrá recibir visitar de familiares directos, cuyos nombres deberán ser incluidos en una lista previamente confeccionada y aprobada.

La reconstrucción oficial indica que el sábado 1 de octubre, alrededor de las 13:15 del sábado, el vehículo manejado por Molina circulaba de sur a norte por la transitada avenida, hasta llegar al semáforo situado en la esquina con Clark. Según determinaron las pericias iniciales, la conductora habría ignorado la luz roja y, al avanzar, embistió a los dos menores justo cuando cruzaban la calle con luz verde para los peatones.

La investigación judicial continúa con
La investigación judicial continúa con la recolección de pruebas y se anticipa el pedido de prisión preventiva para la imputada

El impacto fue letal para Fausto Morcos, quien falleció al instante. Su compañero, J.G., sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti.

En ese primer momento, la situación clínica del menor se consideró crítica. Permaneció internado bajo cuidados intensivos en el área de terapia intensiva del centro asistencial, con un pronóstico reservado. Luego mostró una leve mejoría, logró despertar y fue derivado a una sala común.

El Colegio Universitario Central y
El Colegio Universitario Central y el club Pacífico rinden homenaje a Fausto Morcos, la víctima fatal del siniestro vial en Mendoza

El caso adquirió especial relevancia en la comunidad de Mendoza. Instituciones vinculadas a los adolescentes expresaron su dolor y acompañamiento. La Universidad Nacional de Cuyo dispuso tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC), donde estudiaba el menor que falleció, y el club Pacífico, al que pertenecía el adolescente, organizó un homenaje en su memoria.

En el momento del accidente fatal, las primeras acciones policiales, tras el siniestro, incluyeron cortar el tránsito en la zona para coordinar el traslado urgente del menor sobreviviente, pero gravemente herido, mientras equipos de la Policía Científica y personal de Tránsito Municipal efectuaron la recolección de evidencia y realizaron el peritaje del lugar.

El procedimiento policial constató el fallecimiento del menor. La conductora del vehículo permaneció en el sitio bajo custodia y fue puesta a disposición de la justicia para esclarecer las circunstancias del accidente.

El estudiante Fausto Morcos concurría al Colegio Universitario Central (CUC) y era jugador de futsal. Falleció en el lugar del accidente producto de las heridas sufridas. Su compañero fue trasladado de urgencia y sometido a una compleja intervención médica.

Temas Relacionados

MendozaAccidentesÚltimas noticiasseguridad vialtobillera electrónica

Últimas Noticias

La mamá del nene asesinado por su padre en Coronel Suárez había pedido dos órdenes de alejamiento y la Justicia las rechazó

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Un juez de Paz y uno de Garantías negaron las presentaciones de la madre para que el hombre no se acercara al menor. Las denuncias cruzadas

La mamá del nene asesinado

Golpearon y atacaron con un cuchillo a un dirigente de futsal de San Juan para robarle más de un millón de pesos

El episodio ocurrió cuando la víctima iba caminando sobre un tramo de la Ruta Provincial 319, en el departamento de Sarmiento

Golpearon y atacaron con un

Golpeó a su empleado con un látigo y quedó detenido bajo prisión preventiva en Tucumán

Cuando la víctima huyó, el agresor lo siguió para continuar con el ataque. Además, mientras el joven se recupera de las heridas, su jefe llamó a su familia para amenazarla

Golpeó a su empleado con

Compró un perfume por internet y le enviaron droga desde Asia: pasó más de un año preso

Un abogado de Pilar terminó absuelto por el Tribunal en lo Penal Económico N°1, tras una fuerte acusación en su contra. Cuál era el poderoso alucinógeno de diseño hallado en la encomienda despachada desde Hong Kong

Compró un perfume por internet

Discusiones y golpes: se conocieron detalles del crimen de una mujer en Córdoba por el que detuvieron a su yerno

La víctima fue encontrada dos días después al lado de la letrina de su casa y en avanzado estado de descomposición

Discusiones y golpes: se conocieron
DEPORTES
La defensa a Jack Doohan

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

TELESHOW
Las conmovedoras lágrimas de Georgina

Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei se reconcilia con la Feria del Libro

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La familia de un hombre que mató a su madre y se quitó la vida demanda a OpenAI por “alimentar sus delirios paranoicos”