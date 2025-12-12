Condenaron a cuatro años y seis meses de prisión a la jubilada que atropelló y mató a un chico en Mendoza

El accidente en avenida Boulogne Sur Mer dejó un adolescente fallecido y otro gravemente herido, ambos atropellados por un Volkswagen Up

María Amelia Albina Molina, la jubilada de 82 años que el sábado 1° de octubre atropelló a dos adolescentes en Mendoza y mató a uno de ellos, fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por homicidio culposo agravado. Cumplirá con arresto domiciliario.

Así lo decidió la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la provincia, quien la sentenció por su responsabilidad en un siniestro vial que provocó la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y lesiones graves a J.G. en las inmediaicones del Parque General San Martín.

El veredicto fue leído en el marco de un juicio abreviado acordado por las partes luego de que la conductora asumiera su responsabilidad penal. En este contexto, se determinó su culpabilidad por homicidio culposo agravado en concurso real con lesiones culposas graves, ambos delitos agravados por la infracción de señales de tránsito, dado que todo se desencadenó cuando la mujer pasó un semáforo en rojo.

Molina llegó al proceso judicial con arresto domiciliario y tobillera electrónica tras una decisión de las autoridades ordenada en noviembre. Tras la condena, se determinó que la mujer seguirá contando con seguimiento geosatelital. Además, solo podrá recibir visitar de familiares directos, cuyos nombres deberán ser incluidos en una lista previamente confeccionada y aprobada.

La reconstrucción oficial indica que el sábado 1 de octubre, alrededor de las 13:15 del sábado, el vehículo manejado por Molina circulaba de sur a norte por la transitada avenida, hasta llegar al semáforo situado en la esquina con Clark. Según determinaron las pericias iniciales, la conductora habría ignorado la luz roja y, al avanzar, embistió a los dos menores justo cuando cruzaban la calle con luz verde para los peatones.

El impacto fue letal para Fausto Morcos, quien falleció al instante. Su compañero, J.G., sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti.

En ese primer momento, la situación clínica del menor se consideró crítica. Permaneció internado bajo cuidados intensivos en el área de terapia intensiva del centro asistencial, con un pronóstico reservado. Luego mostró una leve mejoría, logró despertar y fue derivado a una sala común.

El caso adquirió especial relevancia en la comunidad de Mendoza. Instituciones vinculadas a los adolescentes expresaron su dolor y acompañamiento. La Universidad Nacional de Cuyo dispuso tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC), donde estudiaba el menor que falleció, y el club Pacífico, al que pertenecía el adolescente, organizó un homenaje en su memoria.

En el momento del accidente fatal, las primeras acciones policiales, tras el siniestro, incluyeron cortar el tránsito en la zona para coordinar el traslado urgente del menor sobreviviente, pero gravemente herido, mientras equipos de la Policía Científica y personal de Tránsito Municipal efectuaron la recolección de evidencia y realizaron el peritaje del lugar.

El procedimiento policial constató el fallecimiento del menor. La conductora del vehículo permaneció en el sitio bajo custodia y fue puesta a disposición de la justicia para esclarecer las circunstancias del accidente.

El estudiante Fausto Morcos concurría al Colegio Universitario Central (CUC) y era jugador de futsal. Falleció en el lugar del accidente producto de las heridas sufridas. Su compañero fue trasladado de urgencia y sometido a una compleja intervención médica.