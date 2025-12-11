Otro sospechoso detenido por amenazas de muerte a Javier Milei: “Seré una leyenda”

El acusado tras ser detenido

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo recientemente a un vecino de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei.

La investigación comenzó en septiembre, cuando la División Seguridad Presidencial de la fuerza federal detectó un mensaje publicado por un usuario apodado “Martiancorp” en una reconocida red social.

El posteo decía: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

Ante este mensaje, la División Delitos Constitucionales comenzó las tareas para identificar al responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, y la Secretaría N°24 de María del Pilar Cavallero.

Las investigaciones llevaron a los agentes federales a la casa en González Catán

A partir de análisis de datos y otras medidas de investigación, se estableció que el autor de la amenaza sería un joven argentino de 21 años, residente en un domicilio sobre la calle Velazco, en González Catán.

Las señales de IP de los dispositivos se rastrearon hasta esa vivienda. En consecuencia, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón, encabezado por el juez Martín Alejandro Ramos, ordenó el allanamiento de la propiedad.

En el procedimiento, personal policial detuvo al sospechoso y secuestró una CPU, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El celular incautado al joven acusado

Este caso se suma a otras detenciones por amenazas de muerte dirigidas al Jefe de Estado en los últimos meses.

Uno ocurrió en mayo pasado, cuando agentes federales arrestaron en la localidad de Sarandí, del partido de Avellaneda, a un hombre de 35 años acusado de publicar un mensaje intimidatorio dirigido al Presidente.

Dicho mensaje decía lo siguiente: “Lindo día para matar a un sionista, negacionista, célibe involuntario, mejor conocido como libertario que se llama Javier Milei”. Las palabras estaban acompañadas por una figura masculina empuñando un arma de fuego tipo revólver.

La denuncia llegó a través de la Línea 144 y la división especializada realizó tareas de inteligencia digital. Tras la identificación, el allanamiento al sospechoso fue dispuesto por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes que conduce Luis Antonio Armella.

A mediados de junio, un militante identificado como Joel Miguel Pessi, de 39 años, fue arrestado luego de amenazar a Javier Milei en vivo por televisión.

“Lo vamos a matar a Milei”, fue la frase que lanzó desde una camioneta durante una transmisión de un canal de noticias en inmediaciones a la Plaza de Mayo, donde había ido para participar de una marcha en apoyo a Cristina Kirchner. En el mismo móvil, insultó al mandatario y le gritó: “Vende patria, hijo de puta”.

Detuvieron a un militante K que amenazó de muerte a Milei en la televisión

Minutos después de sus declaraciones públicas, su camioneta fue interceptada en la autopista Ricchieri por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

Fuentes policiales agregaron que el acusado ya tenía antecedentes y al menos siete causas abiertas, entre ellas por robo, amenazas y resistencia a la autoridad, además de investigaciones por documentos públicos adulterados y abandono de persona.

Hacia fines de junio, otro hombre fue arrestado por la Policía de la Ciudad en Berazategui. En este caso, el sospechoso realizó las amenazas en la red social X.

En julio, la fuerza porteña también detuvo en Resistencia, provincia de Chaco, a un jubilado e integrante de un gremio docente que se hacía llamar “Elpidio Sánchez” en redes sociales.

Las publicaciones del detenido en Chaco

El hombre, de 63 años, usaba ese perfil para publicar amenazas dirigidas a Milei, al ex diputado José Luis Espert, al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y a varios periodistas.

“Como ratas hay que cazarlos y eliminarlos”, escribió en uno de sus posteos. Otras publicaciones mostraban fotos de los funcionarios y los periodistas con un punto rojo sobre la frente, simulando la mira de un arma.