Crimen y Justicia

Fueron a la Iglesia juntos y después lo quemaron vivo: dos detenidos por el crimen de un hombre en Neuquén

Juan Aníbal Pino tenía 62 años y fue hallado en el interior de su casa incendiada este fin de semana. Un testigo clave condujo a los investigadores a los sospechosos

Los bomberos en la casa
Los bomberos en la casa de Pino sofocando el incendio

Primero compartieron un almuerzo en una Iglesia y, luego, Juan Aníbal Pino (62) se fue a su vivienda de la ciudad de Neuquén. No estaba solo. Lo acompañaban dos hombres que habían comido con él. Tampoco era raro que llevara gente a su propiedad, era una constante. Unas horas después, un incendio se desató en el lugar y el cuerpo del dueño de casa fue hallado en su habitación. La autopsia determinaría que cuando se inició el fuego estaba vivo y la investigación concluiría que las llamas fueron provocadas y a la víctima la habían asesinado.

La fiscalía de Neuquén imputó en las últimas horas a dos sospechosos por provocar un incendio que causó la muerte de Pino en su vivienda de la calle Libertad al 700 de la ciudad de Neuquén el pasado 6 de diciembre, se informó oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal (MPF). Un testigo fue clave para la causa.

Las acusaciones fueron presentadas por las fiscales Lucrecia Sola y Guadalupe Inaudi, asistidas por la letrada Agustina Bouyer.

Según la información preliminar de la Policía provincial y el MPF, el hecho ocurrió este sábado alrededor de las 19:40. Tras compartir un almuerzo en una iglesia, Pino se dirigió a su casa junto con los dos sospechosos, F.A.S. y J.A.P., con quienes consumió bebidas alcohólicas.

El cuerpo de la víctima
El cuerpo de la víctima estaba en el cuarto

En uno de los dormitorios de la vivienda, Pino mantuvo una pelea con J.A.P. y recibió un golpe en la cabeza, lo que provocó su caída. De acuerdo con el relato aportado por la letrada Bouyer durante la audiencia, “inmediatamente después los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde todavía se encontraba la víctima con vida, y luego se fueron”.

El cuerpo de Pino quedó carbonizado.

El delito imputado a ambos detenidos es homicidio simple en calidad de coautores. La fiscal Sola advirtió que, de avanzar la investigación, la calificación legal podría agravarse.

La prueba reunida hasta el momento incluye los testimonios de vecinos, pericias preliminares de Bomberos, imágenes de cámaras de seguridad y el informe de autopsia.

Justamente, los forenses confirmaron que la víctima presentaba heridas compatibles con un traumatismo previo y aún estaba con vida cuando comenzó el incendio. También se relevó la presencia de lesiones en el cuerpo de J.A.P. acordes con la fecha del hecho y el testimonio de un testigo presencial de la pelea.

En la audiencia de imputación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de F.A.S. por seis meses para evitar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos y concedió la preventiva, aunque la redujo a un mes.

En el caso de J.A.P., fue imputado como coautor del homicidio y deberá permanecer detenido por cuatro meses, decisión adoptada tras considerar su situación de calle, la falta de arraigo y la posibilidad de influir sobre testigos. La defensa no se opuso a la medida cautelar, aunque solicitó que se imponga por un plazo menor. Sin controversia sobre la prisión preventiva, el juez hizo lugar al planteo de la fiscalía y la fijó por 4 meses.

La investigación de la fiscalía continuará durante los próximos cuatro meses para determinar todas las circunstancias del hecho y definir la responsabilidad de los imputados.

