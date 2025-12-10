Crimen y Justicia

Maniataron a una mujer y a su sobrino de 4 años para robarles en La Plata

Los ladrones exigieron la llave de la vivienda y los dejaron encerrados. Se llevaron una moto antes de huir

La calle 67 y 119
La calle 67 y 119 del barrio El Mondongo de La Plata donde dos delincuentes robaron la casa de una mujer y su sobrino de 4 años (Google Maps)

Un violento robo ocurrió martes por la madrugada en el barrio El Mondongo, en la zona oeste de La Plata. Dos delincuentes ingresaron a una vivienda, maniataron a una mujer y a su sobrino de 4 años y escaparon. La investigación policial busca reconstruir los hechos y encontrar a los responsables.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en 67 y 119, donde una mujer de 60 años y su sobrino de 4 dormían al momento del ataque.

La mujer relató que ambos se despertaron cuando los ladrones ya se encontraban en la casa. “No dijeron nada, sólo nos taparon la cara y nos ataron con cinta de embalar”, declaró la víctima a la Policía.

Según informó el portal 0221, los ladrones amenazaron a la mujer y le exigieron información sobre el paradero de su dinero. Sin posibilidades de ofrecer resistencia y con su sobrino a su lado, la mujer señaló a los asaltantes una cómoda como el lugar donde guardaba sus ahorros.

No conformes con eso, exigieron la llave de la casa, salieron por la puerta de entrada y se llevaron una Honda Wave 110 antes de huir.

Para evitar cualquier posibilidad de alerta inmediata, ambos asaltantes dejaron a la mujer y al niño inmovilizados y la vivienda cerrada desde afuera.

La denuncia fue radicada poco después de los hechos y la comisaría jurisdiccional de La Plata inició actuaciones de oficio. Actualmente, la investigación se centra en el análisis de las imágenes relevadas en cámaras de seguridad privadas y públicas de la zona de El Mondongo.

Los dos delincuentes que no
Los dos delincuentes que no fueron detenidos hasta este momento, se llevaron $40 mil y una moto (Noticias XFN)

Desde la Policía Bonaerense, informaron que en las próximas horas se profundizarán los peritajes en busca de huellas dactilares y otros rastros materiales con el fin de identificar a los autores.

Hasta el momento, no se registran detenidos, ni se logró recuperar el dinero ni la moto robada. Los investigadores esperan que las grabaciones de las cámaras de seguridad permitan esclarecer las circunstancias del asalto y poder identificar a los implicados.

Sorprendieron a un hombre cuando abría la puerta del garaje de su casa

Un episodio de inseguridad ocurrió a principios de diciembre en Tolosa, una localidad del partido de La Plata, cuando un hombre de 49 años sufrió un robo a mano armada mientras intentaba guardar su vehículo en su domicilio.

El robo involucró una rápida y sorpresiva maniobra de intimidación: mientras Nicolás, vecino de la calle 531 entre 11 y 12, retornaba a su casa en su automóvil, un Kia Cerato gris, otro vehículo oscuro se interpuso y bloqueó su paso.

Allí, al menos dos delincuentes descendieron, uno de ellos armado, y exigieron que la víctima abandonara el vehículo, según informó el portal 0221.

Nicolás, tras reaccionar al peligro, optó por arrojarse sobre la vereda para resguardarse. Desde allí, observó cómo uno de los ladrones se adueñaba de su vehículo, mientras el cómplice volvía al auto original. Ambos escaparon rápidamente de la zona a toda velocidad, empleando las calles internas del barrio para perderse en la oscuridad.

Aún consternado por lo sucedido, entregó a la Policía Bonaerense las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. El material ya se encuentra bajo análisis de los investigadores, quienes buscan identificar a los implicados y determinar si el robo forma parte de un patrón repetido en el sector.

El hombre no sufrió lesiones físicas en el hecho, aunque la velocidad de la acción generó temor e indignación en el barrio.

Una de las vecinas relató que, horas antes del robo, observó a una pareja sacando fotos a distintas viviendas y prestando atención a los movimientos de los propietarios en la zona. Esa descripción se compartió como un posible indicio de tareas previas de inteligencia por parte de bandas delictivas.

